Vermögen Der Credit-Suisse-Vermögensreport zeigt: Die Welt ist so reich wie noch nie In den USA ist der Besitz des reichsten einen Prozent der Bevölkerung grösser als jener des gesamten Mittelstandes. Eine solche Quote weisen sonst nur Länder in einem tieferen Entwicklungsstadium auf. Daniel Zulauf 20.09.2022

Ein durchschnittlicher dunkelhäutiger Amerikaner besitzt nur 13 Prozent des Vermögens eines vergleichbaren weissen Mitbürgers. Getty

Die Weltbevölkerung ist 2021 um fast zehn Prozent reicher geworden. Zwar kam ein bedeutender Anteil an diesem aussergewöhnlich starken Wachstum der kleinen Gruppe von ultrareichen Personen mit Vermögen von über 50 Millionen Dollar zugute. Dennoch hat sich auch die globale Vermögensverteilung verbessert.

Indessen sieht die unmittelbare Zukunft weniger verheissungsvoll aus. Die aktuellen Konjunkturperspektiven und die negative Entwicklung der Finanzmärkte veranlasst derzeit viele Haushalte ihre Budgetpläne für das laufende und das kommende Jahr zu revidieren. Dementsprechend gehen die Autoren des Credit-Suisse-Vermögensreports bis Ende 2023 auch von einem Szenario aus, in dem die 2021 erzielten Vermögenszuwächse teilweise wieder rückgängig gemacht werden könnten.

Auch Durchschnittshaushalte profitieren

Diese Zuwächse erreichten allerdings ein Ausmass, wie es in den vergangenen 20 Jahren noch nie zu beobachten war. Das Vermögen einer erwachsenen Person erhöhte sich 2021 im weltweiten Durchschnitt um 8,4 Prozent beziehungsweise in lokalen Währungen berechnet sogar um 12,7 Prozent auf 87’489 Dollar. Erfreulicherweise profitierten davon auch viele Durchschnittshaushalte, betonte der britische Wirtschaftsprofessor und Studienautor Anthony Shorrocks am Dienstag anlässlich einer Präsentation in Zürich.

Dies ist für den seit vielen Jahren mit ökonomischen Verteilungsfragen beschäftigten Forscher aber kein überraschendes Phänomen: «Eine Analyse des Median-Vermögens innerhalb einzelner Länder und auf weltweiter Ebene zeigt, dass die globale Vermögensungleichheit in diesem Jahrhundert aufgrund des Wachstumstempos in den Schwellenländern zurückgegangen ist.»

China überwindet die Armut, aber die Kaste der Ultrareichen wächst schnell

In der Tat zeigen die in der Studie dargestellten Statistiken, wie sich in den vergangen zwei Dekaden insbesondere in China eine inzwischen schon recht vermögende Mittelschicht herausgebildet hat. Das Land, das vor 20 Jahren in der Rangliste der reichsten Länder dieser Welt noch auf den hinteren Rängen anzutreffen war steht in puncto Durchschnittsvermögen pro erwachsene Person schon bald auf der gleichen Stufe wie der europäische Durchschnitt.

Doch während in China sehr viele Menschen den Weg aus der Armut gefunden haben, hat auch die Ungleichheit der Reichtumsverteilung stark zugenommen. Und daran hat sich auch 2021 nichts geändert. Von den weltweit mehr als 35’000 Menschen, die neu in die Kaste der Ultrareichen aufrücken konnten, stammt jeder siebte aus China.

Extreme Verteilungsprobleme in den USA

Damit belegen die Chinesen aber nur den zweiten Platz hinter den USA, wo 2021 mehr als 80 Prozent aller neuen Superreichen ihren Wohnsitz haben. Die USA sind denn auch das einzige alte Industrieland, in dem der Trend nicht in Richtung Ausgleich sondern in Richtung Vermögenskonzentration geht.

Das reichste eine Prozent der Bevölkerung besitzt in den USA 35 Prozent des gesamten Vermögens und somit mehr als der ganze Mittelstand zusammen. Das mittlere Vermögen (Median) eines dunkelhäutigen Amerikaners erreicht gerade mal knapp 13 Prozent des Vermögens eines weissen Amerikaners. Das Median-Vermögen eines US-Latinos kommt auf einen Anteil von 19 Prozent.

Nachdenklich stimmen sollte diese Entwicklung die US-Politik vor allem deshalb, weil es sich um einen langjährigen Trend handelt, an dem offensichtlich weder demokratische noch republikanische Regierungen etwas zu ändern vermögen. Bedenklich ist dies auch deshalb, weil eine gute Vermögensverteilung als wirkungsvoller Puffer gegen ökonomische Schocks wirken kann, wie die Autoren feststellen.

Auch das sozialdemokratische Skandinavien ist weit weg von Gleichheit

Die gute Nachricht ist, dass ein Ausgleich in der Vermögensverteilung in fast allen Ländern im zentralen Europa seit längerem stattzufinden scheint. Allerdings deuten die Verteilungsindikatoren auch auf dem alten Kontinent bisweilen noch sehr starke Konzentrationen an, wie dies ausgerechnet in einigen skandinavischen Ländern wie Schweden oder Norwegen zu sehen ist, wo die soziale Umverteilung ironischerweise eine grosse Tradition auf der politischen Agenda hat.

