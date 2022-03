Coop-Kunden müssen Kassenzettel verlangen: Das macht die Migros

Detailhandel Bei Coop muss die Kundschaft neu den Kassenzettel extra verlangen – bei der Migros braucht es dafür die Cumulus-Karte Coop will künftig auch an den bedienten Kassen keine Kassenzettel mehr automatisch ausdrucken. Bei der Migros gibt es diese Option seit kurzem auch – aber nicht für alle. Stefan Ehrbar 01.03.2022, 09.00 Uhr

Coop druckt keine Kassenzettel mehr automatisch aus. Keystone

Die Detailhändlerin Coop druckt per sofort auch an den bedienten Kassen keine Kassenzettel mehr automatisch aus. Das schreibt sie in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen. Dieses Konzept habe sich an den Self-Checkout-Kassen sehr gut bewährt und werde deshalb auf alle Kassen ausgeweitet. Damit könne Coop jährlich über 400 Tonnen Papier einsparen.