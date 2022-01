Schweizer Industrie hat ihren CO2-Ausstoss um 93 Prozent gesenkt

Energiewende Erreichung der Klimaziele: Während die Politik noch um Lösungen ringt, wird in der Wirtschaft gehandelt Es tut sich einiges in Bezug auf die Klimaziele bei der Industrie und auch beim Finanzplatz. Aber es reicht noch nicht. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Es tut sich was: Ein Mitarbeiter von MAN Energy Solutions arbeitet in Zürich am Kernmaschinen-Rotor eines Kompressors. Severin Bigler / © CH Media

In der Politik stockt es: Nach jahrelangem Ringen wurde das CO 2 -Gesetz wurde am 13. Juni 2021 an der Urne verworfen. Nun braucht Alternativen, den der CO 2 -Ausstoss muss gesenkt werden, die Produktion von erneuerbaren Energien massiv erhöht werden. Darin sind sich eigentlich alle einig. Bei wie hingegen, gibt es Differenzen.

Während also Bundesrat und Parlament noch um Lösungen ringen, wird in der Wirtschaft gehandelt. Insbesondere in der Industrie. So haben die 1250 im Branchenverband Swissmem zusammengeschlossenen Firmen ihre CO 2 -Emissionen im Verlauf der vergangenen 30 Jahren mehr als halbiert (vgl. Grafik). Ihr Energiebedarf ist im selben Zeitraum um über 40 Prozent gesunken. Und dies bei gleichzeitig gesteigerter Wertschöpfung in der Schweiz, wie Swissmem-Direktor Stefan Brupbacher betont.

Industrie hat Heizöl-Bedarf um 93 Prozent gesenkt

Der Rückgang in der Schweiz hat freilich verschiedene Gründe: Zum einen wurden aufgrund des starken Wettbewerbsdrucks energieintensive Produktionsprozesse teilweise oder ganz in ausländische Standorte verlegt, wie Brupbacher festhält. Das heisst: Die Firmen stossen noch immer viel CO 2 aus, aber einfach nicht mehr in der Schweiz. Aber zum anderen haben die Unternehmen auch gezielte Effizienzmassnahmen ergriffen und etwa alte Ölheizungen ersetzt, Produktionsprozesse optimiert und modernisiert. So hat etwa gegenüber 1990 der Heizöl-Bedarf bei den Industriefirmen um ganze 93 Prozent abgenommen. Heute dominieren Erdgas und vor allem Strom als Energiequellen. Der Anteil der Elektrizität am Gesamtenergiebedarf liegt mittlerweile bei rund 56 Prozent. Das liegt zum einen an der zunehmenden Automatisierung, zum anderen aber eben auch an der Substitution fossiler Brennstoffe etwa durch Wärmepumpen oder in jüngster Zeit auch durch Solaranlagen. Hinzu kommt, dass dank Innovation die Industrieprodukte selbst – wie eben auch der Kompressor des Schweizer Ablegers von MAN Energy Solutions – immer energieeffizienter und emissionsärmer werden. Diese würden wiederum zu einem grossen Teil exportiert, wodurch weltweit Skaleneffekte erzielt würden, wie Brupbacher ergänzt.

Doch die Jahrgänge mit den grossen Reduktionen beim CO 2 -Verbrauch, sind seit etwa 2012 vorbei. Er nimmt zwar weiterhin ab, aber nur noch ganz leicht. Brupbacher erklärt das damit, dass das Gros der Unternehmen ihr Potenzial an einfach realisierbaren und rasch amortisierten Effizienzmassnahmen weitgehend ausgeschöpft hat.

Schweiz plant Gütesiegel für Finanzplatz

Der grösste Hebel beim energetischen Umbau liegt beim Finanzsektor respektive bei dessen Entscheidungsmacht, in Firmen zu investieren, die auf in Bezug auf den Einsatz von fossilen Energieträgern auf einen Ausstiegspfad befinden. Auch der Schweizer Finanzplatz hat sich zu mehr Nachhaltigkeit verpflichtet, doch es gibt noch viel Verbesserungspotenzial, wie die Resultate der vom Staatssekretariat für Internationale Finanzfragen und dem Bundesamt für Umwelt alle zwei Jahre durchgeführten freiwilligen Klimatest offenbaren. Oder anders gesagt: Die Richtung stimmt, aber es gibt noch reichlich Luft nach oben.

Druck macht nun auch Finanzminister Ueli Maurer. Im Rahmen der vom Bankier Patrick Odier initiierten «Building Bridges»-Nachhaltigkeitskonferenz, die im November in Genf stattfand, kündigte Maurer ein Gütesiegel für einen grünen Finanzplatz an. Denn heute fehlt es nicht nur an Transparenz, sondern auch an messbaren Standards, an die sich auf Nachhaltigkeit bedachte Investoren orientieren können. Bis im Sommer sollen die Eckwerte dieses Gütesiegel vorliegen. Es wäre eine Weltpremiere.

