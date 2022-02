Coop nimmt Coca-Cola-Erzrivalen Pepsi wieder ins Sortiment

Detailhandel Pepsi-Poker: Coop holt Coca-Colas Erzrivalen zurück ins Regal – und erhöht damit den Druck auf den US-Riesen In den vergangenen Jahren fand Pepsi keinen Platz im Coop-Regal. Doch nun feiert die Kultmarke ein Comeback. Dies dürfte auch mit den Preis-Streitigkeiten zwischen dem Detailhändler und Coca-Cola zu tun haben. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 15.02.2022, 16.52 Uhr

Feiert ein Comeback in den Coop-Regalen: Die Pepsi-Flasche. Sopa Images / LightRocket

Lange waren in der Schweiz die Cola-Geschmäcker klar verteilt: Die Migros-Kundschaft trank Pepsi, die Coop-Kundschaft Coca-Cola. Die Marken-Trennung hatte Tradition und gehörte zu den Alleinstellungsmerkmalen der beiden Detailhändler. Bis die Migros 2010 den Tabu-Bruch wagte. Sie nahm die rot-weisse Kultmarke in ihr Sortiment auf. Kurz darauf folgte die Retourkutsche von Coop mit der Aufnahme von Pepsi-Getränken ins Sortiment.

Verliererin war in erster Linie Pepsi, welche danach auch bei der Migros gegenüber Coca-Cola an Regalfläche einbüsste und bei Coop nur drei Jahre später mangels Nachfrage sogar ganz aus dem Sortiment flog.

5-Deziliter-Flaschen im Regal

Doch nun kommt es zum Pepsi-Comeback bei Coop, wie der Händler in seiner hauseigenen Zeitschrift bekannt gibt. Vorerst werden das normale Pepsi und das zuckerfreie «Max» à 5 Deziliter erhältlich sein.

Pepsi ist wie Coca-Cola berühmt für seine kreativen Fernsehwerbungen. Legendär ist dieser Clip von 1985 mit Schauspieler Michael J. Fox («Back to the Future»). Youtube

Das Soda-Manöver ist pikant. Denn um das Bestseller-Getränk Coca-Cola sind in den vergangenen Jahren immer wieder Preis-Kriege im hiesigen Detailhändler entflammt. Eskaliert ist das Gezanke 2019, als Coca-Cola seine Flaschen verkleinerte, von 5 auf 4,5 Deziliter. Trotz geringerer Menge senkten die Amerikaner den Preis aber nicht.

Das schmeckte den Abnehmern nicht. Die Snackautomaten-Betreiberin Selecta entfernte daraufhin einen Teil des Cola-Sortiments aus seinen Geräten. Coop wählte einen anderen Weg - und kreierte innert Kürze eine eigene Cola-Alternative namens Happy-Cola, die wie die Flaschen des Originals in der Schweiz abgefüllt werden. Vor allem aber: Der Preis pro Halbliter-Flasche war mit 1.20 Franken 15 Rappen günstiger als jene des Originals mit etwas weniger Inhalt. Aktuell kostet sie sogar nur 1.10 Franken.

Pepsi vs. Coca-Cola: Ein ewiger Kampf um Kundschaft. Youtube

Dabei beliess es Coop nicht. 2021 begann der Basler Detailhändler damit, die Halbliter-Flasche von Coca-Cola wieder zu verkaufen. Coop bezieht diese jedoch nicht von der Schweizer Abfüllstation in Brüttisellen ZH, sondern aus Polen. Wenige Monate später folgten auch Flaschen aus der Ukraine und aus Serbien. Die Etiketten überklebt Coop jeweils mit einem Sticker mit der deutschen Übersetzung der Zutaten. Der Transport durch halb Europa brachte Coop günstigere Preise und Schlagzeilen - untergrub jedoch dessen Nachhaltigkeitsbekenntnis.

Und nun also der Schachzug mit Pepsi, mit dem Coop den Druck auf Coca-Cola weiter erhöht. So sagte Coop-Chef Philipp Wyss im Rahmen der Bilanzmedienkonferenz am Dienstag in Bezug auf derzeitige Preisverhandlungen, wenn auch ohne auf einen Lieferanten speziell Bezug zu nehmen: «Die Gespräche laufen heiss.» Die Pepsi-Flaschen sind denn auch mit 1.20 Franken günstiger als jene von Coca-Cola, sowohl den Schweizerischen als auch den polnischen.

Coop spricht denn auch nicht von einer plötzlich wiedererstarkten Nachfrage nach den Pepsi-Getränken. Sprecherin Melanie Grüter sagt bloss, dass man das Sortiment nach den Bedürfnissen der Kundschaft ausrichte. Welche Produkte Pepsi weichen müssen, will sie nicht verraten. Das eigene, günstigere Happy Cola bleibe hingegen Teil des Sortiments. Und mit Coca-Cola würden Gespräche laufen, «um eine nachhaltige Lösung mit fairen Preisen für die Kundinnen und Kunden zu finden».

Feldschlösschen füllt Schweizer Pepsi neu in Rhäzüns ab

Die Migros hat Pepsi hingegen nie aus dem Sortiment genommen. Laut Sprecher Sylvain Graf machen die Pepsi-Getränke noch einen tiefen zweistelligen Prozentsatz vom gesamten Cola-Geschäft in der Migros aus. Genaue Zahlen wolle man nicht kommunizieren. Ein Blick in die Regale zeigt jedoch, dass Coca-Cola auch bei der Zürcher Genossenschaft die Nummer 1 ist. Zudem verkauft die Migros auch Cola-Flaschen der Eigenmarke M-Budget, die britische Fentimans Cola und in gewissen regionalen Geschäften auch das Schweizerische Vivi Kola aus Eglisau ZH.

Die Pepsi-Getränke der Migros, zu denen beispielsweise auch «7Up» gehört, werden neu von der Bier-Firma Feldschlösschen im bündnerischen Rhäzüns abgefüllt. Die zum dänischen Grossbrauer gehörende Firma hatte Anfang Jahr exklusiv die Pepsi-Lizenz für die Schweiz übernommen. In früheren Jahren hatte die Migros-Mineralwasser-Fabrik Aproz im Wallis diese Aufgabe inne. Auch Coop bezieht die Pepsi-Flaschen nun von Feldschlösschen.

Pepsi als Lösung für Polizeigewalt? Diesen Werbeclip mit Kendall Jenner von 2017 zog Pepsi nach heftiger Kritik zurück. Youtube

Und so machte sich die Comedy-Sendung «Saturday Night Live» über die unglückliche Pepsi-Werbung lustig. Youtube

