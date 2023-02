Hörgerät für 12 Franken: Lidl sorgt bei Akustiker für Kritik

Detailhandel Ein Hörgerät für 12 Franken? Mit diesem Billigangebot sorgt Lidl bei Profi-Akustikern für rote Köpfe Der deutsche Discounter wirbt mit einem Spottpreis für eine Hörhilfe aus China. Das passt Fachhändlern gar nicht – sie warnen sogar vor gesundheitlichen Risiken. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 06.02.2023, 05.00 Uhr

Das Lidl-Hörgerät wurde in China produziert. Screenshot: Lidl

Es gibt da diesen Witz, den wohl schon mancher Hörakustiker gehört hat. «Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein Hörgerät!» – «Wie, bitte?»

Wie, bitte? So dürfte auch die Reaktion mancher Kundinnen und Kunden lauten beim aktuellen Angebot des deutschen Discounters Lidl. Dieser wirbt in seinem wöchentlichen PR-Prospekt für eine Hörhilfe zum Spottpreis von 12 Franken. Ein Bruchteil also von dem, was professionelle Hörgeräte kosten. Deren Preise reichen von 300 bis 1000 Franken für Einstiegsmodelle, bis hin zu knapp 5000 Franken für Premium-Varianten.

Lidl verkauft nicht nur Brot, Teigwaren und Zahnbürsten, sondern neuerdings auch Billig-Hörgeräte. Bild: zvg/Lidl

In der Werbebroschüre verspricht Lidl, dass das Billiggerät die Lautstärke aller Geräusche in geschlossenen Räumen und im Freien verstärkt, maximal um 40 Dezibel. Dazu gehören drei Aufsätze zur individuellen Anpassung an den Gehörgang.

Lidl verweist auf EU-Regeln

Lidl-Sprecher Mathias Kaufmann bestätigt auf Anfrage, dass das Hörgerät zum ersten Mal in der Schweiz verkauft werde. Und er betont: «Es handelt sich bei dem Gerät nicht um ein verschreibungspflichtiges Hilfsmittel, sondern um ein Hilfsmittel für die Laienanwendung.» Das Gerät der Marke Sanitas, das in China hergestellt werde, sei von einer so genannten CE-Prüfstelle zertifiziert und gelte damit gemäss EU-Regeln als unbedenklich.

Lidl sei zudem als Importeur registriert bei Swissmedic, der hiesigen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte, sagt Kaufmann. «Alle rechtlichen Vorgaben werden damit eingehalten.» Lidl dürfe alle Medizinprodukte anbieten, die nicht verschreibungspflichtig sind. Tatsächlich schreibt das Gesetz nur bei verschreibungspflichtigen Medikamenten und Hilfsmitteln eine Beratungspflicht vor, wie zum Beispiel bei Antibiotika oder Elektrorollstühlen.

«Kann Schäden bei den Tragenden anrichten»

Alles in Ordnung also? Nicht aus Sicht der professionellen Hörakustikerinnen und -Akustiker. «Ich bin über dieses Angebot empört», sagt René Bürgin, Präsident des Verbands Akustika, dem Verband der unabhängigen Schweizer Hörgeräte-Fachhändler. Er führt zudem selber ein Hörgeräteakustik-Geschäft in Uznach SG. «Ein solch simples, billiges Gerät kann Schäden bei den Tragenden anrichten.»

René Bürgin, der Präsident des Verbands Akustika, kritisiert das Hörgerät von Lidl. Bild: zvg

Das Problem aus Sicht des Akustikers: Beim Lidl-Gerät ist bloss die Lautstärke regulierbar, nicht aber die Frequenz. «Gerade ältere Menschen hören in erster Linie hohe Töne nicht mehr, tiefe hingegen nach wie vor. Mit einer generellen Lautstärkenerhöhung mag man höhere Töne wieder hören, die Frequenz der tiefen Töne wird hingegen unnötig verstärkt», sagt Bürgin. An dieser Tatsache ändere auch eine CE-Zertifizierung nichts.

Zudem erlaube ein derart simples Modell keine individuelle Anpassung. Dies bestätigt Lidl. «Im Schnitt rechne ich mit sechs bis acht Sitzungen über mehrere Wochen hinweg, um ein Hörgerät bei Neukunden optimal zu kalibrieren», sagt Bürgin. Das gehe nur mit professioneller Anleitung. Denn es brauche in der Regel ein halbes Jahr, bis sich das Gehirn an die Veränderung durch das Hörgerät gewöhne, sofern es zwölf Stunden pro Tag getragen wird.

Verband prüft Massnahmen

Dass Lidl das Hörgerät verkaufe, sei natürlich legal, «aber dennoch ist es tragisch, dass ein solches Angebot überhaupt erlaubt ist». Leider sei der Beruf des Hörakustikers in der Schweiz im Gegensatz zu Deutschland nicht geschützt, sagt Bürgin. Und Hörgeräte seien nicht verschreibungspflichtig. «Das lässt die Türen offen für solche Geräte, die niemandem nützen oder schlimmstenfalls sogar jemandem schaden.»

Bürgin kündigt an, Massnahmen zu prüfen und das Lidl-Angebot in der Expertenkommission der Branche zu diskutieren. Doch die rechtlichen Möglichkeiten sind begrenzt. «Wir können nur an die Vernunft der Käufer und der Verkäufer appellieren.» Denn eine Verstärkung von 40 Dezibel könne auf Dauer zu zusätzlichen Hörschäden führen.

In der Schweiz lautet die Regel so: Personen ab 18 Jahren, die einen ärztlich beglaubigten Hörverlust von mindestens 20 Prozent aufweisen, haben Anrecht auf 1650 Franken von der Invalidenversicherung. Bei Personen im AHV-Alter muss der Hörverlust mindestens 35 Prozent betragen, damit die AHV mit einer Pauschale von 1237.50 Franken den Kauf unterstützt. Ist die Hörschädigung auf den Beruf oder das Militär zurückzuführen, übernimmt die Unfallversicherung Suva oder die Militärversicherung grosse Teile der Kosten.

Auch die Migros verkauft Hörgeräte

Der Urner FDP-Ständerat Josef Dittli stellt dem Bundesrat Fragen zum Verkauf von Medizingeräten. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Auf politischer Ebene ist nun der Bundesrat gefragt. Der Branchenverband Akustika unterstützt einen Vorstoss von FDP-Ständerat Josef Dittli, der in der Wintersession eine Interpellation eingereicht hat. Darin verlangt er vom Bundesrat eine Stellungnahme zur Tatsache, dass Medizinprodukte der Klasse 2, zu der auch Hörgeräte gehören, von Nichtfachleuten abgegeben werden können.

Ein Angebot wie jenes von Lidl hat Bürgin im Schweizer Detailhandel bisher noch nie gesehen. Allerdings versucht sich auch die Migros seit einigen Jahren als Hörgeräte-Verkäuferin. Auf den Spuren der deutschen Fielmann-Kette verkauft sie in inzwischen 16 Misenso-Filialen nicht nur Brillen mit Korrektur, sondern auch Hörgeräte. Im Gegensatz zu Lidl handelt es sich dabei aber um bekannte Markenmodelle, und sie werden von Hörgeräteakustikerinnen und Hörgeräteakustiker mit Fachausbildung verkauft, nicht als Wochenaktion im Wühlregal.

Die Migros expandiert mit Misenso-Filialen, in denen sie Brillen und Hörgeräte verkauft. Bild: Alex Spichale

