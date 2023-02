Reformhaus: Erste Kaufangebote liegen vor

Detailhandel Zum Ersten, zum Zweiten ...: Jetzt liegen erste Kaufgebote für die konkursite Reformhaus-Kette vor Anfang Jahr musste das Reformhaus dichtmachen. Nun melden sich erste Interessenten. Doch das Rennen ist noch nicht vorbei. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 13.02.2023, 10.42 Uhr

Die Regale sind voll, die Filiale bleibt geschlossen – wie etwa jene in der Bahnhofshalle von St. Gallen. Arthur Gamsa

Die Filialen sind zu, die Waren stehen seit Anfang Januar unberührt in den Regalen, nur ein Zettel lässt die Klientel wissen: «Das Reformhaus schliesst seine Türen.» Die Reformhaus-Kette musste Konkurs anmelden, rund 300 Angestellte standen plötzlich auf der Strasse. Doch nun melden sich erste Interessenten: Gemäss Handelsamtsblatt liegen «zwei verbindliche Kaufangebote» auf dem Tisch – für die Warenlager und die Einrichtungsgegenstände.

Das erste Kaufgebot beträgt insgesamt 816’200 Franken. Damit sollen das Warenlager sowie die Einrichtungsgegenstände, das heisst das Mobiliar und die Kassensysteme, übernommen werden. Und das von insgesamt 31 Filialen – von Bern über Solothurn, Basel und Aarau nach Zürich, Luzern und St. Gallen. Ebenfalls in diesem Kaufangebot eingeschlossen sind die Einrichtungsgegenstände von zwei weiteren Filialen: jener in Zürich beim Stauffacher und jener in Olten beim Bahnhof.

Allenfalls fliesst dann noch etwas mehr Geld in die Kasse der Konkursverwalter. Die Käufer treten zusätzlich ab einem Umsatzerlös von 800’000 Franken einen Drittel der Einnahmen ab.

Das zweite Gebot betrifft einzig die Filiale in Frauenfeld TG. Für deren Warenlager und die Einrichtungsgegenstände werden insgesamt 53’500 Franken geboten.

Wer die Kaufangebote eingereicht hat, wird im Handelsamtsblatt nicht erwähnt. Klar ist aber, dass die beiden Angebote von zwei unterschiedlichen Interessenten stammen, wie Marc Bodenmann-Stocker vom Obergericht des Kantons Zürich auf Anfrage bestätigt.

Notverkauf, damit die Waren nicht verderben

Die beiden Kaufangebote sind mit zusätzlichen Leistungen der Käufer verbunden: So verpflichten sich diese, einzelne Reformhaus-Mitarbeitende anzustellen, die bestehenden Mietverträge zu erneuern oder die Filialen «besenrein» zu räumen, wodurch die «Verbindlichkeiten der Konkursmasse zusätzlich reduziert werden», wie es im Handelsamtsblatt heisst.

Der Verkauf von Waren und Einrichtungen wird im Rahmen eines sogenannten «Notverkaufs» abgewickelt – dies vor allem auch, um weitere Kosten und Wertverminderungen zu vermeiden. Insbesondere bei den «umfangreichen Lebensmittellagern» riskieren die Konkursverwalter, dass diese bald nicht mehr verkäuflich sind.

Zusatzfrist bis zum 21. Februar für Konkurrenzangebote

Noch können Gläubiger und Drittinteressenten die Kaufangebote überbieten. Viel Zeit bleibt ihnen jedoch nicht mehr: Ihr Angebot, das mindestens 5 Prozent über den bestehenden Geboten zu liegen hat, muss bis zum 21. Februar um 17 Uhr vorliegen. Mögliche Interessenten müssen bis zu dieser Frist auch den gebotenen Geldbetrag einbezahlt haben. Sie müssen zudem im Besitz von Bewilligungen zum Erwerb und Vertrieb von Heil- und Arzneimitteln sowie für den Umgang mit gefährlichen Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten sein.

Nicht verderbliche Güter wie etwa die Marken- oder Internetrechte würden zu einem späteren Zeitpunkt einzeln oder gesamthaft verkauft, heisst es im Handelsamtsblatt.

Zu: Nun liegen Gebote vor für Warenlager und Einrichtungsgegenstände der Reformhaus-Kette. cm

