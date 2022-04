Datenanalyse So steht es um die Einkommensungleichheit in der Zentralschweiz Das neue Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern macht erstmals Daten zur Einkommensungleichheit in der Schweiz seit 1917 zugänglich. Mit Blick auf die Zentralschweiz zeigt sich: Im Kanton Uri ist die Ungleichheit am tiefsten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 21.04.2022, 12.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Balance zwischen Einkommen und Steuern ist nicht in jedem Kanton gegeben. Bild: Getty

Es sorgte schon für Schlagzeilen, als es noch nicht mal gegründet war: das neue Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP). Finanziert wird es von der Stiftung für Schweizer Wirtschaftspolitik, die vom Ebikoner Lift-Patron Alfred N. Schindler präsidiert wird.

Der «Tages-Anzeiger» fragte letztes Jahr, ob sich der Milliardär ein Uni-Institut kaufe. Und die Luzerner SP stellte der Kantonsregierung Fragen zur ideologischen Ausrichtung des Instituts. IWP-Direktor Christoph Schaltegger wies die Vorwürfe zurück: «Wir sind ein Forschungsinstitut und damit der wissenschaftlichen Redlichkeit unterstellt», sagte er im Dezember, als das IWP den Betrieb aufnahm.

Nun stellt das IWP sein erstes Projekt vor: Die «Swiss Inequality Database» zeigt in Form einer interaktiven Datenbank die Einkommensverteilung in der Schweiz seit 1917 auf. Eine grosse Rolle spielt dabei auch der Staat, der durch Steuern die Einkommensverteilung beeinflusst. Die Idee ist nicht neu. Sie basiert auf der «World Inequality Database» des französischen Ökonomen Thomas Piketty.

Neu ist bei der «World Inequality Database» gemäss der Universität Luzern die systematische Verwendung von kantonalen Steuerdaten. Diese Daten hat die Universität nach eigenen Angaben in mühsamer Kleinarbeit über die Jahre gesammelt. Damit sind Vergleiche zwischen den Kantonen über lange Zeiträume möglich. Die Daten sind gemäss Uni Luzern wissenschaftlich validiert.

Die Datenanalyse teilt sich in drei Fragen auf:

Wie hat sich die Einkommensverteilung in der Schweiz von 1917 bis heute entwickelt?

Wie stark verändert der Staat die Einkommensverteilung durch Umverteilung?

Wie ist das Steueraufkommen in der Schweiz verteilt?

Schaut man beispielsweise die Einkommensverteilung in der Zentralschweiz an, fällt auf, dass aktuell in Schwyz und Zug die Topverdiener den höchsten Anteil des Gesamteinkommens ausmachen:

Zentralschweizer Grossverdiener wohnten aber nicht immer in Schwyz und Zug. Der Blick zurück zeigt, dass beispielsweise in den Dreissigerjahren Ob- und Nidwalden überdurchschnittlich viele Topverdiener beherbergten:

Genf als Umverteilungskönig

Aufschlussreich ist das Ausmass der Umverteilung für die obersten Einkommensgruppen. Die Berechnung der Umverteilung erfolgt, indem die Einkommensanteile der Topverdiener vor und nach Steuern miteinander verglichen werden. Die Differenz entspricht der steuerlichen Umverteilung durch den Staat. Je grösser diese Differenz ist, desto höher ist die steuerliche Umverteilung. Beträgt beispielsweise der Einkommensanteil der Schweizer Top-5-Prozent-Verdiener aktuell 24 Prozent vor Steuern und 20,6 Prozent nach Steuern, hat ihr Anteil am Gesamteinkommen durch die Besteuerung folglich um 3,4 Prozentpunkte abgenommen.

Wie die Daten zeigen, ist bei allen Topverdiener-Kategorien diese Umverteilung seit Jahrzehnten im Kanton Genf am höchsten. Hier werden die obersten Einkommensgruppen also besonders stark besteuert. In der Zentralschweiz ist die Umverteilung aktuell in Schwyz und Zug überdurchschnittlich:

Melanie Häner, Bereichsleitern Sozialpolitik am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern (IWP). Bild: PD

Langfristig fällt bei der Umverteilung vor allem der Kanton Uri auf. In keinem anderen Schweizer Kanton ist diese Differenz vor und nach Steuern seit 1945 konstant so tief. Einen kurzen Ausreisser nach oben gab es in Uri lediglich in den Achtzigerjahren. 1945 lag die Differenz in Uri bei 0,9 Prozentpunkten, 2018 bei 1,35 Prozentpunkten – das ist die tiefste Differenz der Schweiz. Was bedeutet dies im Klartext? Melanie Häner, Bereichsleitern Sozialpolitik am IWP, erklärt: «Im Kanton Uri ist die Einkommensungleichheit geringer als in den anderen Kantonen, doch in Sachen Steuereinnahmen ist Uri der grosse Verlierer in der Zentralschweiz.»

Tatsächlich zeigt sich innerhalb der Zentralschweiz eine grosse Diskrepanz beim Steueraufkommen. Jene 20 Prozent, die am meisten verdienen, zahlen aktuell im Kanton Zug 98,4 Prozent der Steuern – das ist schweizweiter Rekord. Am anderen Ende dieser Skala befindet sich wiederum der Kanton Uri, wo die Top-20-Prozent-Verdiener lediglich knapp 55 Prozent der Steuern bezahlen:

Melanie Häner erklärt: «Der Kanton Zug lockt mit seinem tiefen kantonalen Steuersatz die hohen Einkommen an, doch diese werden vom Bund sehr progressiv besteuert.» Uri habe sich hingegen ab den Neunzigerjahren immer stärker von Zug und dem Schweizer Durchschnitt entfernt. Immerhin habe die Einführung der «Flat Rate Tax» in Uri ab 2009 bei den Steuern für einen leichten Aufwärtstrend gesorgt, so Häner.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen