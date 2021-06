Pilatus-Flugzeugwerke Stans: Neue Aufgaben von Hansueli Loosli

Stans Das sind die neuen Aufgaben des abtretenden Pilatus-Patrons Oscar J. Schwenk Pilatus hat die Professionalisierung des Verwaltungsrates eingeleitet. Am Montag übernahm Hansueli Loosli das Präsidium. Nun soll das Aufsichtsgremium des Stanser Flugzeugherstellers erweitert werden. Dabei spielt der abtretende Patron Oscar J. Schwenk eine zentrale Rolle. Christopher Gilb 15.06.2021, 05.00 Uhr

Bei Pilatus ist eine Ära zu Ende gegangen. Wie Ende April angekündigt, hat der Firmenpatron Oscar J. Schwenk am Montag das Verwaltungsratspräsidium des Nidwaldner Flugzeugherstellers an den ehemaligen Coop-Präsidenten Hansueli Loosli übergeben. Der 66-Jährige ist seit letztem Jahr Verwaltungsratsmitglied von Pilatus; er war damals gemeinsam mit dem UBS-Schweiz-Präsidenten Lukas Gähwiler ins Gremium eingetreten. Loosli hat sich nun gemäss Schwenk noch einmal einen Monat lang «intensiv in seine zukünftige Aufgabe eingearbeitet und mit verschiedenen Leuten im Unternehmen getroffen». Der neue Captain, Loosli, steht für eine Stellungnahme derzeit indes noch nicht bereit und will sich erst äussern, sobald er einige Zeit in seinem neuen Amt ist.

Schwenk, der den Verwaltungsrat lange hauptsächlich gemeinsam mit den Vertretern der Eigentümerfamilien führte, hatte bereits im April angekündigt, dass der Verwaltungsrat zukünftig «professionalisiert und breiter aufgestellt werden» soll. In diese Richtung können auch die Zugänge Martin P. Furrer und Mario Rossi verstanden werden. Martin P. Furrer ist Mitglied der Geschäftsleitung und Partner der Anwaltskanzlei Baker McKenzie in Zürich. Der 56-Jährige zählt laut einer Mitteilung zu den führenden Anwälten in seinem Tätigkeitsbereich.

Der 60-jährige Mario Rossi arbeitete über 20 Jahren in verschiedenen Funktionen für die Swisscom. Zuletzt war er CFO beim Schweizer Telekommunikationsunternehmen. Aus dieser Zeit kennt er auch Hansueli Loosli, der bis zu diesem Frühling den Verwaltungsrat von Swisscom präsidierte. Nicht mehr zur Wahl stand Dominik Burkart, Vertreter der Burkart-Familie, die rund 40 bis 45 Prozent an Pilatus hält. Und gemäss Schwenk ist auch geplant, dass sich mittelfristig der heutige Vizepräsident Gratian Anda zurückzieht, Vertreter des Industriellenclans Anda-Bührle, der laut Schätzungen ebenfalls zwischen 40 und 45 Prozent an Pilatus besitzt. Denn noch ist der neue Verwaltungsrat nicht vollständig.

Fünf Männer und keine Frau

«Wir haben jetzt Experten aus den Bereichen Recht, Finanzen, Banken, Unternehmensführung, nun fehlen noch zwei Experten mit einem Leistungsausweis aus dem Bereich der Aviatik», sagt Schwenk im Gespräch. Bis Mitte nächstes Jahr geeignete Kandidaten zu finden, sei im Auftrag der Firmeneigentümer eine seiner bleibenden Aufgaben im Konzern.

Was beim bisherigen neuen Verwaltungsrat auffällt: Trotz der Bündelung verschiedener Kompetenzen wirkt er recht eintönig. Im Gremium sitzen nämlich nur Männer. Wäre keine Frau für eine der Positionen in Frage gekommen? «Klar wäre es auch schön ein, zwei Frauen im Verwaltungsrat zu haben», sagt Schwenk. «Doch der neue Verwaltungsrat Martin P. Furrer beispielsweise bringt nicht nur einen grossen Leistungsausweis in seiner Domäne mit, wir arbeiten als Unternehmen auch schon jahrelang mit ihm zusammen.» Ausgewählt werde letztlich die Person mit der grössten Kompetenz – unabhängig vom Geschlecht. «Wenn wir aber zwei gleich gute Bewerbungen von einer Frau und einem Mann haben, erhält die Frau den Vorzug», stellt Schwenk in Bezug auf die zwei verbleibenden Vakanzen in Aussicht.

Schwenk selbst wird nebst seinen Aufgaben für die Eigentümerfamilien weiterhin als Verwaltungsratspräsident der Tochtergesellschaft Pilatus Australia Pty Ltd die Australien-Geschäfte des Flugzeugbauers begleiten. «Wir haben dort gerade einen neuen Sitz gebaut und wollen das Geschäft mit den PC-24 in Ozeanien markant ausbauen.» Schwenk hat einen engen Bezug zum Kontinent und betreibt dort schon seit 25 Jahren privat zwei Firmen im Agrarsektor und ist mehrmals jährlich dort. Zudem wurde der 76-Jährige an der Generalversammlung am Freitag zum Ehrenpräsidenten von Pilatus gewählt. Er sei jetzt zwar nicht mehr auf der Kommandobrücke, bleibe aber weiterhin an Bord, sagt Schwenk. «Und wenn es mal einen Lotsen braucht, übernehme ich das gerne.»