Aussichten Der gute und der böse Wolf Ein schwarzer Wolf braucht einen weissen an seiner Seite. Füttern wir nur einen, hungert der andere. Füttern wir beide, dann werden diese ein Teil von etwas Grösserem, das im Gleichgewicht gedeiht. Edy Portmann 23.06.2021, 05.00 Uhr

Vielleicht kennen Sie die Geschichte des alten Cherokee, der seinem Enkel vom Kampf zwischen einem schwarzen und einem weissen Wolf erzählt. Der weisse Wolf verkörpert alles Gute und der schwarze alles Schlechte; der erste lebt von Gerechtigkeit und Frieden, der zweite von Wut, Angst und Hass. Als Folge tobt zwischen ihnen ein ewiger Kampf, der auch in uns stattfindet, da wir diese beiden Wölfe auch in uns haben.

Die Metapher lässt sich auf unsere Innovationen, Institutionen und Wirtschaftssysteme übertragen. Wir Menschen bringen soziotechnische Innovationen auf den Markt und füttern dadurch unweigerlich die Wölfe. Der US-amerikanische Publizist George Gilder beschreibt in seinem Buch «Ein Leben nach Google», wie die Technologiegiganten des Silicon-Valleys aktuell den schwarzen Wolf füttern. Mit ihrem unbeirrbaren Glauben an maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz glauben diese, dass sie Maschinen schaffen können, die den menschlichen Geist verdrängen und transzendieren sowie letzten Endes mit ihren immer leistungsfähigeren Maschinen das Universum erobern können.

Ihr Glaube an eine «technologische Singularität» hat folgenschwere Auswirkungen – und wie der junge Cherokee stellen auch wir uns immer stärker die Frage, welcher Wolf denn gewinnen wird. In der Geschichte ist es der, den man füttert. Allerdings kann der Wolf, den man nicht füttert, hinter jeder Ecke lauern. Wenn wir abgelenkt sind, wird dieser auf uns zuspringen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die er braucht. Je weniger der schwarze Wolf beachtet wird, umso stärker wird er den weissen bekämpfen. Widmet man ihm jedoch einige Aufmerksamkeit, so ist auch er glücklich, womit beide Wölfe gewinnen. Der eiserne Singularitätsglaube verkörpert meines Erachtens den schwarzen und die sich erhebenden Stimmen für einen ethisch-nachhaltigen Umgang mit künstlicher Intelligenz den weissen Wolf.

Aber lassen Sie uns den Singularitätsglauben der Valley-Giganten einmal genau unter die Lupe nehmen. Eine technische Singularität bezeichnet den möglichen Zeitpunkt, ab dem uns die künstliche Intelligenz überflügelt und sich von da an selbst immer mehr verbessert. Diese «Superintelligenz» wäre denn auch die ultimative Erfindung, die alle weiteren Innovationen bewirken würde. Dieser Silicon-Valley-Glaube löst nun aber in vielen Menschen auf allen Erdteilen Ängste aus, steht er doch nicht für globale Gerechtigkeit und weltweiten Frieden, sondern kann, nach Gilder, zu grossen Schäden an unseren Ökonomien und Demokratien führen – wie wir es möglicherweise gerade eben erleben.

Die grosse Herausforderung ist, (wieder) ein Gleichgewicht herzustellen. Gilder vertritt in diesem Zusammenhang die Meinung, dass die gnadenlosen Überzeugungen zu einer Industrie führen, die sich nur darauf konzentriert, uns Menschen zu ersetzen, anstatt unser Leben mit Hilfe von (aus seiner Sicht «verteilter») Technologie zu optimieren und zu verbessern. Eine Singularität wird das Silicon-Valley wohl nicht zu Stande bringen, zumal unser menschlicher Geist laut Gilder «die überragende Manifestation von Intelligenz in unserem Universum darstellt und», so der Autor weiter, «künstliche Intelligenz nur eine Maschine sei». Unser Leben wird seit jeher davon bestimmt, wie kreativ wir mit oppositionellen Kräften umgehen.

Ein schwarzer Wolf braucht einen weissen an seiner Seite. Füttern wir nur einen, hungert der andere. Füttern wir beide, dann werden diese ein Teil von etwas Grösserem, das im Gleichgewicht gedeiht. Und wenn es nun einen Kampf gibt, dann kann man die innere Stimme hören, die uns den richtigen Weg in unsere Zukunft deutet. Nutzen wir intelligente Maschinen doch besser, sodass sie unsere Gesellschaft in Harmonie weiterbringen. So lassen wir beide Wölfe in Eintracht in uns und unseren Gesellschaften leben.

Der gebürtige Luzerner Edy Portmann ist Informatikprofessor und Förderprofessor der Schweizerischen Post am Human-IST-Institut der Universität Freiburg.