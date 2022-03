Coop holt auf: Die Probleme der Migros mit ihren Supermärkten

Detailhandel Sorgenkind Supermärkte: Die Migros wächst überall, nur nicht bei den Läden – und Erzfeind Coop holt stetig auf Der Detailhändler hat den Umsatz im Jahr 2021 erneut gesteigert. Die Online-Formate liefern beeindruckende Wachstumszahlen. In der Kerndisziplin hat die Migros aber Probleme. Warum? Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 29.03.2022, 14.00 Uhr

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen an der Medienkonferenz am 29. März 2022. Keystone

«Die Migros ist die klare Nummer 1 im stationären Detailhandel»: Die Ansage von Fabrice Zumbrunnen am Dienstag lässt keinen Raum für Spekulation. Aber so klar, wie es der Migros-Chef gerne hätte, präsentiert sich die Situation nicht.

Zwar hat hat die Migros den Detailhandelsumsatz im Jahr 2021 bereinigt um 2,3 Prozent auf 24,7 Milliarden Franken gesteigert, während Konkurrentin Coop auf 19,6 Milliarden Franken kam. Der Gruppenumsatz ging wegen des Verkaufs von Geschäftsbereichen wie Globus und dem Einkaufszentrum Glatt in Wallisellen ZH zurück. Um diese Effekte bereinigt konnte die Migros aber ebenfalls um 2,3 Prozent auf 28,9 Milliarden Franken zulegen und einen Gewinn von 668 Millionen Franken verbuchen. Das ist ein im Vergleich der letzten Jahre guter Wert (CH Media berichtete).

Die Lücke schliesst sich

Zu verdanken hat das die Migros aber vor allem den Online-Kanälen wie Digitec Galaxus, Migros Online, das um 24,5 Prozent zulegte, oder dem Bereich Gesundheit mit der Medbase-Gruppe. Dieser erwirtschaftete ein Umsatzplus von 28,8 Prozent auf knapp eine halbe Milliarde Franken. In den klassischen Supermärkten ohne Online-Kanal wurden hingegen noch 12,3 Milliarden Franken umgesetzt - 111 Millionen Franken weniger als im Jahr zuvor, wie Berechnungen von CH Media zeigen.

Zwar verlor Coop in den Supermärkten im Jahr 2021 in ähnlichem Umfang Umsatz, doch zuvor hatten die Basler stets aufgeholt. Im Jahr 2016 machte die Migros noch fast 1,5 Milliarden Franken mehr Umsatz in ihren Super- und Verbrauchermärkten als Coop. Letztes Jahr betrug der Unterschied nur noch gut 500 Millionen Franken.

Die Coronakrise half Coop

Dass Coop die Differenz verkleinern konnte, liegt neben der konsequenteren Modernisierung der Läden auch an der Struktur. Coop betrieb Ende 2021 unter der Kernmarke 955 Supermärkte mit einer durchschnittlichen Fläche von 1060 Quadratmetern, die Migros 658 Läden mit einer Durchschnittsfläche von 1480 Quadratmetern. Coop hat also ein dichteres Netz mit kleineren Filialen, während die Migros historisch gesehen eher auf grosse Standorte setzte.

In den letzten beiden Jahren mit der Coronakrise wurde das zum Nachteil: Die Menschen blieben wegen Homeoffice und gestrichener Ferien vermehrt zuhause und kauften in ihrem Quartier ein, statt weiter weg in einen grösseren Laden zu fahren. Nun stellt sich die Frage: Bleiben diese Trends auch nach der Coronakrise bestehen?

Wenn sie das tun, dürfte Coop zumindest bei der Kernmarke auch künftig stärker profitieren als die Migros. Kehrt hingegen das Konsumverhalten der Vor-Corona-Zeit zurück, dann könnte die Migros ihren Abstand zur ewigen Konkurrentin in der Kerndisziplin wieder vergrössern. Mit den Töchtern Denner mit 840 eigenen und Partnerfilialen und Migrolino mit kleinen Läden an hochfrequentierten Standorten konnte hingegen auch die Migros im vergangenen Jahr wachsen.

Krieg beschäftigt die Migros

Im Online-Geschäft mit Lebensmittellieferungen trennen die hiesigen Marktleader keine Welten. Vor fünf Jahren machte Migros mit dem damaligen LeShop 53 Millionen Franken mehr Umsatz als Coop mit Coop.ch, letztes Jahr betrug die Differenz 64 Millionen Franken.

Zunächst einmal beschäftigen Migros-Chef Zumbrunnen aber andere Probleme als das innerschweizerische Kräftemessen. Der Krieg in der Ukraine und schlechte Ernten sowie Verwerfungen in der Lieferkette beschäftigen auch die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz. «Ich hatte noch nie in meiner Karriere mit einer so komplexen Situation zu tun», sagte Zumbrunnen.

«Es gibt genügend Essen»

Es werde zu Preiserhöhungen kommen, voraussichtlich im Sommer. In welchem Umfang, konnte er nicht sagen. Horrorszenarien scheinen fehl am Platz. Man wolle Preissteigerungen minimieren, so der Migros-Chef. Auch der starke Schweizer Franken helfe, Preiserhöhungen abzufedern. Eine Knappheit dürfte es sowieso nicht geben: «Es gibt genügend Essen in der Schweiz», so Zumbrunnen.

Allzu grosse Preissprünge kann sich der Detailhandel ohnehin kaum leisten. Während ihm die Coronakrise in die Hände gespielt hat, sind jetzt die Restaurants wieder offen, genauso wie die Grenzen und damit die Möglichkeiten zum Einkaufstourismus.

In den Ferien dürften zudem mehr Schweizerinnen und Schweizer wieder ins Ausland verreisen. Im Jahr 2021 war die Migros Tessin wohl auch wegen der vielen Binnentouristen noch die einzige der zehn Genossenschaften gewesen, die ihren Umsatz um ein Prozent hatte steigern können. Die Migros Genf hingegen, wo der Einbruch des Tourismus am härtesten war, verzeichnete mit 3,9 Prozent das höchste Minus. Rekordumsätze in den Supermärkten, wie sie 2020 geschrieben wurden, dürften mit der Rückkehr der Normalität erstmals der Vergangenheit angehören.

