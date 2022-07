Güterzüge fallen aus - und in den Läden fehlen die Produkte

Verkehr Das stille Leiden der Güterbahnen: Züge fahren gar nicht oder verspätet – und unsere Läden bangen um ihre Produkte Vor fünf Jahren sorgte ein Gleiseinbruch beim deutschen Rastatt für wochenlanges Chaos im europäischen Schienengüterverkehr. Viel sollte sich verbessern, wenig ist passiert. In der Branche herrscht Katerstimmung. Gerhard Lob, Altdorf Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Hupac-Terminal in Busto Arsizio. ZVG/Jürg D. Lüthard, Zürich

Die Situation ist widersprüchlich. Nie waren in den vergangenen 10 Jahren die allgemeinen Rahmenbedingungen für den Güterverkehr auf der Schiene so positiv wie heute. Die EU will einen Green-Deal, die Länder verfolgen ehrgeizige Klimaziele. Es gibt staatliche Unterstützung für einen nachhaltigen Warentransport auf der Schiene, um die Zahl der Camions mit Verbrennungsmotoren auf der Strasse und damit den CO 2 -Ausstoss zu reduzieren. «Doch der Anspruch beisst sich mit der Wirklichkeit», sagt Dirk Pfister, Leiter des Produktmanagement und Vertriebs bei BLS Cargo.

An einer Veranstaltung der Bahnjournalisten Schweiz führte er kürzlich in Altdorf UR aus, mit welchen Problemen die Branche im europäischen Güterverkehr konfrontiert ist: Die rasante Erhöhung der Strompreise, die vielen Baustellen sowie Betriebsstörungen wie Weichen- oder Stellwerkstörungen.

Rastatt wie ein Trauma über der Branche

Es ist fast unmöglich geworden, einen Güterzug pünktlich zum Ziel zu bringen. Negativ wirkt sich auf der Nord-Süd-Achse, dem wichtigsten europäischen Schienengüterverkehrskorridor Rhine-Alpine zwischen den Nordseehäfen und Italien via Schweiz, vor allem die gestörte Infrastruktur in Deutschland aus.

Die Anbieter von Güterverkehrsleistungen auf der Schiene sind jedenfalls in Aufruhr. Wie ein Trauma liegt dabei das so genannte Rastatt-Desaster über der Branche, das sich bald zum fünften Mal jährt. Am 12. August 2017 hatte die sogenannte Bestandesstrecke bei Rastatt in Folge von Tunnelarbeiten nachgegeben und sich der Gleiskörper verbogen. Die wichtige Oberrhein-Strecke (Basel-Karlsruhe) wurde für sieben Wochen gesperrt, ein Chaos im Schienengüterverkehr war die Folge. Eine im Jahr 2018 von der European Rail Freight Association (ERFA) in Auftrag gegebene Studie ermittelte für die Unternehmen der Schienenlogistik und ihre Kunden Wertschöpfungsverluste von rund 2 Milliarden Euro.

Terminal Vado Ligure. ZVG/Jürg D. Lüthard, Zürich

Was hat sich seit dem Rastatt-Bauunfall getan? «Sehr wenig», lautet die bittere Bilanz von Pascal Jenni, Kommerzverantwortlicher bei SBB Cargo International. Es wurde von der Deutschen Bahn zwar ein Handbuch für internationales Störfallmanagement erstellt, um im Ereignisfall mit einheitlichen Prozessen und besserer Kommunikation reagieren zu können.

Doch sind die vielen Baustellen auf dem Gleisnetz laut Jenni nach wie vor eines der Hauptprobleme: «Wir sind nicht gegen das Bauen, aber die Baustellen müssen koordiniert werden.» Tatsächlich kommt es regelmässig vor, dass nicht nur eine Strecke wegen Bauarbeiten gesperrt ist, sondern gleichzeitig Bauarbeiten an einer Umleitungsstrecke stattfinden. Auch wegen Personenunfällen bleiben Streckenabschnitte häufig über Stunden gesperrt. Güterzüge müssen warten, weil Personenzüge Vorrang haben.

«Politik muss Verlagerung ermöglichen»

Dazu kommen nationale Gesetzgebungen und Eigenheiten im Schienenverkehr, welche wie Bremsblöcke wirken, etwa die Kenntnisse der Nationalsprachen und nationalen Zugsystems bei Lokführern, die beispielsweise verhindern, dass Güterzüge bei einer gesperrten Oberrheinstrecke in Deutschland durchs französische Elsass nach Basel fahren. In Italien ist die Besetzung mit zwei Lokführern aus gewerkschaftlichen Gründen nach wie vor Pflicht.

