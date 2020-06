Der Lockdown als Brandbeschleuniger bei den Shoppingcentern – so geht's der Mall, dem Emmen Center und Co. Ein aktueller Marktreport prognostiziert hohe Leerstände. Denn das grösste Shoppingcenter sei heute das Internet. Die Center in der Zentralschweiz sehen sich für den Wandel jedoch gut gerüstet. Christopher Gilb 24.06.2020, 05.00 Uhr

«Shoppingcenter als Konsumtempel mit verstaubten Läden als Warenlager haben ausgedient.»

Branchenkenner Marcel Stoffel. Bild: PD

Das sagt Marcel Stoffel. Stoffel ist Autor des aktuellen Marktreports der Branchenorganisation Swiss Council of Shopping Places. Das wenig überraschende Ergebnis: Während im Online-Handel höhere Umsätze erwartet werden, erwartet der Grossteil der Experten beim stationären Handel einen Umsatzrückgang. Diese Entwicklung trifft auch die Shoppingcenter, bei denen ein zunehmender Attraktivitätsverlust prognostiziert wird. «Denn das Internet ist heute das grösste Shoppingcenter», so Branchenkenner Stoffel. «Es hat permanent geöffnet und eine fast uneingeschränkte Auswahl.»

Ein Grossteil der Experten rechnet damit, dass es bei Einkaufszentren in der Peripherie zu Geschäftsschliessungen kommen wird. In Innenstädten und Strassenlagen erwartet dies gut die Hälfte. Allgemein wird prognostiziert, dass in den nächsten fünf Jahren rund ein Viertel aller Geschäfte in den Zentren schliessen werden. Den Lockdown und die damit einhergehenden Umsatzeinbussen in Detailhandel und Gastronomie bezeichnet Stoffel als Brandbeschleuniger für den Wandel.

Ärzte, Kosmetiker, Schönheitschirurgen

Bereits in den letzten zehn Jahren verloren die 20 umsatzstärksten Zentren in der Schweiz rund 450 Millionen Franken Umsatz – letztes Jahr betrug der durchschnittliche Umsatzrückgang ein Prozent. Und unter den umsatzstärksten Einkaufszentren der Schweiz finden sich etliche aus der Zentralschweiz. Drei davon betreibt die Migros Luzern: das Zugerland in Steinhausen (- 3,44 Prozent), den Länderpark in Stans (-2,02) und den Surseepark in Sursee. Letzterer verzeichnete einen Umsatzrückgang von 10 Prozent, den die Migros auf die zurückliegende, mehrmonatige Umbauzeit im Jahr 2019 zurückführt. Im Surseepark gebe es auch den einzigen effektiven Leerstand, ein Teil der ehemaligen Globus-Fläche.

Sicherlich, so die Migros Luzern, werde es in Zukunft nicht einfacher. «Aber unsere Center profitieren von ihren attraktiven Lagen, der guten Erreichbarkeit und dem Bevölkerungswachstum in den Einzugsgebieten.» Ein gutes Beispiel für eine Innovation und Stärkung der Attraktivität sei zudem der Einzug der Ärztenetz Luzern Land AG in den Surseepark mit diversen Behandlungsangeboten vor Ort auf Ende Jahr.

«Der beliebte Bereich Gesundheit wird bei zukünftigen Shoppingcenter ein grosses Thema sein», sagt Experte Stoffel. «Auch in Bezug auf die Schönheit: also Kosmetiker, Zahnärzte, Schönheitschirurgen.» Grosses Potenzial sieht er auch in sogenannten Concept Stores: Shoppingcenter schlüpfen bei leeren Ladenflächen in die Entwicklerrolle und bringen Konzepte, die es nur in ihrer Mall gibt. «Etwa mit einem Best-of der Produkte aus den Geschäften.»

Eine weitere Möglichkeit sieht er bei der Verknüpfung von Online- und Offlinehandel. «Das Schlimmste, was ein Geschäft machen kann, ist einfach, die Adresse des Online-Shops aufs Schaufenster zu schreiben.» Dem Kunden hingegen die Möglichkeit zu geben, Produkte die er online kaufen wolle, stationär zu testen, das sei attraktiv, so Stoffel.

Auch Mall of Switzerland sieht sich auf gutem Weg

Ein Rätsel bleibt die Mall of Switzerland: Nach Quadratmetern das zweitgrösste Shoppingcenter der Schweiz, taucht es auf der Liste der Umsatzstärksten gar nicht auf. Der Grund, die Eigentümer aus Abu Dhabi kommunizieren den Umsatz generell nicht. Auf Anfrage ist jedoch zu entlocken, dass die Zwischenbilanz seit Ende des Lockdowns gut sei. «Im Vorjahresvergleich verzeichneten wir für den Mai eine Zunahme der Besucherfrequenz von rund 16 Prozent.» Dies spiegele sich auch in einer überproportional positiven Umsatzentwicklung gegenüber 2019 wider.

Auch die Mall sieht sich für die Zukunft gut gerüstet: «Die von Anfang an konzipierte Kombination aus Shopping-, Gastronomie- und Freizeitangeboten kommt bei den Kundinnen und Kunden sehr gut an und vermag auch in Zukunft dem Druck seitens Onlinehandel und Einkaufstourismus standzuhalten.» Der Vermietungsstand bleibe unverändert bei rund 85 Prozent.

Emmen Center sieht sich als Dorfplatz

Mit 221 Millionen Franken (+1,2 Prozent) das gemäss Liste umsatzstärkste Shoppingcenter in der Zentralschweiz ist das Emmen Center. Die Vermietungsquote beträgt 100 Prozent. «Das Emmen Center ist seit je ein beliebter Einkaufsort und ein sozialer Treffpunkt, wir sind der ‹Dorfplatz›», schreibt der Direktor des Centers Roland Jungo.

Das Emmen Center ist das umsatzstärkste Einkaufszentrum der Region. Bild: Pius Amrein (23.Juni 2020)

Aber Handel sei Wandel und wie in den vergangenen 45 Jahren auch, werde das Emmen Center weiterhin nach Möglichkeiten Ausschau halten, den Mietermix laufend anzupassen. So sei zurzeit der Einbau einer McDonalds-Filiale geplant. Auch Jungo berichtet von überdurchschnittlicher Frequenz seit Ende des Lockdowns.

«Drei Aspekte müssten Shoppingcenter der Zukunft erfüllen», sagt Experte Marcel Stoffel: «Sie müssen soziale Treffpunkte, Freizeit- und Erlebnisdestinationen sein, anders geht es nicht.»