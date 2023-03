Die Pläne des Duty-Free-Konzerns Dufry mit Starbucks & Autogrill

Detailhandel Mit Starbucks, Luxus-Parfums und Burger King: Diese Schweizer Aviatik-Firma plant den grossen Coup Der weltweit an Flughäfen tätige Basler Duty-Free-Händler Dufry schliesst dieses Jahr die Übernahme des italienischen Autobahn-Shopbetreibers Autogrill ab. Damit entsteht ein neuer Konsum-Riese – mit neuem Namen und hehren Zielen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 07.03.2023, 17.00 Uhr

Der Name Dufry wird verschwinden – auch das im Logo integrierte Schweizerkreuz? Bild: Shutterstock

Rund 31’000 Angestellte, über 2200 Shops in mehr als 65 Ländern – und trotzdem ist Dufry in der breiten Öffentlichkeit eine relativ unbekannte Firma. Kein Wunder. Der Konzern mit Sitz in Basel tritt mit seinen Duty-Free-Geschäften in erster Linie mit anderen Namen in Erscheinung, wie zum Beispiel «Hudson». Verkauft werden Luxus-Parfums, Zigaretten, Reise-Utensilien, Snacks sowie Magazine und Zeitungen. Nebst den Filialen an Flughäfen betreibt Dufry auch Verkaufsflächen an Bord von Kreuzfahrtschiffen.

In der Coronapandemie geriet das Geschäft ins Wanken. Schliesslich kam der globale Tourismus – und damit die Haupteinnahmequelle des Milliarden-Konzerns – zum Erliegen. Am Mittwoch präsentierte Dufry nun die Zahlen für das vergangene Jahr. Und siehe da, das Geschäft brummt wieder.

Besonders überrascht zeigen sich Bankanalysten davon, dass Dufry 2022 trotz Coronarestriktionen, die in vielen Ländern noch galten, bereits wieder schwarze Zahlen schreiben konnte. So stieg die Bruttogewinnmarge auf 61 Prozent und der Reingewinn beträgt 58 Millionen Franken nach einem Verlust von 236 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz legte organisch um 76 Prozent zu und kam auf 6,88 Milliarden Franken zu liegen. Dies entspricht rund 77 Prozent des Vor-Corona-Umsatzniveaus.

Starbucks-Ecken in den USA

Dufry will an US-Flughäfen künftig Starbucks-Kaffee verkaufen. Bild: Markhatfield / iStock Unreleased

Dabei soll es nicht bleiben. Um die Umsätze zu steigern, geht Dufry mit seiner Tochtermarke Hudson eine neue Partnerschaft mit der US-Kaffeekette Starbucks ein. Hudson betreibt heute rund 1000 Geschäfte an nordamerikanischen Flughäfen, und künftig kommen Kaffee-Ecken von Starbucks dazu. Die ersten beiden lanciert Dufry im Sommer am New Yorker Flughafen LaGuardia, danach sollen weitere folgen.

Der Schritt in den so genannten Food-&-Beverage-Bereich, also den Verkauf von Mahlzeiten und Getränken, kommt nicht von ungefähr. Diese Umsätze werden für Dufry in Zukunft wichtiger. Denn vergangenen Juli gab Dufry bekannt, die Mehrheit an der italienischen Firma Autogrill zu übernehmen. Diese ist in Europa marktführend beim Betreiben von Shops und Restaurants an Autobahnraststätten, darunter auch Filialen von Burger King. Mit dem Deal entsteht ein neuer Konsum-Riese mit 5500 Geschäften in 75 Ländern.

Bis zum Ende des zweiten Quartals soll die Übernahme abgeschlossen sein, sagt Dufry-Chef Xavier Rossinyol bei der Präsentation der Jahreszahlen. Zudem wird der fusionierte Betrieb im Sommer einen neuen Namen erhalten. Auf die Frage von CH Media, ob dabei das heute im Dufry-Logo enthaltene Schweizerkreuz enthalten bleibt, gab der Spanier keine schlüssige Antwort. Der neue Markenauftritt werde derzeit erarbeitet. Klar sei einzig, dass die neue Firma weder «Dugrill» noch «Autofry» heissen werde.

Bleibt Dufry in Basel?

Xavier Rossinyol ist seit knapp einem Jahr Chef von Dufry in Basel. Davor leitete er den Aviatik-Cateringkonzern Gategroup in Opfikon ZH. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Auch auf die Frage, ob der Dufry-Hauptsitz in der Schweiz bleibe, antwortete Rossinyol, der zuvor den Aviatik-Cateringkonzern Gategroup leitete, ausweichend. Man wolle der Schweiz verpflichtet bleiben, Dufry sei aber auch ein globales Unternehmen mit Büros in vielen Ländern. Das Geschäft werde nicht bloss aus der Zentrale aus Basel geleitet, sagt Rossinyol. Tatsächlich arbeiten dort dem Vernehmen nach nicht mehr als 150 Leute.

Klar ist hingegen, dass der Wachstumshunger mit der Übernahme gross ist. Dieses und nächstes Jahr will Dufry zusammen mit Autogrill die Umsätze um 7 bis 10 Prozent steigen. Die Grösse des neuen Konzerns werde helfen, neue Märkte zu erobern und in bestehenden stärker zuzulegen. Bei den unmittelbaren Wachstumsplänen dürfte die wiedererstarkte Reisetätigkeit in Asien helfen.

Allerdings findet diese Markterholung laut Rossinyol etwas verzögert statt – auch weil viele Chinesen nach der langen Reisesperre zuerst ihre Pässe erneuern müssen. Zudem hofft Rossinyol auf die Digitalisierungsexpertise des chinesischen Online-Giganten Alibaba, der sich vor zwei Jahren an Dufry mit 10 Prozent beteiligt hat.