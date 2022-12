WEF Davos: Jack Ma muss aus Board of Trustees zurücktreten

Davos Jack Ma, einst reichster Chinese, muss aus der WEF-Führung austreten – der Grund ist erstaunlich Alibaba-Gründer Jack Ma gehört nicht mehr dem obersten Leitungsgremium des Weltwirtschaftsforums an. Der chinesische Unternehmer, der den Zorn des Regimes auf sich gezogen hat, erfüllte eine zwingende Bedingung des WEF nicht mehr. Klaus Schwab nimmt Stellung. Patrik Müller Jetzt kommentieren 23.12.2022, 11.00 Uhr

Alibaba-Gründer Jack Ma auf einem Archivbild vom Weltwirtschaftsforum 2015 in Davos. In den letzten zwei Jahren tauchte er ab. Jolanda Flubacher / swiss-image.ch

«Herausragende Persönlichkeiten» sitzen im obersten Steuerungsausschuss des Weltwirtschaftsforums (WEF) gemäss dessen Selbstdeklaration. In der Tat ist das Gremium illuster besetzt: Nebst WEF-Gründer Klaus Schwab gehört ihm Christine Lagarde an, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, ebenso Ex-US-Vizepräsident Al Gore, des Weiteren Laurence Fink, Chef des weltgrössten Vermögensverwalters Blackrock, sowie andere Wirtschaftsgrössen. Sogar eine Königin ist mit dabei: Queen Rania al-Abdullah von Jordanien. Das sogenannte «Board of Trustees» trifft gewichtige Entscheidungen, beispielsweise ob und wo das WEF in der Coronapandemie stattfinden soll.

Bis vor kurzem war auch Jack Ma Mitglied des Boards. Der Gründer des Online-Handelskonzerns Alibaba galt über Jahre als reichster Chinese. Er war weltweit topvernetzt. In der Schweiz war er unter anderem mit Swatch-Group-Chef Nick Hayek und mit Nestlé-Konzernchef Mark Schneider bekannt.

Doch in den vergangenen zwei Jahren ist es ruhig geworden um Jack Ma. Er, der so gern auf der Bühne stand, immer wieder auch in Davos, war abgetaucht. Das hatte mit seinem letzten Auftritt im Oktober 2020 zu tun, als er das chinesische Finanzsystem kritisierte. Es sei nicht mehr zeitgemäss und bloss eine ungenügende Kopie der westlichen Finanzsysteme.

Solcherlei sagt man nicht ungestraft im China von Xi Jinping, dem immer autoritärer regierenden Präsidenten. Das Regime blies kurzerhand den geplanten Börsengang von Ant ab, einer Tochtergesellschaft von Alibaba, die ebenfalls von Jack Ma gegründet wurde. 37 Milliarden Dollar hätte der Börsengang einbringen sollen. Zudem sprachen die Behörden Bussen von fast 3 Milliarden Dollar aus, und die Firmen von Ma wurden strenger reguliert.

Letzte Party in Davos: Jack Ma, rechts, mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau (links) und Microsoft-Gründer Bill Gates im Januar 2018. Vcg / Visual China Group

Wie die «Financial Times» berichtete, hielt sich Ma nicht mehr in China auf. Erst wurde er in europäischen Ländern wie Spanien, Österreich und Holland gesichtet. In den letzten sechs Monaten lebte er gemäss der Finanzzeitung in Tokio – mit seiner Familie, Sicherheitsleuten und einem persönlichen Koch. Er geniesse es, den Covid-Restriktionen Chinas nicht mehr unterworfen zu sein, reise viel, unter anderem nach Israel und die USA. Offenbar immer inkognito, hiess es.

Nicht mehr aufgetaucht ist Jack Ma auch im Leitungsgremium des WEF. Das hat Folgen. Klaus Schwab sagt zu CH Media: «Die Governance-Regel des Weltwirtschaftsforums sieht vor, dass ein Mitglied des Boards of Trustees über einen Zeitraum von zwei Jahren an mindestens 50 Prozent der Board-Sitzungen teilnehmen muss.» Und weiter: «Jack Ma hat diese Regeln nicht mehr erfüllt, darum beschloss das Board, seine Mitgliedschaft nicht zu verlängern.» Der Entscheid fiel bereits am 28. Mai, wurde bislang aber nicht kommuniziert.

Ist man beim WEF bequem einen regimekritischen Chinesen losgeworden? Das dürfte nicht das Motiv gewesen sein, vielmehr gilt es schon fast als Sakrileg, Sitzungen mit den rund 30 «herausragenden Persönlichkeiten» zu schwänzen.

Trotzdem trifft man den Namen Ma im Steuerungsausschuss weiterhin an, aber das ist Zufall. Mitglied ist nämlich Yo-Yo Ma, der Weltklasse-Cellist, dessen Eltern ursprünglich aus China kommen. Yo-Yo Ma, wie er sich nach lateinischem Alphabet schreibt, kam in Paris zur Welt und wurde in New York ausgebildet. Faktisch ist die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt also nicht mehr im höchsten WEF-Gremium vertreten.

