Insolvente Reformhauskette: Jetzt kommt es zum Notverkauf

Detailhandel Reformhauskette ist wegen hoher Preise pleite: Jetzt kommt es zum Notverkauf der 35 Filialen Die Pandemie und die steigenden Preise brachen den Müller-Spezialgeschäften das Genick. Das Konkursamt sucht nun Käufer für Filialen und für das Warenlager. Pascal Michel Jetzt kommentieren 24.01.2023, 09.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Abend des 3. Januar mussten die Reformhäuser die Türen schliessen. Fabio Vonarburg

Nachdem die Reformhauskette Müller Anfang Januar Konkurs angemeldet hat, kommt es nun zum «Notverkauf». Das heisst: Das Notariatsinspektorat des Kantons Zürich versucht, die geschlossenen Filialen, das Warenlager, die Markenrechte sowie die Filialeinrichtung möglichst zusammen an einen Käufer zu veräussern.

«Zum Erhalt des Goodwills aufgrund der im Markt bekannten und wertvollen Marken des Reformhauses Müller wird vorliegend ein ‹Gesamtverkauf› mit möglichst vielen Filialen angestrebt», heisst es in einem am Mittwoch aufgeschalteten «Prozessbrief», der CH Media vorliegt. Bis am 2. Februar können sich nun Interessenten melden und ihre Angebote einreichen. Sie müssen darlegen, welche Filialen sie übernehmen möchten, «inklusive Angabe betreffend Übernahme von Mietverträgen und Weiter- beziehungsweise Neubeschäftigung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern». Zuletzt beschäftigte das Unternehmen 298 Angestellte.

Verschiedene Angebote eingegangen

Nicht mehr enthalten sind in diesem Paket die Filialen Olten und Zürich Stauffacher, welche die Firma bereits vor dem Konkurs aufgegeben hatte. Damit bleiben einem interessierten Käufer 35 Filialen in der Deutschschweiz und im Tessin zur Übernahme. Die besten Chancen hat, wer das attraktivste Angebot für den angestrebten «Gesamtverkauf» macht und möglichst viele Standorte erwirbt. Gemäss Notariatsinspektorat sind bereits verschiedene Offerten eingegangen, die nun auf diese Kriterien hin geprüft werden. Der Verkauf soll bis Ende Februar abgeschlossen werden.

Nach mehr als 100 Jahren musste die traditionsreiche Reformhauskette Müller Anfang Monat Konkurs anmelden. «Weil unser Angebot in den letzten Jahren immer weniger nachgefragt wurde, müssen wir uns leider eingestehen, die Existenzberechtigung am Markt ein Stück weit verloren zu haben», sagte damals Geschäftsführer Mischa Felber.

Seit Frühling 2021 war der Umsatz des Unternehmens stark eingebrochen. Und im zweiten Halbjahr 2022 hatte sich der Trend sogar noch verschärft. Grund für den Niedergang war auch die Preispolitik. Der Preis habe sich zunehmend als wichtigstes Kaufkriterium etabliert, hiess es in einer Mitteilung. Täglich hätten die Mitarbeitenden zu hören bekommen, das Angebot sei zu teuer.

Neupositionierung gescheitert

Die Reformhäuser gehörten dem Unternehmer Christoph Tschan aus Bösingen im Kanton Freiburg. Der Herausgeber der «Schweizer Hausapotheke» kaufte die Firma im Jahr 2000 der Familie des Reformkosmetikpioniers Max Steidle ab. Tschan ermöglichte damit laut Firmenwebsite «das weitere Bestehen des Gedankenguts der Reformbewegung in der Schweiz». Er expandierte, zehn Jahre später zählte die Gruppe 30 Filialen.

Bis zur Pleite führte das Unternehmen 37 Läden. Der Hauptsitz lag im zürcherischen Volketswil. Vor zwei Jahren hatte Tschan für einen einheitlichen Auftritt gesorgt und die Marken «Egli Bio», «Müller Reformhaus», «Vital Punkt», «Reformhaus Ruprecht» und «Drogerie Haas» unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt.

Update folgt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen