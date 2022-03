Manor-Partner Fnac: Lohn abhängig von Kundenzufriedenheit

Detailhandel Wenn das Lächeln über den Lohn entscheidet: Manor-Partner führt umstrittenes Salärsystem ein Der französische Multimedia-Händler Fnac, der derzeit stark in der Schweiz expandiert, macht die Entlöhnung seiner Angestellten auch von der Zufriedenheit der Kundschaft abhängig. Das sorgt für Kritik. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn die Kundschaft dem Personal eine schlechte Note gibt, hat dies Auswirkungen auf den Lohnausweis. Bild: Jean-Christophe Bott

Der französische Multimedia-Händler Fnac richtet mit der grossen Kelle an: Der Konzern mit einem Jahresumsatz von 8 Milliarden Franken will die Deutschschweiz erobern und M-electronics, Orell Füssli und Co. Kundschaft abjagen. Dies, obwohl ein erster Versuch 2008 mit einer Filiale in Basel gescheitert ist. Für die neue Offensive setzt Fnac auf die Kooperation mit dem Schweizer Warenhaus Manor. In 27 Filialen wird Fnac künftig den Bücher-, Computer- und Haushaltselektronik-Verkauf übernehmen (diese Zeitung berichtete).