Am Abend live: Bundestrat zur Zukunft der Credit Suisse

15:00 Uhr Sonntag, 19. März 2023

Eine Legende wankt

Die Credit Suisse wurde 1856 von Alfred Escher gegründet, einem Schweizer Pionier, Geschäftsmann und Politiker. Die Schweizerische Kreditanstalt, SKA, so der damalige Name der CS, war wesentlich am Aufstieg der Schweiz von einem Agrarstaat zu einer modernen Industrienation beteiligt. Die SKA finanzierte den Ausbau des Schienennetzes (u.a. Gotthard-Bahntunnel) und der Industrie. Von diesem Legendenstatus ist heute kaum mehr etwas übrig. Im Gegenteil: Sie steht am Abgrund, ihr droht das Ende.