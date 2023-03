UBS übernimmt die Credit Suisse

20:13 Uhr

Die Fusion schafft eine Banken-Gigantin

Mit der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS entsteht eine noch grössere Bank. Die Bilanzsumme addiert sich auf 1,6 Billionen Franken. Das ist zweimal so viel, wie die ganze Schweiz in einem Jahr erwirtschaftet (BIP). Eine Journalistin will wissen, ob das Risiko mit Blick auf «too big to fail» nun nicht noch grösser wird für die Schweiz. Karin Keller-Sutter und auch Marlene Amstad von der Bankenaufsicht Finma erklären, dass ein Konkurs der CS ein noch grösseres Risiko dargestellt hätte. Zudem sei es hier nicht um eine klassische «too big to fail»-Situation gegangen sei.

Amstad verurteilt eine Twitter-Kampagne, die im letzten Herbst zu weiteren Geldabflüssen bei der Credit Suisse geführt hätten.