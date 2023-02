Coop meldet Gewinn und kündigt Ausbau des Billigsortiments an

Detailhandel Billig-Offensive: Coop reagiert auf Inflation und baut das Prix-Garantie-Sortiment massiv aus Der Detailhändler steigerte den Gewinn im letzten Jahr auf 562 Millionen Franken. Konzernchef Philipp Wyss nimmt zudem Stellung zu den Verkaufsgerüchten der Warenhauskette Manor. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 14.02.2023, 15.13 Uhr

34,2 Milliarden Franken Umsatz, 562 Millionen Franken Gewinn: Die Geschäftszahlen 2022 von Coop können sich sehen lassen. Gaetan Bally / Keystone

Für einmal gilt die Aufmerksamkeit der Medien nicht der Migros, bei der mit der Zentralisierung der Supermärkte gerade eine radikale Änderung zur Diskussion steht. Im Fokus ist Konkurrent Coop, der in den letzten Monaten mehr oder weniger in Ruhe sein Geschäft vorantreiben konnte und am Dienstag in Muttenz über das abgelaufene Jahr 2022 informiert hat.

Coop-Chef Philipp Wyss zeigte sich vor den Medien erfreut. Die Strategie sei «voll aufgegangen». «Wir haben unsere Effizienzprogramme durchgeführt und sind für die Zukunft gut aufgestellt», sagte er nicht ohne Seitenhieb gegen die Migros, die eben jene Programme noch vor sich hat und mit ihren zehn regionalen Genossenschaften mittlerweile viel an Effizienz einbüsst, während Coop bereits vor über 20 Jahren die Fusion zu einer einzigen Genossenschaft gelungen ist.

Coop-Chef Philipp Wyss an der Bilanzmedienkonferenz in Muttenz. Georgios Kefalas / Keystone (14. Februar 2023)

Gestiegene Kosten drückten auf den Gewinn

Das Geschäftsjahr 2022 in Zahlen: Coop konnte Umsatz und Gewinn weiter steigern. Der Umsatz kletterte um 7,3 Prozent auf rekordhohe 34,2 Milliarden Franken. Der Gewinn stieg um 0,5 Prozent auf 562 Millionen Franken.

Wyss, der vor knapp zwei Jahren die Chefposition von Joos Sutter übernommen hat, sprach angesichts der gestiegenen Kosten etwa im Bereich Energie, Verpackung und Rohstoffe von einem «stabilen Gewinn». Kostensteigerungen von rund 250 Millionen Franken seien zulasten des Gewinns selbst getragen und nicht an die Kundschaft weitergegeben worden.

Gewachsen sind praktisch alle Sparten des Unternehmens. Sowohl der Detailhandel (mit Supermärkten sowie Fachmärkten wie Bodyshop, Interdiscount oder Jumbo) als auch der Grosshandel legten im Umsatz zu, auf 19,9 Milliarden Franken (plus 1,5 Prozent) respektive 15,7 Milliarden Franken (plus 14,9 Prozent). Im Detailhandelsgeschäft liegt Coop also noch immer leicht hinter der Migros zurück, die für 2022 statt eines Wachstums jedoch einen leichten Umsatzrückgang auf 23,1 Milliarden melden musste.

Allerdings: Die Coop-Supermärkte, sprich der Handel mit Kartoffeln, Bratwürsten, Brotaufstrichen oder Shampoos, liegen mit 11,6 Milliarden Franken umsatzmässig leicht hinter den coronabedingten Rekord-vorjahren zurück. Gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 resultiert jedoch ein Plus von 8,8 Prozent, wie CEO Wyss betonte. Das Onlinegeschäft wuchs um 33,4 Prozent auf knapp 5 Milliarden Franken.

Spagat zwischen Tiefpreis und Hochpreis

Wyss betonte derweil die zunehmende Bedeutung der Prix-Garantie-Linie sowie der Nachhaltigkeitsprodukte. Sprich: das Tiefpreis- und das Hochpreissegment. Beide will Coop vorantreiben. Fürs Tiefpreissegment kündigte das Unternehmen vor ein paar Jahren gar eine Offensive an.

Das vorläufige Ergebnis: Das Prix-Garantie-Sortiment ist innert vier Jahren von 600 auf nahezu 1500 Produkte gestiegen. 600 weitere Produkte sollen demnächst dazukommen. «Und wir wollen die Marke weiter stärken», sagte die für den Bereich zuständige Andrea Kramer.

Die Billigmarken-Offensive kommt nicht von ungefähr. Denn die deutschen Discounter Aldi und Lidl expandieren weiter. Und die Inflation macht sich im Portemonnaie der Kundschaft bemerkbar. So musste Coop im vergangenen Jahr die Preise in den Supermärkten im Schnitt um 1,4 Prozent erhöhen.

Es stellt sich allerdings die Frage, wie der Detailhändler marketingmässig diesen Spagat schaffen will. Denn während der Anteil der Billigware in den Regalen wächst, inszeniert sich Coop auch als Nachhaltigkeits-Weltmeister, der eines der grössten Bio-Sortimente führt. 2022 ist der Umsatz damit erneut gewachsen, um 6,5 Prozent auf 6,2 Milliarden Franken. «Bio ist definitiv keine Nische mehr», so Philipp Wyss.

Bislang scheint dem Detailhändler der Spagat zu gelingen. Vielleicht deshalb, weil die beiden Segmente trotz Wachstum immer noch einen deutlich kleineren Teil ausmachen. «Das mittlere Segment ist natürlich unverändert das grösste», sagte Wyss und verwies etwa auf die Mitte-Marke «qualité&prix» und Produktinnovationen unter der veganen und vegetarischen Marke Karma.

Kein Interesse an Warenhauskette Manor

Von Interesse war schliesslich die Lage in den Coop-City-Warenhäusern. Denn wieder einmal verdichten sich die Anzeichen, dass das traditionelle Warenhaus-Konzept ausgedient zu haben scheint. Wie jüngst bekannt wurde, schliesst das Traditionshaus Jelmoli in Zürich seine Tore, und für die Warenhauskette Manor soll die Maus-Frères-Gruppe aus Genf einen Käufer suchen.

Auf die im Raum stehende Frage, ob Coop an einer Übernahme an Manor interessiert ist, antwortete CEO Wyss ablehnend. Es gebe in der Schweiz insgesamt rund hundert Warenhäuser – und das sei doch eher viel. Coop sei mit seinen über 30 Coop-City-Filialen zufrieden.

Auch im Bereich Milchprodukte ist Bio zunehmend gefragt. Im Bild ist die Coop-Filiale im Einkaufszentrum Seewen Markt in Schwyz zu sehen. Gaetan Bally / Keystone

