Migros-Revolution: Zwei Topjobs sind zu besetzen

Detailhandel Jetzt geht der Migros-Poker erst wirklich los – und löst gar eine doppelte Chefsuche aus Es geht um nichts weniger als die Zukunft der Genossenschaft. Wie soll sich die Migros langfristig aufstellen? Diese Frage soll in den kommenden Wochen geklärt werden. Klar ist vor allem eins: Es kommt zu Machtspielen – mit bekannten Köpfen. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Gemeinsam soll’s besser werden: Die Migros will ihr Supermarkt-Geschäft zusammenlegen. Keystone

Es ist nicht schön, das Hochhaus am Zürcher Limmatplatz, die Zentrale des Migros-Genossenschaftsbunds (MGB). Seit Jahrzehnten gehört der graue Turm genauso zum Stadtbild wie das Grossmünster. Doch während in der Zwingli-Kirche die Grabenkämpfe längst der Vergangenheit angehören, geht der Machtpoker um die Zukunft des Detailhändlers erst gerade richtig los. Vor wenigen Tagen haben alle elf notwendigen Migros-Gremien, die Verwaltungsräte der Zentrale sowie der zehn Genossenschaften, grünes Licht gegeben für die Fusionspläne beim Supermarkt-Geschäft, welche die «Schweiz am Wochenende» aufgedeckt hatte. Damit ist die Partie jetzt offiziell eröffnet.

Am Spieltisch Platz genommen haben: Die Migros-Oberen aus der Zentrale, die oft als machthungrige Fürsten umschriebenen Genossenschaftslenker – und McKinsey, das jedenfalls sagen Insider. Das global agierende Beratungsunternehmen passt irgendwie nicht zur bescheidenen Detailhandelswelt, doch die als Kostendrücker und Arbeitsplatzabbauer gefürchteten Berater haben sich in der Migros-Zentrale fest eingenistet. Ins Haus geholt wurden sie vor ein paar Jahren, um die alles andere als gut aufgestellte Handelssparte zu durchleuchten. Die Folge: Der Gemischtwarenladen wurde entrümpelt, Globus, Depot und vieles mehr verkauft.

McKinsey in the house

McKinsey war auch mit von der Partie als es darum ging, 2020 das Fachmarkt-Geschäft mit MGB-Tochterfirmen wie Micasa und Melectronics zusammenzulegen. Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen holte die «Meckies», wie die Berater in der grossen, kalten Wirtschaftswelt auch genannt werden, gar in seine Geschäftsleitung. Mit Marketingchef Matthias Wunderlin, Handelschef Michael Gruber und IT-Chef Rainer Baumann sitzen heute nicht weniger drei ehemalige McKinsey-Männer im obersten Führungsgremium. «Das merkt man», sagt ein früherer, ranghoher Migros-Mann. «Sie haben die Oberhand gewonnen und ihnen geht es weniger um die Migros-Ideale, sondern in erster Linie um die Profit-Maximierung.»

Von McKinsey über Umwege in die Migros-Geschäftsleitung: Matthias Wunderlin, Michel Gruber und Rainer Baumann (v. links). zvg

Hier liegt das Problem: Der Profit hat nachgelassen, das Supermarkt-Geschäft, mit einem Umsatz von rund 13 Milliarden Franken das Kerngeschäft der Migros-Welt, leidet unter regionalen Mehrspurigkeiten etwa bei der Logistik oder der IT. Die Zusammenlegung verspricht beachtliche Effizienzgewinne, dürfte aber deutlich komplizierter sein, als auf den ersten Blick angenommen. Die organisatorischen wie reglementarischen Hürden seien hoch, mahnen Skeptiker. Die Umsetzung erachten einige Migros-Kenner als praktisch unmöglich.

Eine neunköpfige Arbeitsgruppe soll’s richten

In der Migros-Zentrale dominiert der Optimismus: Die Migros-Oberen haben nun «ein gemeinsames Projekt lanciert mit dem Ziel, das Supermarkt-Geschäft der Migros zu vereinfachen und effektiver zu organisieren», wie Migros-Sprecher Marcel Schlatter erklärt. Und er verspricht: «Kundinnen und Kunden sollen dabei künftig von einem noch besseren Preis-Leistungs-Angebot profitieren.»

Ausgearbeitet wird das Projekt von einer paritätisch zusammengesetzten Arbeitsgruppe: Sie besteht aus je vier Personen aus beiden Lagern, aus der Zentrale und aus den zehn regionalen Genossenschaften. Zum Zug kommen hier Vertreter der Genossenschaften Ostschweiz, Tessin und Genf sowie der Fachmärkte-Gesellschaft, die oft als Vorbild für die neue Supermarkt-Einheit herangezogen wird. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von einem Vertreter der Migros Luzern.

