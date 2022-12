Der Börsenrückblick: Diese Aktien bereiten Freude, diese verloren

Aktienmarkt Reich werden mit Kohle, Erdöl, Tabak und Waffen – mit diesen Aktien wurde am meisten Geld gescheffelt Die Finanzwelt propagiert Nachhaltigkeit in schrillen Tönen, aber Geld verdient haben 2022 nur jene, die sich auf das Gegenteil verlegten. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Waffen, Tabak, Alkohol: An den Börsen wurde dieses Jahr mit verpönten Branchen viel Geld gemacht. Bild: Justin Lane/EPA

Die vielen globalen Grossereignisse im zurückliegenden Jahr haben zahlreiche Gewissheiten über den Haufen geworfen, die uns in noch nicht allzu ferner Vergangenheit besonders lieb geworden waren. Zum Beispiel die, dass es in Europa keine imperialen Kriege mehr geben kann. Oder jene, dass intensive Handelsbeziehungen letztlich auch in autoritären Staaten einen politischen Wandel bewirken können.

Verloren ging aber auch die Gewissheit, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe angesichts der rasch fortschreitenden Klimaerwärmung ein Auslaufmodell ist. Wie es scheint, sind Investitionen in diesem Bereich gerade dabei, wieder salonfähig zu werden. Ähnliches gilt für Aktienanlagen in Waffenschmieden, Tabakindustrien oder auch in Schnapsbrennereien.

Es ist noch nicht lange her, als es in der Finanzbranche so etwas wie einen Konsens gab, dass Nachhaltigkeit ein bestimmendes Thema für Kapitalmarktanlagen geworden sei. Ob dies nach dem zurückliegenden Börsenjahr immer noch so gesehen wird, bleibt abzuwarten. Derzeit erhält man einen anderen Eindruck.

Fettes Plus für Rohstoffe

Mit einer Jahresperformance von minus zwei Prozent setzte sich heuer der London Stock Exchange (LSE) als einer der besten Aktienmärkte Europas in Szene. Nicht, weil es den Briten wirtschaftlich und politisch gerade hervorragend laufen würde. Die Nachwehen des Brexit setzen den Engländern im Gegenteil immer noch heftig zu, wie das tragisch-komische Intermezzo von Liz Truss, der Premierministerin mit der kürzesten Amtsdauer in der Geschichte des Landes, im Herbst erst gerade gezeigt hat.

Liz Truss: Sie ist die Premierministerin mit der kürzesten Amtsdauer in der Geschichte von Grossbritannien. Andy Rain / EPA

Doch der LSE ist die europäische Hauptbörse für Aktien von Rohstoffunternehmen. Auch die Titel der in der Schweiz ansässigen Glencore, der grössten privaten Kohleproduzentin weltweit, sind an der Londoner Börse kotiert. Sie haben 2022 nahezu 50 Prozent an Wert gewonnen und dies, obschon das Unternehmen im Mai von Justiz- und Aufsichtsbehörden verschiedener Länder mit einer Milliardenstrafe wegen Korruptionsvergehen belegt worden war. Glencore steckte die Busse locker weg, denn der starke Preisanstieg von Kohle und Erdöl verschaffte dem Konzern allein in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Gewinn von 12 Milliarden Dollar (+140 Prozent).

Neben anderen Bergbau- und Erdölvaloren wie Anglo American, Rio Tinto, Shell oder BP findet sich am Londoner Aktienmarkt mit dem Unternehmen BAE Systems auch ein prominenter Hersteller von U-Booten und Luftabwehrsystemen. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und jüngsten politischen Entscheidungen verschiedener Nato-Länder, ihre Armeen kräftig aufzurüsten, haben auch diese Aktien 2022 rund 60 Prozent an Wert zugelegt.

Frankreich profitiert von Waffenindustrie

Die Aktien von Waffenherstellern waren im zurückliegenden Jahr aber auch auf anderen europäischen Märkten hoch im Kurs. Die französische Dassault Aviation, die Herstellerin des Kampfjets Rafale, den auch die Schweizer Armee zu kaufen erwogen hatte, legte beim Aktienkurs um 70 Prozent zu. Thales, die ebenfalls französische Spezialistin für elektronische Waffensysteme, avancierte an der Börse um nahezu 60 Prozent.

