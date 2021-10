Angst vor Umbruch Politische Unsicherheit: Deutsche Unternehmer wollen in die Schweiz flüchten Wegen unsicherer Aussichten denken deutsche Unternehmer über einen Umzug in die Schweiz nach. Die Anfragen für Ansiedlungen hätten zugenommen, heisst es bei Zentralschweizer Wirtschaftsförderern. Gregory Remez Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Bis zur letzten Sekunde hatten deutsche Unternehmer und Vermögende vor dem Ausgang der Bundestagswahlen gebibbert. So ist jedenfalls aus breiten Wirtschaftskreisen zu vernehmen. Anlass für die German Angst gab nach 16 Jahren unter Bundeskanzlerin Angela Merkel: ein drohender Linksrutsch. Denn noch kurz vor den Wahlen am vergangenen Sonntag hatten Umfragen eine rot-rot-grüne Koalition, also ein Regierungsbündnis aus SPD, Linke und Grüne, nicht nur möglich, sondern gar wahrscheinlich erscheinen lassen.

Die deutsche Wirtschaft rechnet auch unter einer Ampel-Koalition mit höheren Steuerlasten. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die drei Linksparteien sehen in ihren Parteiprogrammen die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer sowie eine Verschärfung der Erbschaftssteuer vor. Wenig überraschend hatten daher Wirtschaftsvertreter während des Wahlkampfs unermüdlich vor einer derartigen Konstellation gewarnt. Einige Unternehmer drohten gar offen damit, aus Deutschland wegzuziehen und ihre Firma gleich mitzunehmen, beispielsweise in die Schweiz.

«Die Nervosität war riesig»

Was nach gewohntem Wahlkampfgetöse und altbekannten leeren Drohungen klingt, sollen einige im Stillen tatsächlich in Erwägung gezogen haben. «Ich war in den letzten Wochen bestimmt mit 20 Unternehmern in Kontakt, die mit dem Gedanken eines Umzugs in die Zentralschweiz spielten», sagt Thomas Zenner, der das auf KMU spezialisierte Family Office 360grad in Stans führt. Deutschlandweit dürften es Tausende sein, das sei deutlich mehr als gewöhnlich:

«Die Nervosität war angesichts eines möglichen Linksbündnisses riesig.»

Zu einem derartigen wird es bekanntlich nicht kommen. Das Absacken der Linken hat der rot-rot-grünen Angstvision der Wirtschaft den Garaus gemacht. Eine linke Mehrheitsregierung ist rein rechnerisch nicht mehr möglich. Stattdessen gilt derzeit die Ampel-Koalition (SPD, FDP und Grüne) am wahrscheinlichsten, am zweitwahrscheinlichsten Jamaika (CDU/CSU, FDP und Grüne).

Hektik ist weg, Unsicherheit bleibt

Vielen deutschen Unternehmern werde damit ein Stein vom Herzen gefallen sein, meint Zenner. «Es wird nun eine gewisse Entspannung gegenüber den letzten Wochen geben. Denn die FDP wird als liberale Gegenkraft mit am Tisch sitzen und sogar das Zünglein an der Waage spielen.» Für die Wirtschaft sei das erst mal eine gute Nachricht.

Thomas Zenner, Geschäftsführer Family Office 360grad. Bild: PD

Das Fazit deutscher Marktbeobachter und Ökonomen fiel kurz nach der Wahl dennoch durchwachsen aus. Weil mehrere Koalitionen möglich sind, zeichnet sich wie bereits im Nachgang der Wahlen 2017 eine schwierige Regierungsbildung ab. Für die Wirtschaft verheisse die drohende Lähmung und politische Unsicherheit nichts Gutes, warnte etwa Gabriel Felbermayr, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, im «Spiegel».

Dem pflichtet Zenner bei. «Auch wenn sich die Hektik der letzten Wochen etwas gelegt hat, gibt es noch immer zahlreiche Unternehmer, die aus Deutschland wegwollen», sagt er. Viele glaubten, dass sich das unternehmerische Umfeld mittelfristig verschlechtern wird. Dass es auch unter der Ampel zu höheren Steuerlasten und zusätzlichen administrativen Barrieren kommen wird. «Sie verweisen auf Berlin, wo die rot-rot-grüne Koalition auf Bundeslandebene gerade wiedergewählt wurde und die Stimmbürger für die Enteignung grosser Immobilienkonzerne gestimmt haben.» Das sorge in breiten Kreisen für Verunsicherung:

«Viele fragen sich, was in vier Jahren sein wird, und loten deshalb ihre Optionen in der Schweiz aus.»

Reform könnte Wegzüge kurzfristig anheizen

Die Verunsicherung unter deutschen Unternehmern macht sich auch bei Wirtschaftsförderern in der Zentralschweiz bemerkbar. «2021 konnten wir im Kanton Obwalden ein verstärktes Interesse von deutschen Firmen an unserem Standort feststellen», erklärt Thomas Unternährer, Departementssekretär ad interim beim Volkswirtschaftsdepartement Obwalden. Gespräche mit Firmenvertretern hätten bestätigt, dass dafür unter anderem die «unsichere politische Entwicklung in Deutschland» verantwortlich sei, die «durch die Bundestagswahl akzentuiert» wurde.



Im Kanton Luzern ist ebenfalls von einem «höheren Interesse deutscher Unternehmer» die Rede. In diesem Jahr habe die Wirtschaftsförderung Luzern bereits zwei Ansiedlungen aus Deutschland gewinnen können, eine dritte sei in Gründung, sagt Direktor Ivan Buck auf Nachfrage. «Zudem haben wir mehrere Anfragen für Ansiedlungen, wo auch andere Kantone noch zur Diskussion stehen.»

Nicht wenige Beobachter gehen gar davon aus, dass die Anzahl der Ansiedlungsanfragen bis zum Jahresende noch zunehmen könnte. Grund dafür ist die in Deutschland anstehende Verschärfung der Wegzugsbesteuerung. Diese tritt 2022 in Kraft und sieht bei Wegzügen, Schenkungen und Erbschaften ins Ausland eine höhere Besteuerung vor.

Die Reform könnte dazu führen, dass wegzugswillige Unternehmen eine Sitzverlegung in die Schweiz noch unbedingt vor Jahresende abschliessen wollen. Schon heute sei es grundsätzlich nicht ganz einfach, eine deutsche Firma von heute auf morgen komplett in die Schweiz zu zügeln, gibt Urs Durrer, Leiter des Amtes für Wirtschaft des Kantons Schwyz, zu bedenken. Danach werde dies sicher noch schwieriger. Die Verlagerung einzelner Funktionen werde indes weiterhin Thema bleiben. Aktuell gebe es auch im Kanton Schwyz «die ein oder andere Anfrage, die wohl auf die Bundestagswahl zurückzuführen ist».