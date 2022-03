Davos Einladung ans WEF: Fliegt Ukraines Präsident Selenski für einen Auftritt in die Schweiz? Er ist das Symbol des unbändigen Widerstandsgeistes der Ukraine und für viele ein Held. Nun zeigen Informationen von CH Media: Wolodimir Selenski hat eine Einladung ans WEF erhalten. Patrik Müller Jetzt kommentieren 10.03.2022, 07.00 Uhr

Wolodimir Selenski hält nach wie vor in der Hauptstadt Kiew die Stellung, obwohl er sagte, die Russen würden nach seinem Leben trachten: «Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2.» Fast täglich sendet Selenski Videobotschaften an die Bevölkerung und an seine Soldaten, macht ihnen Mut und ruft zum Kampf und Durchhalten auf.

Doch Selenski wendet sich auch ans Ausland und bittet eindringlich um Unterstützung. Anfang Woche sprach er per Video zum britischen Parlament. Dabei stellte er die Shakespear’sche Frage «Sein oder Nichtsein» und spielte auf eine berühmte Rede des früheren britischen Premierministers Winston Churchill aus dem Zweiten Weltkrieg an.

Schon kurz nach Kriegsausbruch hatte sich Selenski in einem nicht-öffentlichen Auftritt per Video an EU-Minister gewandt. Damals rechnete man noch damit, dass die russische Armee Kiew innert Kürze einnehmen würde - was sich als Fehlannahme erweisen sollte. Am Schluss seiner Botschaft sagte Selenski gemäss «Financial Times» zu den Ministern:

«Dies könnte das letzte Mal gewesen sein, dass sie mich lebend sehen.»

Sein Land hat Selenski seit Kriegsausbruch nicht verlassen, alle Auftritte bei internationalen Organisationen erfolgten virtuell. Doch für den meistbeachteten Kongress der Welt, das WEF in Davos, hat er eine Einladung für eine physische Teilnahme erhalten. WEF-Sprecher Samuel Werthmüller bestätigt auf Anfrage die Einladung an den ukrainischen Präsidenten.

Das WEF bricht jetzt zudem mit einer Tradition. Es verhält sich normalerweise politisch neutral und lädt auch umstrittene Persönlichkeiten ein, die Präsidenten grosser Länder sind sowieso immer dabei. US-Präsident Trump, Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Vladimir Putin sprachen an den vergangenen Jahrestreffen - Putin sogar noch im Januar 2021 am virtuell durchgeführten Kongress. Rückblickend wirkt seine Rede noch zynischer als vor einem Jahr: Putin beklagte sich über eine «steigende Aggressivität in der Aussenpolitik» und forderte ein «Ende des Blutvergiessens in Syrien».

Im Januar 2021 sprach Russlands Präsident Putin am virtuell durchgeführten WEF. Mikhail Klimentyev / AP

Doch der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch das WEF veranlasst, klar Stellung zu beziehen gegen Russland. Amtsträger aus den kriegsführenden Land sind in Davos ausgeschlossen. Gründer Klaus Schwab schreibt an die WEF-Community:

«Wir verurteilen die Aggression Russlands gegen die Ukraine, die Angriffe und die Gräueltaten in aller Schärfe. Unsere Solidarität gilt dem ukrainischen Volk und all jenen, die unschuldig an diesem komplett inakzeptablen Krieg leiden.»

Klaus Schwab zeigte bereits im Januar 2020, als das letzte physische WEF in Davos stattfand, Sympathien für Wolodimir Selenski und seinen ungewöhnlichen Werdegang vom Schauspieler zum Politiker. Er lud ihn weniger als ein Jahr nach dessen Wahl zum Präsidenten (im April 2019) nach Davos ein.

Herzlicher Empfang: Wolodimir Selenski war weniger als ein Jahr im Amt, als ihn Klaus Schwab (links) in Davos begrüsste. weforum

Selenski warb in seiner Rede für den Wirtschaftsstandort Ukraine: Es lohne sich, in diesem Land zu investieren, es befinde sich auf einem Weg der Öffnung, und er bekämpfe die Korruption mit aller Entschiedenheit.

Klaus Schwab ist bekannt dafür, mit seinen wichtigsten Gästen auch ausserhalb des Jahrestreffens den Kontakt zu pflegen. Offiziell ist nichts zu erfahren, man kann aber davon ausgehen, dass Schwab dies auch bei Selenski so hielt.

Das WEF will diplomatische Bemühungen unterstützen

Schwab schreibt in einer Stellungnahme: «Wir werden alles Mögliche unternehmen, um der Ukraine zu helfen und aktiv humanitäre und diplomatische Efforts zu unterstützen.»

Ob Selenski tatsächlich in Davos zu der versammelten Weltelite aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft sprechen wird, ist aus heutiger Sicht nicht abschätzbar. Ein nie dagewesener Empfang eines WEF-Gasts durch die Teilnehmer wäre ihm gewiss. Doch das WEF beginnt am 22. Mai, und was bis dahin in diesem Krieg passiert - mit dem Land, mit dessen Volk und auch mit seinem Präsidenten - weiss niemand.

Die Einladung hat deshalb zum jetzigen Zeitpunkt vor allem symbolische Bedeutung: Als Solidaritätsbekundung an Selenski und die Ukraine, und als Signal an die Welt.

