Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen: Seine Bilanz und seine Baustellen

Detailhandel Der Backstagemann: Was Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen bisher geleistet hat – und welche Baustellen auf ihn warten 2018 hat der Neuenburger den Chefposten des Migros-Genossenschaftsbunds übernommen und einiges in Bewegung gebracht. Kommende Woche präsentiert er die Jahreszahlen. Zeit für eine Bilanz seines bisherigen Wirkens. Florence Vuichard und Benjamin Weinmann

Im Namen des M: Konzernchef Fabrice Zumbrunnen (52). Walter Bieri

Gleich bei seinem Amtsantritt bekannte er Farbe: «Nein, definitiv nicht», sagte Fabrice Zumbrunnen Anfang 2018 bei seinem ersten grossen öffentlichen Auftritt als Migros-Chef. Vier Jahre später will er die Frage, ob die Migros in den Supermärkten Alkohol verkaufen soll, nicht mehr beantworten. Jetzt, da die rund 2,3 Millionen Genossenschaftsmitglieder im Juni über die Aufnahme von Bier, Wein und Spirituosen ins Sortiment abstimmen werden, schweigt Zumbrunnen.

Bis spätestens Juni wir das Resultat vorliegen. Er, der Chef des mit knapp 100'000 Angestellten grössten Arbeitgebers der Schweiz, wird es akzeptieren und ausgewogene Worte finden. Mit sanfter Stimme, ohne Aufregung – so zurückhaltend, dass man gar nicht merkt, dass er überhaupt etwas gesagt hat. Wie so oft wenn der 52-jährige Neuenburger auftritt. So auch kommenden Dienstag bei der Präsentation der Jahreszahlen vor den Medien – wie immer mit Anzug und Krawatte. Er könnte auch gut als Politiker oder Banker durchgehen, weniger als Krämer, der sein Geld mit dem Verkauf von Hörnli, Milch und Partytörtchen macht.

Kein Polterer wie Vorgänger Bolliger

Kein Mann der leisen Töne: Zumbrunnens Vorgänger Herbert Bolliger. Sandra Ardizzone / SON

Der Klassikfan mit Bürstenhaarschnitt gilt nicht als Mann der lauten Töne. Das ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Herbert Bolliger, der selten um einen träfen Spruch oder Kritik an Medien oder Behörden verlegen war – freilich nicht immer zu seinem Vorteil.

Zumbrunnen sei «sehr wertschätzend und nimmt Kritik gut an», sagt einer, der mit ihm gearbeitet hat. Die grosse Bühne jedoch mag der Romand nicht, er ist der Backstagemann. Dort kann er ungestört arbeiten und umbauen. Und das hat er in den vergangenen Jahren getan. Und zwar viel – im Geschäft wie auch beim Spitzenpersonal. In seiner ersten «Legislatur» hat Zumbrunnen sämtliche Mitglieder der Geschäftsleitung ausgetauscht, von der Bolliger-Crew ist niemand mehr übriggeblieben. Dennoch bleibt die Teppichetage ein Haifischbecken, wie eine Insiderin betont.

Fabrice Zumbrunnen, Präsident Migros-Genossenschaftsbund (MGB), fotografiert am 19. November 2020 am Migros-Hauptsitz in Zürich. Severin Bigler

Fokus auf Denner und Digitec Galaxus

Am augenfälligsten ist Zumbrunnens Handschrift bei der Handelssparte sichtbar. Gemeinsam mit dem mittlerweile pensionierten Geschäftsleitungskollegen Beat Zahnd hat er diese radikal ausgeräumt – und zurück in die Gewinnzone geführt: Die Plattform Le Shop wurde in den Migros-Onlineshop integriert, Globus, Interio, Ex Libris und andere Geschäfte wurden abgestossen. Damit besteht der ehemalige Gemischtwarenladen heute noch aus zwei Pfeilern: dem Harddiscounter Denner und dem Onlinewarenhaus Digitec Galaxus.

Nicht mehr im Migros-Besitz: Zumbrunnen verkaufte das Zürcher Shoppingcenter Glattzentrum an die Swiss Life.

Verkauft hat Zumbrunnen auch das Zürcher Glattzentrum, eines der grössten Shoppingzentren des Landes. Aber er hat nicht nur ab-, sondern auch ausgebaut – insbesondere beim Thema Gesundheit. Mehr Medizin, weniger Handel, so könnte man Zumbrunnens Strategie umschreiben.

