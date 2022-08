Amazon-Probleme mit Self-Service-Shops: Das planen Migros, Valora

Detailhandel Good News fürs Kassenpersonal? Amazon hat Probleme mit seinen Self-Service-Shops – so reagieren Migros und Valora Der US-Konsumriese bremst offenbar bei seiner aggressiven Expansionsstrategie für unbemannte Geschäfte, wie sie auch Schweizer Detailhändler vermehrt einsetzen möchten. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.08.2022, 05.00 Uhr

Es ist eine erbauliche Nachricht für alle, die in der zunehmenden Automatisierung die Abschaffung menschlicher Arbeit befürchten: Laut einem Bericht von «The Times» hat der US-Internetriese Amazon die aggressive Expansionsstrategie für seine Self-Service-Shops bis auf weiteres auf Eis gelegt. Grund dafür seien enttäuschende Verkaufszahlen, zu hohe Technologiekosten und schlechte Wirtschaftsaussichten.

Nur Filialen, deren Mietverträge bereits unterzeichnet wurden, sollen demnach dieses Jahr in England noch eröffnet werden. Erst im März wurde der erste Supermarkt dieser Art in Grossbritannien eröffnet, heute sind es 18 Standorte mehrheitlich in London. Während sie in den USA «Amazon Go» heissen, lautet der Name auf der Insel «Amazon Fresh».

Die Avec Box auf dem Luberzenareal im Zürcherischen Urdorf. Severin Bigler

Ein Zigfaches teurer

Die Amazon Fresh-Filialen können Konsumentinnen und Konsumenten mit Hilfe einer App betreten, auf der auch die Kreditkarte hinterlegt ist. Produkte können ohne Einscannen in die Einkaufstasche gelegt werden und auch der Gang zur Kasse entfällt. Intelligente Kameras und Sensoren rechnen die getroffene Auswahl automatisch ab. Nur ist diese technologische Ausrüstung laut einem Insider, den «The Times» zitiert, ein Zigfaches teurer als bei einem herkömmlichen Laden.

So funktioniert's: Amazon wirbt für seine Self-Service-Filialen. Youtube

Auch Schweizer Detailhändler daran, vermehrt Filialen ohne Personal zu lancieren - um auch zu Uhrzeiten Umsätze zu generieren, in denen das Arbeitsrecht den Einsatz von Angestellten verbietet. Als Pionierin gilt hierzulande der Kioskkonzern Valora, der 2018 am Zürcher Hauptbahnhof eine erste Avec Box installierte - ein so genannter Convenience-Store mit Sandwiches, Kaffee und Chips für unterwegs, allerdings ohne Personal.

Heute betreibt Valora vier derartige 24-Stunden-Shops in der Schweiz, und einen in Hamburg. Hinzu kommen sieben hybride Avec-Filialen - solche, die zeitweise mit und zeitweise ohne Personal funktionieren. Im Gegensatz zu Amazon müssen die Valora-Kunden die ausgewählten Produkte selber via Handy-App scannen.

Valora will mit Avec Box weiter expandieren

Doch was bedeutet nun die Meldung des Branchenleaders Amazon, zu dem viele Händler aufschauen? «Wir haben sie zur Kenntnis genommen, sind aber von unseren digitalen Self-Checkout-Lösungen überzeugt», sagt Valora-Sprecher Martin Zehnder. Weitere Standorte würden folgen, auch weil mit der verwendeten Technik bestehende Geschäfte leicht zu autonomen Filialen umgerüstet werden könnten. Sprich: Self-Scanning rein, Personal raus. Inwiefern sich dies auch finanziell lohnt, verrät Valora nicht. Zu den Kosten und zur Profitabilität im Vergleich zu herkömmlichen Avec-Geschäften macht der Konzern keine Angaben.

Migrolino testet Verkaufsautomaten im XXL-Format: Links wird auf dem Touchscreen die Ware ausgewählt, rechts wird sie auf einem Laufband ausgeliefert. Lydia Lippuner / Limmattaler Zeitung

Die Migros-Tochter und Avec-Konkurrentin Migrolino ist weniger weit. Aktuell betreibt sie nur eine unbediente Filiale, einen so genannten «Pick-me 24/7»-Verkaufsautomat im Zürcherischen Adliswil. Das Konzept wird bereits seit zwei Jahren getestet. Nun folge eine neue, sechsmonatige Testphase mit Verbesserungen am Automat, bei dem die Waren per Touchscreen gewählt, von einem Roboter bereitgestellt und auf einem Laufband ausgeliefert werden. Im Gegensatz zur Avec Box oder den Amazon-Filialen ist keine Registrierung via App nötig. Zu den Kosten macht Migrolino keine Angaben.

Deutlich tiefere Personalkosten

Blick in den begehbaren Automaten Voi Cube der Migros Aare, die das Konzept seit Februar 2021 testet. Das Angebot im achtzehn Quadratmeter grossen Container umfasst rund 500 Artikel und ist an allen Tagen rund um die Uhr geöffnet. Peter Schneider / KEYSTONE

Die Migros Genossenschaft Aare betreibt derweil drei Standorte namens «Voi Cube» - ein rund um die Uhr begehbarer Warenautomat, in dem die Kunden die Waren selber einscannen. Damit wolle man dem Wunsch nach längeren Ladenöffnungszeiten gerecht werden, sagt Sprecher Raphaël Wyss. Personal an der Kasse gibt es darin nicht. Doch wie bei Valora ist dieses nötig, um die Regale aufzufüllen und den Shop zu reinigen. Diese Kosten seien aber «nicht vergleichbar» mit einer herkömmlichen Filiale, sagt Wyss. Da es sich um ein Pilotprojekt handle, sei es noch zu früh, um Schlüsse zur Profitabilität zu ziehen.

Der Snackautomaten-Betreiber Selecta ist daran, an Bahnhöfen und Flughäfen Selbstbedienungs-Kühlschränke mit frischen Salaten, Sandwiches und anderen Snacks aufzustellen. In der Schweiz ist Selecta hierfür eine Partnerschaft mit den SBB eingegangen (CH Media berichtete). Europaweit existieren davon heute rund 900 Standorte.

Bei Coop hingegen sind derartige, automatisierte Filialen laut Sprecherin Melanie Grüter aktuell kein Thema: «Uns ist die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie der persönliche Kontakt wichtig.»

PR-Video von Valora zur Lancierung der Avec Box am Zürcher Hauptbahnhof 2018. Youtube

