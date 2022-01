Raiffeisen-Prozess Das sind die mutmasslichen Komplizen von Vincenz und Stocker Drei Geschäftsmänner stehen unter Verdacht, den Hauptangeklagten geholfen, sie angestiftet beziehungsweise sich bereichert zu haben. Roman Schenkel und Pascal Ritter 27.01.2022, 05.00 Uhr

Immobilien-Tycoon Ferdinand Locher, Kommunikationsberater Christoph Richterich und Immobilienunternehmer Stéphane Barbier-Mueller sollen in die kriminellen Machenschaften Pierin Vincenz und Beat Stocker verwickelt sein. Aargauer Zeitung/Keystone

Neben Pierin Vincenz und Beat Stocker stehen noch weitere Verdächtige vor Gericht. Am Mittwoch sagten drei von ihnen aus. Sie erklärten sich alle für unschuldig und stellten sich teilweise als Justizopfer dar.

«Waschen Sie meine Ehre wieder rein!»

Er habe Pierin Vincenz lange Zeit gar nicht gekannt. Und Beat Stocker habe er mehrmals gesagt, er wolle nichts mit dessen «Affaires» zu tun haben. Der Genfer Immobilienunternehmer Stéphane Barbier-Mueller versuchte, sich bei seiner gestrigen Befragung vor Gericht möglichst weit von den beiden Hauptbeschuldigten zu distanzieren. Er sei hier in Zürich wenig bekannt, «in Genf aber geniesse ich einen ausgezeichneten Ruf. Ich bin eine anerkannte und ­respektierte Persönlichkeit», so Barbier-Mueller, der im Vorfeld versucht hatte, seinen Namen mit Hilfe von anwaltlichem Druck aus der Medienberichterstattung über den Prozess herauszuhalten.

Auch hatte sich Barbier-Mueller über die angeblich fehlende Übersetzung der Anklageschrift auf Französisch beschwert. Sein Anwalt argumentierte zu Prozessbeginn, Barbier-Mueller habe sich deshalb nicht sinnvoll auf den Prozess vorbereiten können. Bei der Befragung erhielt er nun aber die Hilfe einer Übersetzerin. Anders als bei Vincenz und ­Stocker verschonte Richter Aeppli ihn mit Fragen zu Einkommen und Vermögen. Hier hat er Diskretion ­bekommen.

Barbier-Mueller war an der Leasingfirma Genève Crédit & Leasing beteiligt. Er konnte diese an die Aduno-Tochter Cashgate verkaufen. Dabei sollen Vincenz und Stocker als versteckte Aktionäre mitprofitiert haben. Barbier-Mueller stritt gestern alles ab. Er habe sich in seinem ganzen Leben immer an die Gesetze gehalten. Er forderte das Gericht auf, seine Unschuld festzustellen. «Waschen Sie meine Ehre wieder rein!»

Der Kommunikationsmann und die falsche Rechnung

Ebenfalls befragt wurde gestern Christoph Richterich, der einstige externe Kommunikationsberater von Raiffeisen. Pierin Vincenz hatte diesen zu einer «Dankesreise» nach Dubai eingeladen. Richterich zahlte die Reise zuerst selbst, stellte sie danach aber Raiffeisen in Rechnung. Kostenpunkt: 18100 Franken. Er sei davon ausgegangen, dass er eingeladen worden sei, als Dank für seine langjährige Arbeit für Vincenz. Auch Richterich plädiert auf unschuldig. Er sagt: «Falls ich irgendeinen Zweifel an meiner Unschuld gehabt hätte, dann hätte ich einen Strafbefehl akzeptiert. Doch das ist nicht der Fall, deshalb stehe ich hier vor Gericht.» Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn wegen Gehilfenschaft zu Veruntreuung eine bedingte Geldstrafe von 180000 Franken. Richterich wird wohl an den Zusatztagen nicht erneut vor Gericht erscheinen müssen, Richter Aeppli hat dem zugestimmt.

Der Mann, der das Stadion loswerden wollte

Ferdinand Locher gab sich vor Gericht «völlig perplex» über die Anklage. Er trat in auffälligen weissen Turnschuhen vor Gericht und war auch sonst lässiger gekleidet als seine Mitangeklagten. Der 59-Jährige wirkte fast schon jugendlich. Er bestätigte, dass er über ein Vermögen von zwischen 30 und 40 Millionen Franken verfüge, das in Firmen angelegt sei. Locher wird unter anderem vorgeworfen, er habe Vincenz zwei Millionen Franken in Aussicht gestellt für den Fall, dass Raiffeisen das Sportstadion Arena Thun, die heutige Stockhorn-Arena, für 22 Millionen kaufen würde. Der Deal kam aber nie zu Stande, weil es Vincenz nicht gelang, die Raiffeisen für einen Kauf zu begeistern. Ein Gutachten befand den Kaufpreis von 22 Millionen als zu hoch.

Locher bestritt alle Vorwürfe. «Es war sicher nie unsere Absicht gewesen, jemanden aktiv zu bestechen», sagte er. Er beklagte sich vor dem Richter darüber, wie ihn das Verfahren belaste. Er sei im Zusammenhang mit dem Verfahren aus 14 Verwaltungsräten ausgetreten. Auf Nachfrage des Richters Aeppli sagte er, ihm seien zwar die Mandate nicht entzogen worden, er habe sich zur Schutz des Rufes der Firmen jedoch zurückziehen müssen.