Mobilität Das starre Generalabo hat ausgedient Während der Coronakrise kündigten fast hunderttausend Nutzer ihr GA. Dass die Branche jetzt ein günstigeres und flexibleres Abo an den Start bringt, ist richtig. Es braucht aber einen weiteren Schub. Pascal Michel 13.10.2022

Im Pendlerland Schweiz war das GA für Hunderttausende das Abo der Wahl – bis Corona kam.

Seit der Jahrtausendwende kannten die Verkaufszahlen bei den Generalabonnementen (GA) nur eine Richtung: nach oben. Zwischen 2004 und 2019 stieg die Zahl der GA-Besitzer von 280’000 auf eine halbe Million.

Das Abo, mittlerweile auf dem roten Swisspass hinterlegt, wurde seit seiner Einführung vor mehr als 120 Jahren zum Inbegriff dafür, was das Pendlerland Schweiz einzigartig macht: (meist) pünktliche Züge, eine Postauto-Verbindung bis in den hintersten Krachen – und ein einziges Abo, das (fast überall) gilt.

Doch diesen Luxus wollen sich immer weniger Kundinnen und Kunden leisten. Seit Ausbruch der Pandemie hat das «Premiumprodukt» der Schweizer ÖV-Branche an Strahlkraft eingebüsst. In der Krise erneuerten fast 100’000 Kunden ihr GA nicht mehr. In Zeiten, in denen Homeoffice salonfähig wurde, kamen viele Pendler zum Schluss, dass sie die stolzen Kosten des Abos nicht mehr herausfahren werden.

Neue Abos müssen besser früher als später kommen

Dass die Branche nun nach neuen, flexiblen Abomodellen sucht, ist dringend nötig. Das GA mag seit während Jahrzehnten für Hunderttausende das richtige Abo gewesen sein. Doch mit Corona haben sich die Bedürfnisse nachhaltig verändert.

Will die Branche die verlorenen Kundinnen und Kunden zurückgewinnen und neue an Bord holen, muss sie mit flexiblen und preislich attraktiven Angeboten überzeugen. Das Guthaben-Abo, das Ende 2023 starten soll, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Mit dem neuen Abo allein ist es aber noch nicht getan. Auch das angedachte Homeoffice-GA oder die Offensive bei den Sparbilletten müssen folgen. Nicht nur, um die Finanzen von SBB & Co. aufzubessern, sondern auch, um die Klimaziele zu erreichen.

