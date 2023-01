Datenanalyse E-Autos ziehen am Diesel vorbei – und weitere Erkenntnisse zum Schweizer Automarkt in sechs Punkten Die Autobranche hat ein schwieriges Jahr hinter sich. In der Hierarchie der Antriebe kam es zu einer gewichtigen Veränderung. Die sechs wichtigsten Punkte zu den neusten Entwicklungen im Automarkt. Mark Walther und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 31.01.2023, 11.44 Uhr

E-Autos steigerten ihren Marktanteil letztes Jahr auf 17,7 Prozent. Gaetan Bally / KEYSTONE

40'507 rein elektrisch betriebene Autos wurden im vergangenen Jahr in der Schweiz neu zugelassen. Das ist ein Plus von fast 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der E-Autos an allen Neuzulassungen beträgt 17,7 Prozent. Er ist erstmals grösser als der Anteil der dieselbetriebenen Personenwagen; diese machen nach einem erneuten Rückgang noch 11,6 Prozent der Neuwagen aus.

Die grösste Beliebtheit geniessen nach wie vor die Benziner. Ihr Anteil beträgt 37,6 Prozent. Wie der Diesel verlieren auch die Benzin-Autos Marktanteile. Der Abstand auf Platz 2, die Hybrid-Autos ohne Stecker (Anteil: 25,3 Prozent), ist erneut geschrumpft.

Einen leichten Rückgang verzeichneten 2022 ausserdem die Hybridfahrzeuge, die mittels Stecker aufladbar sind (Plug-in-Hybride). Als Folge davon stieg der Gesamtanteil der sogenannten «Steckerfahrzeuge», die am Stromnetz aufgeladen werden können, nur moderat von 22,2 auf 25,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilt. Eine vom Bund initiierte Initiative hat zum Ziel, dass die Steckerfahrzeuge Ende 2025 die Hälfte aller Neuzulassungen ausmachen.

Bei Konsumentinnen und Konsumenten stehen die Stromautos derzeit zwar hoch im Kurs. Unter den 4,7 Millionen Personenwagen, die 2022 in der Schweiz im Verkehr waren, machen sie jedoch nach wie vor eine kleine Minderheit aus. Der Bund zählte genau 110'751 elektrisch betriebene Autos per Ende September 2022, dem Stichtag. Das sind 2,3 Prozent.

Immerhin entwickelt sich der Anteil der E-Autos rasch nach oben - wenig überraschend, da mittlerweile 17,7 Prozent der Neuwagen elektrisch betrieben sind. Das deutet darauf hin, dass der Anteil E-Autos in den kommenden Jahren stark zunehmen wird, was zur Erreichung der Energiewende auch angestrebt wird.

Nicht in allen Kantonen sind die E-Autos gleich häufig anzutreffen. Mit grossem Abstand an der Spitze steht der Kanton Zug, wo mittlerweile 4,6 Prozent des Fahrzeugparks rein elektrisch unterwegs ist. Hier werden auch überdurchschnittlich viele elektrische Neuwagen gekauft (23,1 Prozent).

Zürich steht mit einem E-Auto-Anteil von 3 Prozent an zweiter Stelle, allerdings mit deutlichem Abstand zu Zug. Die zwei wohlhabenden Wirtschaftskantone setzen sich vom Feld deutlich ab. Am Ende der Rangliste befinden sich einerseits Bergkantone wie Uri oder Graubünden, andererseits die Westschweizer Kantone Neuenburg, Genf und Jura.

Die Autobranche hat erneut ein schwieriges Jahr hinter sich. In der Schweiz wurden fünf Prozent weniger Autos zugelassen als im Vorjahr. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 beträgt der Rückgang sogar über 26 Prozent. Gründe dafür gibt es mehrere: der Krieg in der Ukraine, die Nachwirkungen der Pandemie und die sich eintrübende Konjunktur.

Dass die russische Invasion in die Ukraine stark auf das Geschäft drückt, zeigt ein Blick auf die Autoneuzulassungen pro Monat. Im Januar und Februar lagen sie noch leicht über dem Vorjahresniveau – trotz anhaltender Lieferschwierigkeiten wegen des weltweiten Mikrochip-Mangels. Doch ab März kam es zu einem Einbruch. Die Hersteller kämpften nun mit zusätzlichen Lieferproblemen. Laut BFS fehlten unter anderem Kabelbäume, die vielfach aus ukrainischen Fabriken stammen. Ab Ende Sommer schien sich die Situation zu entspannen.

Der Direktor der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure (Auto-Schweiz), Andreas Burgener, betont in einem Newsletter, wegen der enormen Versorgungsengpässe bei Zulieferprodukten sei schlicht nicht mehr möglich gewesen. Der Ausblick für dieses Jahr sei jedoch positiv, die Nachfrage sei und bleibe hoch.

Seit Jahren unangefochten an der Spitze der beliebtesten Autos in der Schweiz stehen jene von Volkswagen. Über 600'000 Fahrzeuge oder rund 12 Prozent alles Autos stammen aus den Fabriken der Firma aus dem deutschen Wolfsburg.

Auf den weiteren Plätzen ist es jedoch in den vergangenen rund 20 Jahren zu beträchtlichen Verschiebungen kommen. Zu Beginn der Nuller-Jahre war Opel den VW noch auf den Fersen, verlor seither aber markant. Andere Hersteller verdrängten die Marke, die während der Finanzkrise in grosse Schwierigkeiten geriet. Dabei zeigt sich der Hang der Schweizer Bevölkerung zu deutschen (Luxus-)Marken: Mercedes-Benz, BMW und Audi belegen heute mit jeweils zwischen 310'000 und 340'000 Autos die Spitzenplätze nach Volkswagen. Sie lösten Toyota, Renault, Ford und Peugeot ab.

Auffallend ist der fast kometenhafte Aufstieg der tschechischen Marke Skoda (ebenfalls aus dem Hause Volkswagen): Erst 2011 taucht Skoda erstmals in den Top-15 der beliebtesten Marken auf. Mittlerweile belegt die Marke Platz fünf. Rund 250'000 Skodas fahren auf Schweizer Strassen.

So haben sich die häufigsten Automarken zwischen 2005 und 2022 entwickelt

Welches die beliebtesten Automarken sind, wertet Auto-Schweiz aus. Zum zweiten Mal in Folge landete im vergangenen Jahr ein E-Auto an der Spitze, und zwar der Tesla Model Y. Er verdrängte den Volkswagen Tiguan und den langjährigen Spitzenreiter Skoda Octavia auf die weiteren Plätze. Im Jahr davor war noch das Tesla Model 3 auf Rang eins gelandet. Neu liegt es auf Rang 5.

Volkswagen ist in sämtlichen Kantonen die häufigste Automarke, meist mit deutlichem Vorsprung auf Rang 2. In ländlichen Gebieten sind Subaru und Suzuki in die Top-Fünf zu finden. Ausserdem gibt es sprachregionale Unterschiede: Im Kanton Jura figuriert Renault auf Rang 2. Der französische Autoriese ist überdies in Neuenburg und Obwalden unter den ersten Fünf vertreten. Peugeot schafft es nur in Neuenburg und Fiat nur im Tessin unter die ersten Fünf.

