Migros Zürich passt Konzept bei Prestigeprojekt Bridge an

Detailhandel Mehr Platz für Familien und keine Bücher mehr: Migros passt das Konzept bei ihrem Prestigeprojekt an Vor eineinhalb Jahren eröffnete die Genossenschaft ein neues Einkaufs- und Gastroformat an der teuren Zürcher Europaallee. Offenbar noch nicht mit durchschlagendem Erfolg. Nun reagiert sie. Benjamin Weinmann 25.10.2022, 05.00 Uhr

Bei «Bridge» gibt es Supermarkt-Produkte, aber auch frisches Essen. zvg

«Abwechslungsreicher Frischemarkt, kreative Gastronomie, aufregende Events, wechselnde Mottos, trendige Pop-ups und einzigartige Produkte» - so kündigte die Migros Zürich vor eineinhalb Jahren das Konzept Bridge bei der Eröffnung an. Diese fand im April 2021 in der teuren Zürcher Europaallee statt - in jenem Gebiet neben dem Hauptbahnhof, wo die SBB Luxuswohnungen vermieten und Google Büros bezogen hat.

Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi. Thomas Lohnes / Getty Images Europe

Auf 2000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Stockwerke, soll die Kundschaft sich bei Food-Ständen verpflegen können. Gleichzeitig soll auch der Lebensmitteleinkauf möglich sein. Die Idee von Migros-Zürich-Chef Jörg Blunschi: Die totale Vermischung von Supermarkt und Gastronomie. Shoppen und Schlemmen sozusagen. Bio-Gemüse und frisch gebackene Gipfeli inmitten von Grillstationen und Sushi-Bars. Und Büchern. Und, und, und. Der «Bridge»-Projektleiter David Böhler ging bei der Zielformulierung sogar noch weiter: «Wir interpretieren die DNA der Migros neu.»

Zu wenig als Einkaufsort wahrgenommen

Doch das Geschäft läuft noch nicht so, wie es sich die Migros vorgestellt hatte. «Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Kunden das Einkaufsangebot im 1. Obergeschoss entdecken», sagt Sprecherin Annabel Ott. Man wolle noch stärker als Einkaufsort wahrgenommen werden.

Das Supermarkt-Angebot von Bridge wird von der Kundschaft zu wenig genutzt. zvg

Offenbar sei vielen Passanten gar nicht bewusst, dass Bridge auch Supermarkt-Produkte anbietet, wie die Migros selbstkritisch analysiert. Die Aussenwahrnehmung sei stark durch die Aussensitzplätze geprägt, sagt Ott. «Manche erahnen vielleicht nicht einmal, dass hinter der Fassade auch deutlich mehr als ein Restaurant steht.» Und gleichzeitig könne die hohe Angebotsvielfalt für Kundinnen und Kunden eine Herausforderung sein. Augenscheine vor Ort zeigen denn auch, dass die Supermarkt-Ecken oft verwahrlost sind - im Gegensatz zu den belebten Gastro-Zonen.

Weg mit den Büchern

Nun reagiert die Migros und nimmt erste Anpassungen bei ihrem Prestigeprojekt vor. Das Bücherangebot wurde gestrichen, wie Ott sagt. Damit soll mehr Platz für Familien entstehen, eine Zone mit Sitzplätzen und Spielmöglichkeiten, damit Eltern sich verpflegen können, während die Kinder beschäftigt sind. Auch in anderen Bereichen werde die Aufenthaltsqualität verbessert mit mehr und einladenderen Sitzzonen.

Allerdings nutzen einige Gäste offenbar diese für ein privates Picknick aus. So steht auf allen Tischen der Hinweis, dass diese nicht für den Konsum von Mitgebrachtem gedacht sind. Zudem werden die Kundinnen und Kunden mit Laptop darauf aufgefordert, konsumierenden Gästen den Platz freizugeben. Was auch negativ auffällt: Die derzeitige Grillstation sorgt während Stosszeiten für viel unangenehmen Dampf in der ganzen Halle.

Ist es ein Markt? Ist es ein Restaurant? Nein, es ist «Bridge»! zvg

Zudem rotiert die Migros auch bei den Mieterinnen und Mietern. Im Erdgeschoss zieht ein neuer Teigwaren-Händler ein für den Verkauf von frischen Pasta-Gerichten. Und im Obergeschoss wird es einen neuen Burger-Brater geben. «Bridge ist nach wie vor sehr dynamisch unterwegs und versucht laufend von der Kundschaft zu lernen und neue Ideen umzusetzen», sagt Ott.

Gastronomie wird geschätzt

Den Änderungen zum Trotz: Die Kundenresonanz sei sehr positiv, sagt Ott. «Besonders unsere gastronomischen Angebote werden sehr geschätzt, aber auch die Fläche an sich, welche das unkomplizierte Zusammensein mit Freunden ermöglicht und nach den Einschränkungen durch Corona erst recht ein Kundenbedürfnis darstellt.»

Die Frage, inwiefern sich der Mix zwischen Supermarkt und Gastrotempel etabliert hat, könne aufgrund der Pandemie-Situation noch nicht abschliessend beantwortet werden. Zum Umsatz und zur Profitabilität macht die Migros keine Angaben. Eine Vervielfältigung des Konzepts ist derzeit kein Thema: «Im Moment stehen die Entwicklung des Standorts an der Europaallee und die damit verbundenen Lerneffekte im Vordergrund.»

Im Obergeschoss bietet die Migros ein Potpourri an Produkten an. Offenbar hat die grosse Vielfalt die Kundschaft aber eher verwirrt als inspiriert. zvg

