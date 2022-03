Mit Manor: Fnac verrät Strategie für Deutschschweiz-Expansion

Detailhandel Neustart nach Flop: Französischer Multimedia-Riese will Deutschschweiz erobern – mit Mangas und Netflix-Effekt Der französische Multimedia-Händler Fnac will Digitec Galaxus, Fust, Orell Füssli und M-Electronics Kunden abjagen – und verrät nun, wie das gelingen soll. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Verantwortet die Expansion in der Schweiz: Fnac-Suisse-Chef Cédric Stassi. zvg

Es war ein kurzes Abenteuer. Als der französische Elektronik- und Bücherriese Fnac 2008 sein erstes Geschäft in der Deutschschweiz eröffnete, dauerte es gerade mal elf Monate und schon war es wieder zu. Die Expansion ennet der Saane - gescheitert. Einzig in der Romandie konnte sich der Händler etablieren, er zählt dort heute neun Geschäfte.

Doch nun wagt Fnac - ein Konzern mit 8 Milliarden Franken Umsatz - einen neuen Versuch. Diesmal nicht im Alleingang, sondern Hand in Hand mit der grössten Schweizer Warenhauskette Manor. Ende 2020 wurde zwischen Genf und Lausanne ein erster so genannter Shop-in-Shop eröffnet.

Dabei erhält Fnac eine bestimmte Fläche, die der Händler in Eigenregie und gegen einen Mietpreis betreiben kann. Fnac profitiert dabei von der Manor-Laufkundschaft, die sich bereits im Geschäft aufhält. Manor erhofft sich im Gegenzug ein kleineres Risiko und mehr Qualität durch den Fachhändler.

Umsatz soll verdoppelt werden

Fnacs ambitiöser Plan umfasst 14 Shop-in-Shops in der Romandie und 11 in der Deutschschweiz, darunter in Zürich, Basel, Luzern, Chur und Baden, sowie zwei im Tessin. Bis im Sommer sollen alle eröffnet sein. Fnac will damit den Umsatz in der Schweiz von derzeit 100 Millionen Franken innert zweier Jahre auf rund 200 Millionen Franken verdoppeln. Den Onlineshop soll es bald auch auf Deutsch geben.

In der Romandie konnte sich Fnac etablieren, so wie hier mit seinem Geschäft in Lausanne. Der durch die Pandemie verstärkte Bücher-Boom soll nun bei der Expansion in der Deutschschweiz helfen. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Cédric Stassi, Chef von Fnac Suisse, verrät im Gespräch mit CH Media, wie das gelingen soll. In einer ersten Phase seien vier Shop-in-Shops in den Manor-Warenhäusern eröffnet worden, um herauszufinden, ob das Konzept überhaupt funktioniere. «Das hat es, sogar sehr gut», sagt Stassi. Allerdings seien Vergleiche durch die Pandemie erschwert worden. Bücher, Computerspiele sowie Multimedia- und Elektronikprodukte seien in der Home-Office-Zeit überdurchschnittlich gefragt gewesen.

Starke Konkurrenz mit Galaxus, Orell Füssli und Co.

Doch droht nach dem Bücher- und Home-Office-Boom nicht der grosse Einbruch? Stassi gibt sich zuversichtlich. «Die Kundschaft in der Schweiz hat die Liebe zum Buch wiederentdeckt, das wird bleiben.» Und wenn die Leute nun wieder vermehrt an Kulturanlässe gehen würden, anstatt zu Hause zu Kochen oder zu Malen, könne Fnac als Ticketverkäufer profitieren. «Und wer in der Pandemie mit Computerspielen begonnen hat, wird diese nun nicht plötzlich völlig ausser Acht lassen.»

Nur: Was hat Fnac, was Galaxus, Fust, Exlibris oder M-Electronics nicht haben? Stassi glaubt, dass es der Sortimentsmix und der Service ist: «Wer bei uns ein Konzertticket kauft, kann sich auch gleich noch ein Buch oder iPad kaufen und erhält dazu eine gute Beratung, denn in diesen Bereichen sind wir Spezialisten. Im Vergleich zur Konkurrenz haben wir wohl einen stärkeren Premium-Anspruch.» Mit einer Kundenmitgliedschaft erhalte man zudem ständig Rabatte.

Bald ein eigener Shop in Zürich?

«In einer zweiten oder dritten Phase ist es nicht ausgeschlossen, dass wir auch eigene Geschäfte eröffnen», sagt Stassi. Geplant sei noch nichts, aber vor allem in Zürich könne er sich einen Fnac-Shop vorstellen. In jener Stadt also, wo Manor kürzlich seinen Traditionsstandort an der Bahnhofstrasse aufgeben musste. «Dieser Schritt hängt aber natürlich auch von den Shop-in-Shop-Resultaten bei Manor ab.»

Von der Küchenmaschine bis zum Laptop: Fnac will sich mit dem Sortimentsmix von Konkurrenten abheben. zvg

Und was hat man von dem Flop 2008 in Basel gelernt? «Die Ausgangslage ist heute eine völlig andere», sagt Stassi. Damals habe eine Wirtschaftskrise geherrscht und Standort und Grösse des Geschäfts seien damals nicht ideal gewesen. Mit Manor habe man nun einen starken Partner an den besten Einkaufslagen. Mit den insgesamt 27 Shop-in-Shops seien auch die Bekanntheit und der Marketingnutzen viel stärker als nur mit einer Filiale.

Deutschschweizer sind technophiler

Allerdings kann Fnac das Sortiment aus der Romandie nicht eins-zu-eins für die Deutschschweiz kopieren. Die Geschmäcker sind unterschiedlich, sagt Stassi. «Die Romands lesen mehr als die Deutschschweizer, während die Deutschschweizer technophiler sind.» Letzteren seien grosse TV-Bildschirme oder die neusten Laptop- und Kopfhörer-Modelle wichtiger.

«The Witcher» gibt es wie hier zu sehen als Computerspiel – aber auch als Buch-Serie und Netflix-Show.

Auch das Bücher-Sortiment wird für die Deutschschweiz angepasst, nicht nur sprachlich. Denn in der Romandie sind die Bandes déssinées, also Comics, fester Teil der Kultur, so wie auch in Belgien oder Frankreich. «In letzter Zeit haben aber vor allem japanische Mangas und Jugend-Comics wie ‹Mortelle Adèle› zugelegt», sagt Stassi. «Dafür sehe ich auch in der Deutschschweiz grosses Potenzial.» Zudem habe die Vergangenheit gezeigt, dass es immer wieder erfolgreiche Serien gebe, die sowohl in der Literatur als auch im Kino oder auf Netflix erfolgreich seien, so wie «Harry Potter», «Fifty Shades of Grey» oder «The Witcher».

Fakt ist: Stassi ist unter Druck. «Der Konzern schaut sehr genau, wie sich das Projekt mit Manor entwickelt.» Denn wenn die Expansion funktioniere, könne das Schweizer Modell ein Vorbild für andere Märkte werden. Wenn nicht, dürfte der Versuch von 2008 in Basel als deutlich kleinerer Flop in die Fnac-Geschichte eingehen.

