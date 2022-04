Hertha-BSC-Investor Lars Windhorst und seine jüngste Wendung

Selbsternanntes Wunderkind Das Versteckspiel des Lars Windhorst und seine jüngste Wendung Der in Zug lebende Hertha-BSC-Investor betreibt eine riesige Finanzmaschine, die offenbar um keinen Preis stillstehen darf. Ein aktuelles Verwirrstück über eine vermeintliche Zwangsversteigerung des Bundesligavereins lässt tief blicken. Daniel Zulauf und Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.04.2022, 19.36 Uhr

Wem gehören in Zukunft die Hertha-BSC-Anteile von Lars Windhorst? City-Press

«Antikapitalismus ist in wohlhabenden Gesellschaften wieder en vogue wie schon lange nicht mehr», klagte der in Deutschland als «Wunderkind» bekanntgewordene Investor Lars Windorst im Sommer des vergangenen Jahres in einem Interview mit der NZZ. Im Feuilletonteil liess sich der 45-jährige Selfmadeunternehmer auf zwei Seiten über Freiheit, Arbeit und Glück und allerlei andere philosophische Fragen aus. Auch die obligate homöopathische Dosis Selbstkritik fehlte nicht: «Die Unternehmer sollten öfter hinstehen und erklären, was sie tun, was sie denken.»

Die Erzählung vom Wunderkind hallt nach

Dem Mann, der nach bisheriger Erzählung sein Unternehmergen schon als Jugendlicher entdeckt haben will, eilt längst der Ruf des unverwüstlichen Stehaufmännchens voraus. Mehrmals ging er pleite, stets kam er zurück, um ein noch grösseres Rad zu drehen.

Doch mit dem Vorsatz des Hinstehens und Erklärens pflegt er einen äusserst selektiven Umgang, wie die jüngste Wendung um sein Engagement beim Fussballklub Hertha BSC Berlin zeigt: 2019 war er beim sportlich schlingernden Bundesligaklub eingestiegen, um aus dem Verein einen «Big City Club» zu machen. 375 Millionen Euro soll er investiert haben.

Das «Lebensinvestment» verpfändet

Hertha sei sein «Lebensinvestment», sagte Andreas Fritzenkötter, der frühere Sprecher Helmut Kohls, der seit zehn Jahren für ihn die Pressearbeit erledigt. Doch zum Zeitpunkt im vergangenen November, als er dies sagte, war Windhorsts Liebe zu Herta offenbar bereits erkaltet. Diesen Schluss legt ein vor einem Jahr ergangenes, aber erst diese Woche publik gewordenes Urteil des Bezirksgerichts Amsterdam nahe. Demnach hat Windhorst seine Hertha-Anteile im Sommer 2020 verpfändet.

Dem Urteil zufolge liegen die Hertha-Anteile im Portefeuille der in den Niederlanden registrierten Beteiligungsgesellschaft Peil Investment, die der von Windhorst kontrollierten und ebenfalls niederländischen Tennor Holding gehört.

Ein hoch verschuldetes Firmengeflecht

«Tennor ist eine Investmentgesellschaft, die nach interessanten Unternehmen Ausschau hält, welche aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen Geld brauchen, das sie sich nicht so schnell bei Banken besorgen», erklärte Fritzenkötter. Über die Vermögensverhältnisse der verschachtelten Tennor-Gruppe weiss in der Öffentlichkeit aber niemand wirklich Bescheid.

Bekannt ist, dass die Gesellschaft stark verschuldet ist – aber sich immer wieder zu retten weiss: Ein Insolvenz-Urteil eines Amsterdamer Gerichts war kurz vor Weihnachten aufgehoben worden, nachdem sich Windhorst mit seinen Gläubigern auf eine Rückzahlung der Schulden geeinigt hatte. Windhorst hatte sich dabei mit dem Londoner Fondsanbieter H2O auf die Rückzahlung von Verbindlichkeiten in Höhe von 1,45 Milliarden Euro geeinigt.

Es sei das aktuelle Ziel, Tennor zu entschulden, sagt Fritzenkötter auf Anfrage von CH Media. «Der Prozess hat bereits begonnen und läuft komplett planmässig und störungsfrei», betont der Sprecher.

«Watt hast du uns denn heute mitgebracht, Lars?»

Die Hertha-Fans sehen das anders: «Watt hast du uns denn heute mitgebracht, Lars?», spottet ein Fan via Twitter unter Bezugnahme auf das soeben publik gewordene Gerichtsurteil. Demnach sollen die Anteile des Klubs aufgrund der Klage einer auf der Isle of Man domizilierten Tennor-Gläubigerin namens S4 Limited einer Zwangsversteigerung zugeführt werden.

Das Gerichtsurteil ist« irrelevant»

Windhorst-Sprecher Fritzenkötter winkt ab: «Die Sache ist längst erledigt. Die Parteien S4 Limited und Tennor haben sich geeinigt. Das Gerichtsurteil ist damit irrelevant.» Aufschlussreich sind die in dem Urteil dargestellten Einzelheiten aber alleweil. So war die mit Milliardenschulden beladene Tennor Holding im Sommer 2020 offensichtlich so dringend auf einen einmonatigen Überbrückungskredit in Höhe von 25 Millionen Euro angewiesen, dass sie dafür einen Zins von 2 Millionen Dollar, entsprechend einer Jahresverzinsung von 96 Prozent zuzüglich Verzugszinsen von 65'000 Euro pro Tag zu akzeptieren bereit war.

Aufschlussreicher Blick in eine «trübe Offshore-Welt»

Auf welche Modalitäten sich S4 Limited und Tennor geeinigt hätten, gibt Fritzenkötter ebenso wenig bekannt wie die Identität der hinter S4 stehenden Begünstigten. CH Media ist ohne Hilfe des Windhorst-Sprechers fündig geworden: S4 gehört gemäss dem öffentlich einsehbaren britischen Firmenregister dem libanesischen Geschäftsmann Robert David Salem.

Die «London Post» hat im Februar zu Salem geschrieben, dieser sei unlängst ins Visier britischer Steuer und Finanzaufsichtsbehörden geraten. Das Medium verweist auf geleakte Dokumente zu seinen Geschäftsaktivitäten. Eine nicht näher umschriebene Untersuchung nähme Salems Geschäftsgebaren aus ethischer Sicht unter die Lupe und hinterfrage dessen «dubiose» Firmen und seine «fragwürdigen Geschäftspartner», heisst es in dem Bericht. Die Dokumente zeigten Salems Verbindungen zu einer «trüben Offshore-Welt».

Ein tieferer Blick in diese Welt könnte auch neue Aufschlüsse über die Geschäfte von Windhorst geben. Es würde nicht überraschen, wenn im Versteckspiel des seit zwei Jahren in Zug wohnhaften Wunderkindes auch noch einige wenig erbauliche Bezüge zum Schweizer Finanzplatz zum Vorschein kämen. Windhorst-Sprecher Fritzenkötter verspricht derweil: «Das Geschäftsjahr 2021 war für Tennor positiv und aktuell entwickeln sich die Unternehmen der Gruppe sehr positiv, so dass wir von einem starken Jahr 2022 ausgehen.»

