Hohe Bio-Margen? Preisüberwacher greift die Grossverteiler an

Detailhandel «Extra hohe Marge bei Bioprodukten»: Preisüberwacher nimmt Migros und Coop ins Visier Die Migros versuchte, eine Analyse des Preisüberwachers zu verhindern. Jetzt liegen die brisanten Zahlen vor. Aufgrund der Erkenntnisse will Stefan Meierhans die Händler unter «ständige Beobachtung stellen». Pascal Michel 2 Kommentare 27.01.2023, 11.00 Uhr

Preisüberwacher Stefan Meierhans hat noch viele Fragen an die Grossverteiler. Peter Schneider / KEYSTONE

In seinem Dezember-Newsletter kündigte Preisüberwacher Stefan Meierhans Brisantes an: eine Analyse zu Preisen und Margen der (Bio-)Lebensmittel im Detailhandel. Doch an der entsprechenden Stelle im verschickten Dossier fehlte weiter unten der Text.

«Der an dieser Stelle vorgesehene Beitrag zur Vorabklärung des Preisüberwachers entfällt vorderhand aufgrund von rechtlichen Abklärungen», hiess es da. Grund für die Lücke war eine Intervention der Migros, wie sich herausstellte. Der Grossverteiler befürchtete offenbar, dass ihn die Erkenntnisse in schlechtes Licht rückten.

14 Produkte analysiert

Nun, fast einen Monat später, kann Stefan Meierhans seine Analyse endlich publizieren. Offenbar konnte die Migros in ihrer Klage nicht glaubhaft darlegen, dass diese Details zu Margen schützenswerte Geschäftsgeheimnisse sind. Zu den Hintergründen des Streits wollen sich die Involvierten nicht weiter äussern.

Klar ist aber: Die Migros reagierte geradezu störrisch, wie Formulierungen aus dem neusten Newsletter zeigen. Meierhans hatte bei den Detailhändlern gestützt auf das Gesetz Zahlenmaterial zu 14 Produkten aus den vergangenen Jahren verlangt. In einem zweiten Schritt forderte er «gewisse Detailhändler» – darunter wohl auch die Migros – auf, auch Daten zu liefern, die bis in den Sommer 2022 reichen. «Aus diversen Gründen haben die Unternehmen dies jedoch abgelehnt.» Ebenso abgelehnt haben die Händler einen Vorschlag des Preisüberwachers für eine einvernehmliche Lösung. Welche Händler sich alle sträubten, ist nicht bekannt.

Höhere Marge bei vier von fünf Bioprodukten

Hier habe es gar «spürbaren Widerstand gewisser Unternehmen» gegeben, schreibt der Preisüberwacher. Meierhans schlug vor, die Bio-Marge zu begrenzen. Erst wenn ein Bioprodukt im Laden nicht mehr als 20 Prozent mehr kostet als ein konventionelles Produkt, sollte der Händler eine höhere Netto-Marge verrechnen können. «Bedauerlicherweise waren die eingeladenen Unternehmen zu dieser mit Preissenkungen verbundenen Zusage nicht bereit», schreibt Meierhans.

Welche Marge die Händler bei spezifischen Produkten tatsächlich abgreifen, legt der Preisüberwacher in der neuen Analyse nicht offen. Dennoch erhöhen seine Erkenntnisse nun den Druck. Seine Auswertung zeigt, dass in vier von fünf Fällen die Händler bei einem Bioprodukt höhere Margen einstreichen als bei herkömmlicher Ware. Diese Werte hat der Preisüberwacher daraufhin mit jenen in den Niederlanden verglichen, wo die Margen ohne Ausnahme tiefer sind und der Wettbewerb intensiver ist. Er kommt zum Schluss, «dass das wenig wettbewerbsintensive Umfeld in der Schweiz dazu beiträgt, dass Bioprodukte stärker verteuert werden, weil sie eine extra hohe Marge zu tragen haben».

Trotz dieser ersten Analyse blieben viele offene Fragen, so Meierhans. Etwa: Ist im Schweizer Detailhandel von einer Situation mit kollektiver Marktbeherrschung auszugehen, wie sie ähnlich auch in Neuseeland beobachtet werden kann? Und: Braucht es deshalb neue Regulierungen? Meierhans denkt auch laut darüber nach, den neuen Tatbestand der «relativen Marktmacht», der seit Anfang Jahr in Kraft ist, zu aktivieren.

Sind Grossverteiler «relativ marktmächtig»?

Zuständig dafür wäre die Wettbewerbskommission Weko. Relative Marktmacht liegt vor, wenn weder die Kundschaft noch die Produzenten auf andere Angebote ausweichen können. Sobald ein relativ marktmächtiges Unternehmen – etwa ein Grossverteiler – diese beherrschende Stellung missbraucht, macht es sich strafbar.

Zwar kann die Weko von Amtes wegen ein Verfahren eröffnen. Dafür müsste sie aber konkrete Anhaltspunkte in der Hand haben. «Entsprechende Anzeigen wegen eines Missbrauchs einer relativen marktmächtigen Position hat die Weko im Zusammenhang mit Coop und Migros nicht auf dem Tisch liegen», sagt Frank Stüssi, Stellvertretender Weko-Direktor auf Anfrage.

Besonders mit Blick auf den Bio-Fleischmarkt sagt er: «Vielmehr scheinen die Preise Ausdruck der Wettbewerbssituation in der Schweiz sowie der durchschnittlich höheren Zahlungsbereitschaft der Konsumenten und Konsumentinnen für Biofleisch zu sein. Es gibt deshalb zur Zeit keinen Anlass für wettbewerbsrechtliche Verfahren.»

Studie zu Fleischmarkt mit ähnlichen Ergebnissen

Bereits eine Studie des Ökonomen Mathias Binswanger im Auftrag des Schweizer Tierschutzes warf kürzlich ein schlechtes Licht auf die mächtigen Detailhändler. Er kam zum Schluss, dass die Produzenten für Biofleisch nur minim mehr Geld erhalten als für konventionelle Produkte. Die Kunden zahlen aber gleichzeitig im Laden für den Bioschinken dreimal mehr als für das Fleisch ohne Label. Gemäss der Studie streicht der Handel bei Label- und Bioprodukten eine «wesentlich höhere» Marge ein. «Bei den Grossverteilern ist diese Ungleichheit tendenziell noch stärker ausgeprägt als bei den Discountern.»

Migros und Coop wehrten sich damals vehement. «Diese Vorwürfe treffen schlicht nicht zu», so die Migros. Prozentual lägen die ­Margen der Migros-Bioprodukte sogar leicht tiefer als bei konventionell hergestellten. «Die Gewinnmargen des Detailhandels und damit auch der Migros sind ausgesprochen dünn.» Auch Coop betonte, man verdiene an Labelprodukten nicht mehr als an konventionellen Produkten. «Insgesamt bleibt Coop als Genossenschaft pro Franken Umsatz ein Gewinn von 1,8 Rappen, was im Vergleich zu gewinnorientierten Unternehmensformen tief ist.»