Mit Medbase hat er eine gewichtige Marke im Gesundheitsmarkt aufgebaut – mit Arztpraxen und den zugekauften und umbenannten Topwell-Apotheken. Zum Migros-Gesundheitsimperium gehören auch die beiden Operationszentren im Kanton Bern, in Burgdorf und Thun, sowie seit 2020 die Dentalklinik-Kette Zahnarztzentrum.ch. Vermehrt hinzu kommen dürften zudem Misenso-Shops – ein eigens entwickeltes Konzept für den Verkauf von Brillen und Hörgeräten (CH Media berichtete).

Zu wenig Fokus beim Kerngeschäft?

Zum Shampoo und Zopf auch gleich noch ein Antibiotika? In Migros-Filialen gibt es vermehrt Zur-Rose-Apotheken – wie hier am Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz. Walter Bieri / Keystone

Mit der Versandapotheke Zur Rose ist die Migros zudem eine Kooperation eingegangen, um in grösseren Supermärkten sogenannte Shop-in-Shop-Apotheken zu betreiben. Ein renommierter Branchenkenner kritisiert jedoch den Gesundheitsfokus: «Zumbrunnen sollte sich stärker auf das Kerngeschäft konzentrieren, wo Coop der Migros langsam, aber sicher den Rang abläuft.»

Im Gesundheitsbereich sei Zumbrunnen «mit Herzblut» dabei, wie ein Mitstreiter betont. Das Thema interessiere ihn wirklich. Ganz anders als die politische Debatte, die kümmert ihn kaum. Die Migros, einst unter der Bundeshauskuppel eine gewichtige Stimme, ist verstummt. Agrarreformen, Ladenöffnungszeiten, Mehrwertsteuerfragen – das alles mag sein Interesse kaum zu wecken, die Direktion Wirtschaftspolitik hat er mit jener für Planung und Expansion zusammengelegt, das Lobbying in Bern merklich zurückgestuft.

Gottlieb Duttweiler, fotografiert 1950: Der Migros-Gründer war auch politisch aktiv und nahm im Nationalrat Einsitz. Str/Photopress-Archiv

Die Politstimme der Migros ist leiser geworden

Die Migros, geprägt vom Erbe Gottlieb Duttweilers, der mit dem Landesring der Unabhängigen (LdU) eine Partei gründete und selbst im Nationalrat Einsitz nahm, hat als politisches All-inclusive-Angebot ausgedient. In der Politik hat die Migros das Zepter aus der Hand gegeben, heute ist es die Coop-Crew, die diesbezüglich in der Detailhandelsbranche den Ton angibt.

Das Geschäft ist härter geworden. Die Migros hat mit einem Umsatz von gut 28,9 Milliarden Franken ihre klare Position als Nummer eins im Lande verloren, Coop hat aufgeschlossen, die Konkurrenz von Aldi und Lidl bleibt nicht unbemerkt – und jene sämtlicher, auch ausländischer Onlinehändler schon gar nicht. Zumbrunnen hat noch viele Baustellen, das sind die fünf wichtigsten:

Ex-Coop-Chef Hansueli Loosli – hier ein Bild von 2001 – führte bei den Genossenschaften eine Zentralisierung durch, die der Migros bis heute nicht gelang. Martin Ruetschi / Keystone

Die zehn regionalen Genossenschaften: Der Traum von Genossenschaftsfusionen ist ausgeträumt – ebenso wie jener von mehr Zentralisierung am Zürcher Hauptsitz. Die unterschiedlichen Fürstentümer wollen sich nicht unterordnen. Zumbrunnen habe diesbezüglich resigniert: «Er sagt sich: Weshalb soll ich mir den Kopf darüber zerbrechen, wenn ich es sowieso nicht ändern kann?», wie ein Insider erzählt.

Dafür gibt es eine verstärkte Zusammenarbeit hinter den Kulissen: So wurden die Fachmärkte in eine Aktiengesellschaft ausgegliedert. Die föderalistische Struktur bringt zuweilen Innovationen hervor und der regionale Bezug ist direkt vorhanden. Auch in der Migros-Industrie wurde vieles verschlankt. Dennoch bleiben Doppelspurigkeiten und Ineffizienzen, die Konkurrent Coop längst hinter sich gelassen hat.

Sorgte monatelang für negative Migros-Schlagzeilen: Damien Piller, Ex-Präsident der Genossenschaft Neuenburg-Freiburg. Anthony Anex / Keystone

Corporate Governance: Äusserst ungeschickt verhielt sich die Migros-Spitze mit Zumbrunnen und Präsidentin Ursula Nold im Umgang mit Damien Piller, dem Langzeitkönig der Genossenschaft Neuenburg-Freiburg, gegen den mittlerweile ein Strafverfahren wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und Betrugs eingeleitet wurde. «Das war peinlich», sagt eine Insiderin. Zwar hat die Migros-Familie Lehren daraus gezogen und etwa Amtszeitbeschränkungen eingeführt, aber es zeigt sich immer wieder, wie schwach die Zentrale bei der Kontrolle ihrer Regionalfürsten ist – zuletzt beim Fall von Anton Gäumann, der im vergangenen November seinen Chefsessel bei der Migros Aare räumen musste. Gehen musste er letztlich, weil er seiner Frau Aufträge zugeschanzt und dies nicht korrekt deklariert hatte. Aber finanziell gravierender dürfte wohl sein, dass Gäumann die Migros Aare «heruntergewirtschaftet» habe, wie es einer ausdrückt. Auch hierbei hat die Migros-Zentrale jahrelang untätig zugeschaut.