Jenni fordert daher eine europaweite Harmonisierung: «Es braucht mehr Unkompliziertheit: eine Sprache, eine Infrastruktur, eine Sicherheitskontrolle, Anpassung bei Ausbildung und Vorschriften.» Die Politik müsse Verlagerung nicht nur fordern, sondern auch ermöglichen.

Immer wieder werden Verbindungen gestrichen

Das Thema kann abstrakt erscheinen, hat aber direkte Auswirkungen auf die Konsumentinnen und Konsumenten. Wenn beispielsweise Detailhändler Aktionen mit Produkten aus Italien lancieren, stellt sich immer häufiger die Frage: Kommt das Produkt auch rechtzeitig zum Beginn der Aktion in die Läden? Die Logistikbranche erklärt jedenfalls, dass es immer schwieriger wird, die Deadlines einzuhalten.

Die anhaltenden Probleme bestätigt auch die Hupac mit Sitz in Chiasso, die führende Schweizer Anbieterin im alpenquerenden intermodalen Güterverkehr auf der Schiene (Transport von Containern und Sattelaufliegern). «Immer wieder müssen ganze Verbindungen gestrichen werden», klagt Hupac-Sprecherin Irmtraut Tonndorf.

«Situation ist desaströs»

Marco Terranova, Chef von SBB Cargo Italia, doppelt nach: «Wir hoffen, dass wir noch Kunden haben, wenn einmal alle Baustellen auf dem Netz abgeschlossen sind.» Dabei boomt gleichzeitig die Bürokratie. Die italienische Netzbetreiberin RFI (Rete Ferroviaria Italiana) hat sich neu ausgedacht, dass wartende Züge – etwa am Grenzbahnhof Domodossola – eine Busse bezahlen sollen. «Können wir Pünktlichkeit durch solche Bussen erhöhen?», fragt Terranova mit Ironie.

In Deutschland ist die Frage über die Verlässlichkeit und Pünktlichkeit der Bahn und ihres Netzes derweil voll entbrannt. «Ist die Situation im Personenverkehr schon schlimm, so ist sie in der Güterlogistik offenbar schlichtweg desaströs», schrieb die «Welt am Sonntag» Anfang Juli. Und natürlich fragt sich, ob es sinnvoll ist, in einer solch kritischen Instandsetzungsphase des Infrastrukturnetzes noch ein 9-Euro-Ticket auf den Markt zu werfen, das zu einer erhöhten Belastung des Systems führt.

Mittelmeer rückt näher an die Schweiz Weitgehend unbeobachtet von der Schweizer Öffentlichkeit wird in Italien an der Umsetzung des grössten Infrastrukturprojekts des Landes gearbeitet, des so genannten «Terzo valico». Gemeint ist damit eine neue Bahnverbindung zwischen der Poebene (bei Tortona) und Genua. Auf dieser Linie sollen dereinst Hochgeschwindigkeitszüge und Güterzüge zwischen dem Piemont und Ligurien verkehren, die somit zugleich als Anschluss zu den Alpentransversalen (Lötschberg und Gotthard) dient. Mit 53 Kilometern Länge, davon 38 Kilometern in Tunnels (der längste Tunnel misst 27 Kilometer), weist die Hauptlinie des Projekts gewaltige Dimensionen auf. Dazu kommen 12 Kilometer an Verzweigungen, welche den Anschluss der Häfen von Genua (Nodo di Genova) an die neue Zugverbindung garantieren – ein baulich äusserst kompliziertes Unterfangen in der stark besiedelten Küstengegend. Bei einem Augenschein Ende Juni war der Ausbruch zu 82,5 Prozent fertiggestellt. Die Inbetriebnahme ist für 2026 vorgesehen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 7,5 Milliarden Euro. Es besteht die Hoffnung, dass mit dieser Linie der Warentransport von den diversen Umschlaghäfen von Genua via Bahn deutlich verbessert wird. Genua versucht als Standort, im Gütertransport mit dem Spareffekt zu punkten. Schiffe aus Asien, die in Genua ihre Container löschen, können sich fünf Reisetage sparen, wenn sie nicht bis zu den Nordessehäfen fahren müssen. (gl)

