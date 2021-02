Detailhandel Lebensmittelhändler im Vergleich: Coop ist der Migros ganz dicht auf den Fersen Im Geschäft mit Lebensmitteln konnte Coop 2020 deutlich stärker zulegen als die Migros. Der Abstand zwischen den beiden wird kleiner. Gabriela Jordan 16.02.2021, 17.46 Uhr

Kleinere, lokale Läden sind in Pandemiezeiten beliebter. Das kommt Coop zu Gute. Im Bild ist eine Filiale in Winkeln SG zu sehen, die jüngst verkleinert wurde. Ralph Ribi

Coop- und Migroskinder aufgepasst: Das Rennen zwischen den zwei Schweizer Grossverteilern wird enger. Drückt die Migros nicht stärker aufs Gas, droht sie von ihrem ewigen Spitzenplatz als Nummer eins verdrängt zu werden. Coop holte im Kerngeschäft mit dem Lebensmittelhandel schon in den vergangenen Jahren stetig auf. Im Coronajahr konnte das Unternehmen nun noch stärker zulegen und die Erzrivalin beinahe einholen.

Ein Blick auf die Geschäftszahlen 2020 zeigt: Coop schaffte mit seinen Supermärkten ein Umsatzplus von über 14 Prozent auf rund zwölf Milliarden Franken. Damit liegt Coop bloss noch eine halbe Milliarde hinter der Migros, deren zehn Genossenschaften den Umsatz um nur 7,4 Prozent auf 12,5 Milliarden Franken steigern konnten. 2019 hatte die Migros noch rund eine Milliarde Vorsprung, vor zehn Jahren waren es fast zwei Milliarden.

In einem gewöhnlichen Jahr wäre ein Plus von 7,4 Prozent gewiss fantastisch, zumal der Umsatz der Migros zuletzt eher zurückging. 2020 war aber eben nicht gewöhnlich. Geschlossene Restaurants, weniger Einkaufstourismus sowie Homeoffice sorgten dafür, dass die Leute in die Läden – und Onlineshops – strömten und bei sämtlichen Lebensmittelhändlern die Kassen klingelten (siehe Tabelle).

Mehr Umsatz dank kleiner Filialen und Alkohol

Coop-Chef Joos Sutter. Gaetan Bally / KEYSTONE

Coop konnte im Krisenjahr im Kerngeschäft also deutlich stärker wachsen als die Migros ­– und damit wichtige Marktanteile gewinnen, wie Geschäftsführer Joos Sutter an der Bilanzmedienkonferenz vom Dienstag zufrieden sagte. Doch weshalb? Hat Coop etwas besser gemacht? Die Antwort darauf gab Joos Sutter gleich selber: «Wir haben ein grosses Filialnetz mit vielen und tendenziell kleineren Läden und sind dadurch nah bei unseren Kunden. Der Trend hin zu kleinen, lokalen Läden ist in ganz Europa schon seit Jahren zu beobachten und wurde durch die Pandemie noch verstärkt.»

Während Coop über 900 Filialen hat, sind es bei der Migros um die 600. Die Verkaufsfläche ist hingegen fast gleich – Migros hat tendenziell also grössere Läden. Gerade riesige Stores in Einkaufszentren und Industriegebieten sind derzeit aber schlechter besucht, schrieb die «Sonntagszeitung». Diese Entwicklung spielt bekanntlich auch Bauernhof- und Quartierläden sowie kleineren Händlern wie Volg und Spar in die Karten. Die Zeitung nennt zudem das in der Migros geltende Alkoholverbot: Weil Kunden wegen der Ansteckungsgefahr lieber nicht in mehreren Geschäften einkaufen wollen, steuern sie – wenn Bier und Wein auf dem Einkaufszettel stehen – statt der Migros eher Coop oder einen Discounter an.

Coop-Chef Sutter sprach des Weiteren von der klaren Fokussierung aufs Kerngeschäft. Dank Investitionen in Läden (inklusive neuem Layout) und die Logistik konnte Coop schon vor der Pandemie Marktanteile gewinnen. Ebenso sei das grosse Sortiment im Bereich Nachhaltigkeit stark gefragt gewesen. Sutter glaubt, dass das Wachstum im Lebensmittelbereich nachhaltig ist, die Konkurrenz durch Einkaufstourismus und Restaurants werde Coop dann aber sicher wieder spüren.

Läden konnten Verluste fast kompensieren

Auch die übrigen Geschäftszahlen können sich trotz der Coronakrise sehen lassen – und muten fast wie ein Abschiedsgeschenk für Sutter an. Schliesslich dürfte er an der Delegiertenversammlung im April als Nachfolger von Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli gewählt werden und auf dem Chefsessel Platz für seinen vorgesehenen Nachfolger Philipp Wyss machen.

Von Wehmut war an der virtuellen Bilanzmedienkonferenz aber nicht allzu viel zu spüren. «Vermutlich ist es meine letzte Bilanzmedienkonferenz, deshalb ist es schade, dass ich Sie nicht in Muttenz zum persönlichen Austausch einladen konnte», sagte Sutter zu den Journalisten und stellte daraufhin routiniert die Kennzahlen vor.

Die Coop-Gruppe hat 2020 einen Gesamtumsatz von 30,2 Milliarden Franken erwirtschaftet. Obwohl dies etwas weniger als im Vorjahr ist, konnte Coop den Gewinn um acht Millionen auf 539 Millionen steigern. Der gesamte Detailhandelsumsatz – zu dem nebst Supermärkten Fachmärkte wie Livique, Coop Bau+Hobby, Interdiscount oder Coop City gehören – legte um 6,3 Prozent auf 19,1 Milliarden zu. Der Online-Umsatz von Coop.ch stieg um 45,5 Prozent auf 232 Millionen. Der Bereich Grosshandel und Produktion ging wegen des Lockdowns um elf Prozent auf 12,6 Milliarden zurück.

Die Migros gibt ihre Zahlen 2020 erst Ende März bekannt. Publik ist bereits, dass die Migros-Gruppe ihren Gesamtumsatz auf 29,8 Milliarden Franken steigern konnte – womit sie ebenfalls hinter Coop liegt.