Die französische Dassault Aviation, die Herstellerin des Kampfjets Rafale, legte beim Aktienkurs um 70 Prozent zu. Education Images / Universal Images Group Editorial

Ohnehin verfügt Frankreich über die grösste Waffenindustrie in Westeuropa. Zählt man mit dem Flugzeugbauer Airbus und dem Triebwerkhersteller Safran auch Unternehmen zu dem Sektor, deren Produktion nur zu rund einem Viertel für militärische Zwecke und zu rund drei Viertel für zivile Zwecke bestimmt ist, dann kommt man in der Addition auf einen Börsenwert des französischen Militärsektors von gut 100 Milliarden Euro.

Dass auch der französische Aktienmarkt im vergangenen Jahr mit einer Performance von minus acht Prozent nur halb so schlecht gelaufen ist wie der in Dollar gemessene MSCI Weltaktienindex, dürfte nicht zuletzt mit solchen Besonderheiten der Indexkomposition zusammenhängen. Das mit weitem Abstand grösste Gewicht im CAC-40-Index hat allerdings der Luxusgüterhersteller LVMH, dessen Chef und Hauptaktionär Bernard Arnault vor wenigen Wochen den Tesla-Gründer Elon Musk als reichsten Menschen der Welt abgelöst hat.

Kommt die Rezession?

Das war kein Zufall. Die Aktien der Luxusgüterfirmen haben sich 2022 überdurchschnittlich gut gehalten, was auch an der Performance der Schweizer Uhren- und Schmuckhersteller Swatch Group und Richemont (siehe Tabelle) abzulesen ist. Ein Grund dafür war die Hoffnung auf die nun tatsächlich erfolgte Lockerung der scharfen Covid-Schutzbestimmungen in China, wo die Luxusgüterindustrie eines ihrer grössten Absatzgebiete hat. Ein anderer Grund ist die Tatsache, dass Unternehmen mit speziell wertvollen und unverwechselbaren Marken über eine besonders grosse Preissetzungsmacht verfügen. Diese stellt in inflationären Zeiten den wirksamsten Schutz gegen eine Gewinnerosion dar.

Aus anderen, bekannten Gründen verfügen auch Zigarettenhersteller über eine solche Preissetzungsmacht. Das wussten die Investoren, die 2022 Aktien der amerikanischen Philip Morris kauften und damit eine Jahresrendite von sechs Prozent erzielten. Auch die britischen Tabakkonzerne Imperial Brands und British American Tobacco steigerten ihren Börsenwert aus dem gleichen Grund sogar um 30 Prozent bzw. um 19 Prozent. Die Aktien von Schnapsbrennereien, wie der britischen Diageo oder der französischen Pernod Ricard, wären heuer wohl ebenfalls auf positive Renditen gekommen, wenn die Firmen ihren Reibach nicht schon in den trostlosen Zeiten des Corona-Lockdowns gemacht hätten.

Und was ist mit der Schweizer Börse? Ein Korb mit 30 Schweizer Blue-Chip-Werten (Swiss Leader Index) brachte 2022 einen auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlichen Verlust von nahezu 20 Prozent. Dieser wurde allerdings durch die fortgesetzte Aufwertung des Frankens zum Euro um fünf Prozent und zum britischen Pfund sogar um zehn Prozent gelindert. Einzig zum Dollar erlebte die helvetische Valuta eine leichte Abwertung um etwas mehr als ein Prozent, wobei der amerikanische S&P-500-Index mit einer Jahresperformance von minus 20 Prozent ziemlich genau gleich schlecht abgeschnitten hat wie der Schweizer SLI.

Die in vielen Ländern ungesund hohen Inflationsraten und die aus diesem Grund steigenden Zinsen dürften das Geschehen an den Börsen auch im kommenden Jahr prägen. Auch gibt es keine Anzeichen, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende sein könnte. Viele Beobachter rechnen inzwischen sowohl für Europa als auch für Amerika mit einer Rezession. Diese Perspektive manifestiert sich schon seit einiger Zeit in den teilweise stark rückläufigen Rohstoffpreisen. Deshalb könnten Anleger, die ihre Portfolios trotz der jüngsten Erfahrungen weiterhin an den Prinzipien der Nachhaltigkeit ausrichten, 2023 doch noch für ihre vorbildliche Haltung entschädigt werden.