Ursula Nold ist die erste Präsidentin in der Geschichte des Migros-Genossenschaftsbunds, gegen aussen aber kaum spürbar. Gaetan Bally / Keystone

Kommunikation: Die Migros gehört nach wie vor zu den beliebtesten Marken und Arbeitgebern des Landes. Doch während bei Coop die Chefs das Rampenlicht nicht scheuen und für PR-Fotos auch mal die Ärmel hochkrempeln, hält sich Zumbrunnen zurück. Sein Vorgänger Bolliger war nicht nur mit Interviews häufiger präsent, sondern mischte sich mit seiner Frau auch häufig unter die Cervelat-Prominenz auf dem roten Teppich. Das ist nicht die Welt Zumbrunnens. Präsidentin Ursula Nold – die erste Frau an der Spitze des Konzerns – ist bisher nach aussen ebenfalls kaum spürbar. Und die Medienabteilung – unter der Leitung der obersten Kommunikations-, HR- und Kulturchefin Sarah Kreienbühl – mag professioneller organisiert sein, hat aber an Ecken und Kanten verloren. Kreienbühl setzte sich selbst zu Beginn stark in Szene, seither nicht mehr. Im Branchenmagazin «Schweizer Journalist» rangierte das Medienteam früher oft auf dem Podestplatz. Zuletzt reichte es noch zu Platz 65.

Ja oder nein? Oui ou non? Die Migros versucht, die Alkohol-Frage PR-mässig auszunutzen. zvg

Alkohol: Die Frage bereitet der Migros seit jeher Kopfschmerzen. Eigentlich ist das Verbot ziemlich scheinheilig, gibt es doch schon länger Hochprozentiges bei den Migros-Töchtern Migrolino, Voi, Denner und im Onlineshop. Und nun droht ein bizarres Resultat bei den Abstimmungen in den zehn Genossenschaften: Durchaus möglich, dass in Genf Bier und Wein erhältlich sein werden, in Zürich aber nicht. Die Migros versucht, aus der Not eine Tugend zu machen, vermarktet die Abstimmung als Zeichen der Migros-Demokratie. Diese Woche kündigte sie ein alkoholhaltiges «Oui»- und ein alkoholfreies «Non»-Bier an, das je nach Abstimmungsausgang in den Regionen lanciert wird. «Ein solcher Flickenteppich wäre der GAU», heisst es im Migros-Umfeld. Kommt hinzu, dass sich die Migros bei einem Ja selber kannibalisieren würde, steht doch nebst vielen Migros-Filialen auch ein Denner – und vom Imageverlust bei den Dutti-Jüngern nicht zu reden.

Mit Digitec Galaxus ist die Migros die Nummer eins im Schweizer Onlinemarkt. Gaetan Bally / Keystone

Online: Mit Digitec Galaxus, das unter Herbert Bolligers Ägide hinzugekauft wurde und dessen wohl klügster Schachzug war, ist die Migros hierzulande Marktführerin. Coop – im Verbund mit Swisscom – versuchte ihr mit Siroop Paroli zu bieten und scheiterte kläglich. Allerdings schreibt Digitec Galaxus erst seit kurzem schwarze Zahlen und der grosse Boom ist dem veränderten Kaufverhalten während der Pandemie zu verdanken. Dennoch versucht Zumbrunnen, auch in Deutschland Fuss zu fassen, wo die Digitec-Galaxus-Umsätze allerdings mit der Konkurrenz nicht mithalten können. Ein teures und risikoreiches Wagnis. Ausserdem ist der Markt um die besten IT-Leute hart umkämpft, da muss sich die Migros gegen Firmen wie Facebook und Google behaupten, die mit hohen Löhnen locken. Zudem stellt sich die Frage: Was, wenn ausländische Onlineriesen wie Amazon zum grossen Angriff blasen? Kann sie sich dann nach wie vor Energieverschwendungen mit ihrer komplexen Struktur erlauben?

Wie alles begann: die Gründung der Migros mit dem ersten Verkaufswagen 1925. Youtube/SRF