Die doppelte Chefsuche

Die Schaffung einer eigenständigen Firma fürs Supermarkt-Geschäft hat auch personelle Konsequenzen: Denn neu gibt’s im grauen Migros-Hochhaus gleich zwei Topjobs zu vergeben: Gesucht wird erstens die Nachfolge für den abtretenden MGB-Chef Zumbrunnen, zweitens ein Kopf für die neu zu schaffende Supermarkt-Einheit, die gemäss Projektvorschlag beim MGB und damit bei der Zentrale angehängt werden soll. Durch diese Doppelvakanz werden die Karten neu gemischt.

Häufig genannte Namen für die Topjobs: Migros-Aare-Chef Reto Sopranetti, Migros-Ostschweiz-Chef Peter Diethelm und Denner-Chef Mario Irminger. zvg, Urs Bucher, Alex Spichale

Einig sind sich die meisten Migros-Kenner darin, dass für die beiden Topjobs nur interne Kandidaten eine Chance hätten. Weil Externe sich im komplexen Migros-Universum kaum durchsetzen könnten und weil, wie einer formuliert, «externe Kandidaten mit Renommee sich diesen Job mit so vielen internen, politischen Querelen kaum antun wollen.»

Gute Chancen für einen der beiden Posten werden Peter Diethelm eingeräumt, dem Chef der Migros Ostschweiz. Seine Genossenschaft gilt als die schlankste und effizienteste. Ebenfalls häufig ist der Name des Migros-Aare-Chefs Reto Sopranetti zu hören. Seit er, nach dem Rauswurf seines Vorgängers Anton Gäumann, den Chefposten im Migros-Mittelland-Reich übernommen hat, hat er vor allem eines getan: Defizitäre Gäumann-Projekte eingestellt und Kosten gedrückt. Das sind Stichworte, die in der reformfreudigen Migros-Zentrale derzeit besonders gut ankommen.

Diethelm und Sopranettis Namen, zwei Krämer mit viel Migros-Stallgeruch, fallen für beide zu besetzenden Topjobs, häufiger jedoch für die Nachfolge von Zumbrunnen. Der dritte Kandidat hier ist Marketingchef Matthias Wunderlin. Der 49-Jährige betrat 2007 nach seinen McKinsey-Jahren die Migros-Welt als Spartenleiter bei Micasa und Do It + Garden. Nach Abstechern beim inzwischen untergegangenen Kleiderhändler Charles Vögele und dem Sportartikelhersteller Scott kam er 2018 zurück zur Migros, seit 2019 sitzt er in der Geschäftsleitung. «Er tritt sehr nonchalant auf, ist intelligent», sagt ein Insider. Die McKinsey-Kultur spüre man ihm trotz einiger Migros-Erfahrung aber nach wie vor an, «nur schon bei seinen langen Powerpoint-Präsentationen.»

Im Frühjahr dürfte entschieden werden

Als Supermarkt-Chef gehandelt wird auch immer wieder Denner-Lenker Mario Irminger, ein Händler, der weiss, dass die Margen im Detailhandel unter Druck sind, und der bewiesen hat, dass er effizient und schlank arbeiten und sich gegenüber den deutschen Discountern Aldi und Lidl behaupten kann. Ein nicht ganz unwichtiger Migros-Mann bezeichnet ihn gar als seinen persönlichen «Favoriten».

Aus dem Rennen dürfte Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi sein, spätestens seit die NZZ jüngst vorgerechnet hat, dass er mit Fitnesszentren im Ausland wohl über 150 Millionen Franken verloren hat. Mit einer gewissen Skepsis schauen auch etliche Migros-Insider auf Blunschis zweites Auslandsabenteuer, die Tegut-Supermarktkette in Deutschland. Zwar konnte Tegut in den vergangenen Jahren umsatzmässig zulegen, doch bezüglich Profit behält sich die Migros Zürich nach aussen bedeckt.

Personelle und strukturelle Entscheide erwarten Beobachter im ersten Quartal 2023. Die Migros selbst will sich nicht in die Karten schauen lassen. Die Arbeitsgruppe soll nun «das weitere Vorgehen beim Aufbau der neuen Supermarkt-Organisation» vertiefen, «sodass die entsprechenden Migros-Organe im kommenden Jahr die weiteren Entscheide treffen können», wie es Unternehmenssprecher Schlatter formuliert.

