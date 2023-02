Valora stoppt Avec Mini und ist im Verzug mit Snackautomaten

Detailhandel Projektstopp und massive Verspätungen: Der Angriff von Valora auf die Snackfirma Selecta gerät ins Stocken Der Kioskkonzern versucht mit Food-Automaten und Self-Service-Kühlschränken für Büroangestellte Selecta Kunden abzujagen. Das gelingt bisher nicht. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 17.02.2023, 16.00 Uhr

Avec Mini: Mit diesem Selbstbedienungskühlschrank für Büros wollte Valora Selecta Konkurrenz machen. Daraus wird nun nichts. Valora

Braucht es nach Corona noch Kantinen? In Firmen, die ihre Angestellten auch zu Hause arbeiten lassen, stellt sich diese Frage zunehmend. Denn mit weniger Personal im Büro lässt sich eine Cafeteria kaum kostendeckend betreiben. Darin witterten zahlreiche Firmen eine Chance. Bereits vor der Pandemie, aber danach erst recht. Sie stellten in vielen Büros Selbstbedienungskühlschränke mit frischen Snacks und Menüs auf.

Selecta-Chef Christian Schmitz. Business Wire / Aargauer Zeitung

Am weitesten ist die Zürcher Firma Felfel, die laut eigenen Angaben rund 500 Firmenkunden zählt. Doch auch die Snackautomatenfirma Selecta mischt mit. Firmenchef Christian Schmitz gab vergangenen Frühling bekannt, in der Schweiz die damalige Anzahl von 100 Standorten zusammen mit dem Format «Coop to go» des gleichnamigen Detailhändlers bis 2024 um 250 weitere Kunden zu erweitern.

Dieses Ziel gelte nach wie vor, sagt Selecta-Sprecherin Sarina Künzli. Europaweit bringt es die Firma auf 1200 derartige «Micro Markets», die meisten davon in Büros, Fabriken oder Logistikbetrieben. Im Jahr 2022 wurde zudem ein Selbstbedienungskühlschrank am Zürcher Hauptbahnhof als Pilotprojekt lanciert. Dieser sei erfolgreich verlaufen, sagt Künzli. 35 bestehende, klassische Selecta-Automaten am Flughafen Zürich würden demnächst durch solche Geräte ersetzt.

Michael Mueller, Chef von Valora, stellt das Pilotprojekt «Avec Mini» ein. Zvg / bz Zeitung für die Region

Michael Mueller, Chef des Kioskunternehmens Valora, wollte bei dieser Entwicklung nicht abseitsstehen. Ohne grosses Brimborium lancierte die Firma, zu der auch Ketten wie Caffè Spettacolo und Brezelkönig gehören, das Konzept «Avec Mini». Unter dem Namen «Avec» betreibt Valora bereits sogenannte Convenience-Läden an zentralen Lagen mit Sandwiches, Getränken und weiteren Lebensmitteln für den Sofortverzehr.

Kantine im Kastenformat

«Avec Mini» sollte einen Teil des Umsatzsverlustes, der während der Coronakrise mit den geschrumpften Pendlerzahlen resultierte, wettmachen. Mit einer entsprechenden App sollten die Avec-Mini-Kühlschränke von Angestellten selbstständig geöffnet werden können, und auch die Bezahlung wurde digital abgewickelt. Eine Kantine im Kastenformat sozusagen.

Laut Angaben von Valora wären Büros, Spitäler und Hotels infrage gekommen. Wären – denn das Projekt wird eingestampft, wie Sprecher Martin Zehnder entsprechende Informationen von CH Media bestätigt: «Wir haben uns entschieden, das Pilotprojekt ‹Avec Mini› nicht weiterzuverfolgen.» Aktuell würden noch sechs Standorte betrieben, bis die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt seien.

Zehnder sagt, Grund für den Projektstopp sei «eine Neupriorisierung der Digitalprojekte». Fakt ist, dass es Valora nicht nur mit dem Konkurrenten Selecta und Felfel zu tun hatte. Zuletzt berichtete die «Schweiz am Wochenende» über die grossen Ambitionen des Start-ups Boostbar, das ebenfalls Kaffee-Ecken und Snackkühlschränke anbietet – so wie auch der deutsche Händler Dallmayr.

Kampf gegen Coop und Migros

Alle sind mit der gleichen Herausforderung konfrontiert: Ein möglichst frisches, regionales Food-Angebot in den Automaten und Kühlschränken zu platzieren, dabei aber die Lieferungs- und Foodwaste-Kosten auf einem Minimum zu halten. Der Migros und ihrem Start-up Snäx gelingt dies offensichtlich nicht – sie verkaufte es kürzlich an Felfel.

Mit den klassischen «Avec»-Filialen ist Valora – seit 2022 Teil des mexikanischen Detailhandelsriesen Femsa – erfolgreicher unterwegs. Von ihnen betreibt die Firma insgesamt 220 sowie 45 als «Avec Express», die 24 Stunden lang mit einer App betreten werden können. Mit der im Dezember verkündeten Übernahme weiterer Tankstellenshops der Firma Oel-Pool wird Valora gemäss eigenen Angaben bis Ende dieses Jahres gar das grösste Convenience-Verkaufsstellennetz der Schweiz betreiben – und damit Coop Pronto und Migrolino hinter sich lassen.

Mit diesen K-Kiosk-Automaten will Valora Selectas Stammgeschäft angreifen. Valora

Doch Valora will Selecta auch in seinem Stammgeschäft angreifen – jenem der Snackautomaten auf öffentlichem Grund. Wie Valora-Sprecher Zehnder sagt, existieren heute 120 K-Kiosk-Snackautomaten. Das sind deutlich weniger als ursprünglich geplant: Eigentlich wollte Valora bis Ende 2022 rund 300 Automaten betreiben. Nicht mal die Hälfte des Ziels wurde somit erreicht.

Als Grund dafür macht Zehnder Lieferschwierigkeiten geltend, die zu Verzögerungen von sechs Monaten und mehr geführt hätten. Generell sei man mit dem Maschinen aber zufrieden.

Die K-Kiosk-Automaten stehen mehrheitlich vor Valora-Verkaufsstellen, insbesondere an Tankstellen sowie bei Bus- und Tramstationen. Der Aufholbedarf ist gross: Selecta betreibt in der Schweiz rund 10’000 Snackautomaten.