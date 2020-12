Vergleich Das sind die grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz 2020 Welches Unternehmen beschäftigt in unserer Region die meisten Leute? Welches bildet am meisten Lernende aus? Unsere Zeitung veröffentlicht auch in diesem Jahr wieder die Liste der grössten Arbeitgeber in der Zentralschweiz – neu mit Vorjahresvergleich. Gregory Remez 11.12.2020, 05.00 Uhr

Ladestationen für Elektroautos, ein firmeninternes Fitnessstudio und papierlose Büros: Als der Autoimporteur Amag zu Beginn des Jahres seinen neuen Hauptsitz in Cham der Öffentlichkeit vorstellte, ahnte noch niemand, dass ein Grossteil der knapp tausend Mitarbeitenden, welche die hochmodernen Räumlichkeiten soeben bezogen hatten, später im Homeoffice sitzen würde.

Der Autoimporteur Amag in Cham gehört zu den grössten Arbeitgebern in der Zentralschweiz. Bild: Pius Amrein (10. Dezember 2020)

Noch immer arbeiten rund 70 Prozent der Belegschaft von Zuhause aus. Doch auch wenn derzeit nicht alle Angestellten physisch vor Ort sind, sorgt die Verlegung des Amag-Hauptsitzes vom Utoquai Zürich in die Chamer Städtler Allmend für Bewegung im Zentralschweizer Wirtschaftskosmos – wenn auch bisher vor allem auf Papier.

Mit neu 1504 Beschäftigten in der Zentralschweiz (nach 517 im Vorjahr) steigt der Autoimporteur, der im letzten Jahr sein 75-jähriges Bestehen feierte, erstmals in die Top 20 der grössten Arbeitgeber der Region auf (siehe Liste unten).

Mehrere Aufsteiger mit Ambitionen

Ebenfalls einen grossen Satz nach vorne macht in diesem Jahr PayrollPlus, ein Anbieter für digitale Lohnabrechnungen, der seine Belegschaft im Vergleich zu 2019 beinahe verdoppelt hat – von 576 auf neu 1020 Beschäftigte. Leute anzustellen ist beim Unternehmen mit Sitz in Pfäffikon quasi Programm: Dessen Angebot richtet sich an alle Firmen und selbstständig Erwerbenden, die eine externe Anstellungsmöglichkeit via Personalverleih suchen. Die Angestellten arbeiten denn auch nicht in Pfäffikon selber, sondern gehen direkt zu den Kunden oder sitzen im Homeoffice.

Dank dieses Modells hat es PayrollPlus erneut geschafft, auf der Liste nach oben zu klettern, diesmal vom 57. auf den 32. Rang. Und bereits schielt CEO und Firmengründer Edgar Weber ganz nach oben. «Wir haben neue Anstellungsmodelle entwickelt und deshalb so viel mehr Beschäftigte», sagt er. «In Zukunft gehen wir davon aus, dass wir weit über 10000 Beschäftige haben werden.» Das würde PayrollPlus zum grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz machen. Ob sich Webers Hoffnungen in den nächsten Jahren tatsächlich erfüllen, wird sich allerdings zeigen müssen.

Zu den weiteren Aufsteigern dieses Jahres gehören der Kosmetikkonzern Estée Lauder, dessen Belegschaft neu 531 Mitarbeitende umfasst, der Bautechnikanbieter Arthur Weber sowie der Kaffeemaschinenhersteller Thermoplan, der zudem im vergangenen Monat bereits weitere Investitionen im Umfang von 70 Millionen Franken am Firmenhauptsitz in Weggis angekündigt hat.

Investiert auch in der Krise: Thermoplan in Weggis. Bild: Corinne Glanzmann (Weggis, 13. September 2019)

Spektakuläre Neueinstiege und zwei Aufspaltungen

Darüber hinaus finden sich auf der Liste heuer einige spektakuläre Neueinstiege. So zählt etwa die Ameos-Gruppe nach der Übernahme der Seeklinik Brunnen, des Spitals Einsiedeln sowie der Stadtpraxen Zug und Luzern im Mai dieses Jahres neu insgesamt 536 Beschäftigte, womit das Unternehmen sogleich auf Platz 66 katapultiert wird.

Auffällig sind zudem die Neueinstiege der Heime Kriens AG, eines sich im Eigentum der Gemeinde Kriens befindenden Dienstleisters für betreutes Wohnen, sowie des Detaillisten Lidl Schweiz, der sein Personal seit Jahren sukzessive aufstockt und in der Zentralschweiz inzwischen 330 Leute beschäftigt.

Zu den auffälligsten Absteigern gehören dagegen die frisch gegründete Holding der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV), die im Vergleich zum Vorjahr 122 Angestellte weniger verzeichnet und nur noch auf Platz 65 zu finden ist, sowie die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis, die 102 Personen weniger beschäftigen und damit beinahe aus der Liste gefallen wären. Andere Unternehmen wie Manor, die Bürgenstock Hotels, die Remimag Gruppe sowie das KKL Luzern Management weisen ebenfalls weniger Angestellte aus. Hier liegt der Verdacht nahe, dass die Coronakrise bereits ihren Tribut gezollt hat.

Das KKL Luzern muss Angestellte entlassen.

Bild: Boris Bürgisser (3. Dezember 2020)

Für zusätzliche Bewegung auf der Liste hat die Aufspaltung zweier Konzerne gesorgt. So besteht die Ruag seit Anfang des Jahres aus den zwei unabhängigen Unternehmen Ruag MRO Holding mit 1207 Beschäftigten in der Zentralschweiz, allen voran in Emmen, und Ruag International mit deren 378. Analog dazu wurde in diesem Jahr auch die V-Zug Holding von der Metall Zug ausgegliedert und im Juni als eigenständige Einheit an die Börse geschickt. Während Metall Zug damit aus der Liste fällt, ist V-Zug mit 1219 Beschäftigten in der Region neu auf Platz 24 zu finden.

Grosse Unterschiede bei den Lehrlingen

Derweil bleibt auf den oberen Plätzen – mal abgesehen vom Einzug der Amag in die Top 20– mehr oder weniger alles beim Alten. Bei den Unternehmen in öffentlicher Hand hält das Luzerner Kantonsspital mit 7104 Beschäftigten weiterhin den unangefochtenen Spitzenplatz, gefolgt von der Post (3147) und der Hochschule Luzern (1828). Bei den privaten Unternehmen bleibt die Genossenschaft Migros Luzern mit 6511 Beschäftigten auf Platz eins, gefolgt von Coop (3680) und Roche Diagnostics International (2750).

Auch was die Nachwuchsförderung betrifft, hat sich bei den Unternehmen nicht viel verändert. Während das Luzerner Kantonsspital nach wie vor am meisten Lehrlinge beschäftigt und die Maréchaux Gruppe mit knapp 20 Prozent die höchste Lehrlingsquote der Region aufweist, haben etwa PayrollPlus, Securitas und die LGT Group Foundation in diesem Jahr wie schon 2019 keinen einzigen Lehrling ausgebildet.

In der Rangliste erfasst ist die Anzahl Mitarbeiter von Privatunternehmen sowie mehrheitlich staatlich kontrollierten Firmen und Institutionen; öffentliche Verwaltungen sind nicht aufgeführt. Die Liste beinhaltet Zahlen per 30.06.2020 (in wenigen Fällen per 31.12.2019) und beruht auf Selbstauskünften der Unternehmen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.