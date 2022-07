SBB lancieren Self-Service-Kühlschränke von Selecta an Bahnhöfen

Detailhandel SBB installieren an Bahnhöfen Self-Service-Kühlschränke – das dürfte vor allem einer Firma missfallen Die Bundesbahnen lancieren mit der Schweizer Snackautomatenfirma Selecta Kühlschränke im öffentlichen Raum, die ohne Personal auskommen. Am Zürcher Hauptbahnhof steht bereits einer – nun nennen die SBB weitere Standorte. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Neu am Zürcher Hauptbahnhof im Einsatz: So genannte Smart Fridges von Selecta. zvg

In manchen Grossraumbüros kennt man sie bereits: Kühlschränke mit Sandwiches, Salaten, Getränken und süssen Snacks, die von Angestellten mit Hilfe einer Kreditkarte selbst geöffnet werden können. Auf einem Screen tippt die Kundin ein, welches Produkt sie ausgewählt hat, und entsprechend wird der Betrag von der Karte abgerechnet. Manche Firmen haben mit der Etablierung des Home-Office-Regimes ihre kostspieligen Kantinen durch solche Kühlschränke ersetzt.

Nun sind die Self-Service-Maschinen im halböffentlichen Raum angekommen. Die SBB haben vor wenigen Tagen einen Selbstbedienungskühlschrank am Zürcher Hauptbahnhof installiert, in der Unterführung Sihlquai beim Gleis 14/15. Betreiberin ist die Schweizer Firma Selecta, die für ihre rot-weissen Snackautomaten bekannt ist.

Basel, Biel und Siders als nächstes

Laut Selecta-Sprecherin Sarina Künzli werden bald weitere Installationen in Zusammenarbeit mit den SBB folgen. Bereits gesichert sind Standorte an den Bahnhöfen Basel, Biel und Siders.

Selecta expandiert mit Coop-Kühlschränken in Büros. zvg

Auch am Flughafen Zürich ist ein solcher Kühlschrank bereits im Einsatz. «Und es finden mit dem Flughafen bereits Gespräche statt zur Ausweitung auf den gesamten Flughafen», sagt Künzli. Um wie viele Maschinen es dabei geht, sagt sie nicht. Man sei aber auch mit anderen Airports in Kontakt. Und bei Universitäten und Spitälern stosse man mit dem Kühlschrank ebenfalls auf grosses Interesse. Aktuell gebe über 50 solche so genannten Smart Fridges in Schweizer Büros, unter anderem bei der UBS. Dabei setzt Selecta auch auf eine Partnerschaft mit Coop. In diesem Fall enthalten die Kühlschränke Produkte des Detailhändlers.

Valora dürfte keine Freude haben

Verschwinden somit vermehrt die klassischen Snackautomaten? «Sie werden damit wohl nicht ersetzt, aber das 24-Stunden-Angebot wird sinnvoll erweitert.» So biete man darin neu unter anderem frische, regionale Salate und Wraps an.

Am Bahnhof Croydon in London betreibt Selecta derzeit die neuen Selbstbedienungskonzepte mit Kaffeemaschinen und intelligenten Kühlschränken. Früher stand hier ein bedientes Café. zvg

Der Kioskkonzern Valora dürfte an diesen Plänen allerdings keine grosse Freude haben. Denn er macht einen Grossteil seines Geschäfts ebenfalls mit den Pendlerinnen und Pendlern, die sich am Bahnhof bei Valora-Geschäften wie Brezelkönig, Avec oder Caffè Spettacolo verpflegen. Erst 2019 hatte sich Valora gegen nationale und internationale Konkurrenten durchgesetzt, und von den SBB den Zuschlag für den Betrieb von 262 Kiosk- und so genannten Convenience-Flächen erhalten. Dass die SBB dabei hohe Mietpreise einfordern, ist in der Branche ein offenes Geheimnis.

Valora greift Selecta mit Snackautomaten an

Christian Schmitz, Selecta-Chef. Zvg

Andererseits hat Valora erst kürzlich mit der Expansion ins Kerngeschäft von Selecta begonnen: Neu sind an Bus- und Tramstellen vermehrt blaue K-Kiosk-Snackautomaten zu sehen. Bei Selecta machten die Automaten zuletzt noch rund 25 Prozent des Gesamtumsatzes aus, wie Konzernchef Christian Schmitz dieser Zeitung im August verriet. Mittelfristig dürften es laut Schmitz noch 15 Prozent sein, langfristig höchstens 10. Die Rentabilität schwankt je nach Standort, manche Automaten kommen bloss auf einen Tagesumsatz von wenigen Franken.

Die grosse Frage, die sich auch bei den Self-Service-Kühlschränken stellt: Wie verhält es sich mit Vandalismus und Diebstahl? Denn die klassischen Selecta-Automaten werden regelmässig Opfer von Sachbeschädigung.

