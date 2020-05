Interview Der neue CEO von Landis+Gyr setzt auf Software und will die Zuger Entwicklungsabteilung stärken Werner Lieberherr ist seit dem 1. April CEO des Zuger Traditionskonzerns Landis+Gyr. Der Ostschweizer will den Software-Anteil am Gesamtumsatz markant erhöhen. Ende Jahr zieht das Unternehmen nach Cham. Maurizio Minetti 07.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Kaum haben Sie Anfang April Ihr Amt als CEO von Landis+Gyr angetreten, mussten Sie sich und Ihren Kollegen schon den Lohn kürzen. Wie fühlt sich das an?

Werner Lieberherr: Es gibt natürlich angenehmere Aufgaben als CEO, aber ich denke, es ist ein richtiger Entscheid. Die Welt befindet sich in einer beispiellosen Krise und mit der Lohnkürzung setzen wir ein klares Zeichen. In der Belegschaft ist dies sehr gut angekommen. Schliesslich ist es auch für unsere Büromitarbeitenden keine einfache Situation mit Homeoffice und Kurzarbeit.

Der neue CEO von Landis+Gyr, Werner Lieberherr (60). PD

Sie produzieren schon seit einigen Jahren nicht mehr in Zug. Seit 1896 hatte Landis+Gyr den Hauptsitz aber immer in der Stadt Zug. Nun ziehen die 240 Angestellten Ende dieses Jahres in den Gebäudekomplex Helix nach Cham. Warum?

Der bestehende Mietvertrag läuft aus und die neuen Konditionen am bisherigen Standort an der Theilerstrasse in Zug stimmten für uns nicht mehr. Der Standort Cham ist nicht weit weg vom bisherigen und die Verkehrsanbindung ist gut. Die Platzverhältnisse bleiben ungefähr gleich.

Wegen der Coronakrise muss Landis+Gyr auf die Kostenbremse stehen. Werden nun in Zug Arbeitsplätze gestrichen?

Hoffentlich nicht, es sei denn, die Coronakrise wird hart und lang sein. Wir haben in Zug Hauptsitzfunktionen, aber auch Verkaufsleute und vor allem über 70 Entwickler. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist das Rückgrat eines Unternehmens. Hier sparen wir sicher nicht. Es ist eher so, dass wir in Zukunft die Entwicklung weiter ausbauen werden. Wegen der Coronakrise mussten wir aber in Zug rund einen Drittel der Belegschaft auf Kurzarbeit setzen. Davon betroffen sind vor allem Bürofunktionen. Wir rechnen damit, dass wir diese Massnahmen im Spätsommer dieses Jahres wieder aufheben können.

Zur Person Werner Lieberherr (60) ist seit dem 1.April dieses Jahres CEO von Landis+Gyr. Der Ostschweizer war zuvor Chef des deutschen Automobilzulieferers Mann+Hummel. Zuvor arbeitete der ETH-Ingenieur 16 Jahre lang in der Energiebranche, unter anderem bei ABB und Alstom, und anschliessend 14 Jahre in der Flugzeugindustrie.

Intelligente Stromzähler halten weniger lange als die alten mechanischen. Zudem setzen Sie bei intelligenten Zählern vielleicht auf Technologie, die in zehn Jahren überholt sein könnte. Warum sollten Hausbesitzer und Stromanbieter vor diesem Hintergrund in Smart Meter investieren?

Intelligente Stromzähler bringen einen echten Mehrwert. Wenn ich als Nutzer weiss, wofür ich den Strom brauche, kann ich Stromfresser besser erkennen und eliminieren. Elektrizitätswerke, die unsere Geräte installieren, erhalten mit Smart Metern mehr Möglichkeiten.

In Zukunft könnten Elektrogeräte den Energieverbrauch aber selber messen. Braucht es dann überhaupt noch Zähler?

Diese Frage ist berechtigt und wir setzen uns intensiv damit auseinander. Es ist nicht so, dass wir als Industrieperle glauben, dass alles immer so bleiben wird wie bei unserer Gründung vor bald 125 Jahren. Ich glaube aber, dass Smart Meter eine Daseinsberechtigung haben. Zähler werden kalibriert, geeicht und geprüft. In dieser Form können das Elektrogeräte heute nicht.

Stromzähler werden vor allem dank der Internetanbindung und der dazugehörigen Software intelligent. Bei der Software befindet sich Landis+Gyr aber im Hintertreffen. Keine 15 Prozent des Gesamtumsatzes machen Sie damit.

Es stimmt, dass der Software-Umsatz noch verhältnismässig tief ist. Hier wollen wir in Zukunft aufholen. Unser Ziel ist es, dass wir in zwei bis drei Jahren den Software-Anteil am Gesamtumsatz auf 25 Prozent erhöhen.

Kommt die Erkenntnis nicht etwas spät?

Wir investieren jährlich 150 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung. Schon heute gehen 75 Prozent davon in die Software-Entwicklung. Dass Software der Schlüssel zur Zukunft ist, wissen wir schon lange. Doch müssen wir aus unseren Software-Innovationen mehr Umsatz herausholen.

Zum grössten Teil wird die Stromzähler-Software aber von den Elektrizitätswerken genutzt. Kommen Endverbraucher überhaupt damit in Kontakt?

Das ist heute in der Tat noch zu wenig der Fall. In Zukunft wollen wir unsere Kunden, die Elektrizitätswerke, aber mit umfangreicheren Lösungen bedienen, die sie dann den Endkunden anbieten können. Es gibt in diesem Bereich viel Potenzial für Plattformen und Apps für Endkunden.