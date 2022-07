Livetta statt Rivella: Lidl kopiert Schweizer Kultgetränk

Detailhandel Gleiche Flasche, gleiche Farbe: Lidl tut es schon wieder – und kupfert diesmal bei Rivella ab Der deutsche Discounter läuft der Migros zunehmend den Rang als Kopier-Königin des Landes ab. Neustes Opfer ist das Schweizer Kultgetränk. Benjamin Weinmann 4 Kommentare 29.07.2022, 17.00 Uhr

Das Original links, die Lidl-Kopie rechts. Keystone/Screenshot Lidl.ch

Braunes PET. Rote und blaue Etikette. Einmal mit Zucker, einmal ohne. Logisch - das ist Rivella. Bei Lidl aber nicht nur. Der deutsche Harddiscounter bewirbt in seinem aktuellen Wochenprospekt ein neues Getränk unter dem Dach der Eigenmarke Freeway. Wie das Schweizer Kultgetränk aus Rothrist AG ist es in einer braunen Plastikflasche abgefüllt und hat je nach Süssungs-Variante eine rote oder blaue Etikette. Der Name: Livetta.

Bei der Originalherstellerin Rivella zeigt man sich über diese Lancierung des Händlers überrascht: «Wir haben das Produkt noch nicht degustiert.» Unabhängig vom Geschmack dürfte das Familienunternehmen über diese Kopie aber nicht erfreut sein. Denn: «Das Design mit der blauen braunen Flasche und dem Farbkonzept erinnert an Rivella und auch der Name Livetta erinnert an unsere Marke», sagt Sprecherin Susanne Widmer.

Lidl sieht keine Verwechslungsgefahr

Wird Rivella seine Unzufriedenheit gegenüber dem Händler kundtun, allenfalls gar juristisch? Spezielle Gespräche seien nicht vorgesehen, sagt Widmer. Aber man sei in ständigem Austausch mit Lidl. Tatsächlich dürfte Rivella die Konfrontation scheuen. Denn Lidl verkauft auch das Original in verschiedenen Grössen.

So wirbt Lidl im aktuellen Prospekt für das neue Getränk Livetta. Ausriss: Lidl

Derweil wäscht Lidl seine Hände in Unschuld. Wie bei jeder Produktlancierung führe man eine Marktanalyse durch, sagt Sprecher Mathias Kaufmann. «Dabei haben wir festgestellt, dass Erfrischungsgetränke sehr beliebt sind in der Schweiz.» Bei Livetta habe man aber bewusst ein Design und einen Namen gewählt, die keinerlei Verwechslungsgefahr mit anderen Produkten hervorriefen, sagt Kaufmann.

Die Migros-Glace-Kopie

Zudem habe Livetta ein klares Alleinstellungsmerkmal: Es ist 100 Prozent vegan. Rivella hingegen enthält Milchserum. Total anders - und dennoch macht Kaufmann den direkten Konkurrenzvergleich: «Unser Produkt ist deutlich günstiger als geschmacklich ähnliche Produkte auf dem Markt.»

Das Original aus Rothrist AG: Rivella. Keystone

Plant Rivella ebenfalls eine vegane Ausgabe seines Getränks? «Wir beobachten die Trends im Getränkebereich genau und arbeiten ständig an neuen Produkteideen», sagt Widmer. Mit «Focuswater» und «Enertea by Rivella» habe man aber bereits vegane Produkte im Angebot.

Pikant: Erst vor zwei Wochen hatte Lidl auch schon die Migros kopiert (CH Media berichtete). Der deutsche Händler lancierte Glaces, deren Verpackung wie die Kultglaces der Migros mit gezeichneten Tierfiguren verziert sind.

