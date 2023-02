Wirecard: Von Betrug will Ex-Chef Braun nichts gewusst haben

Deutschland Grosser Auftritt im Wirecard-Prozess: Vom Milliardenbetrug will der Ex-Chef Markus Braun nichts gewusst haben Erstmals hat der Hauptangeklagte im Prozess um den Zusammenbruch des deutschen Finanzdienstleisters Wirecard vor Gericht das Wort ergriffen. Die Schuld sieht Markus Braun vor allem beim flüchtigen Manager Jan Marsalek. Hansjörg Friedrich Müller, Berlin 13.02.2023, 17.00 Uhr

Der frühere Wirecard-Chef Markus Braun am Montag vor dem Landgericht München. Rechts hinter ihm OIiver Bellenhaus, auf den sich die Staatsanwaltschaft als Kronzeugen stützt. Bild: Angelika Warmuth / DPA

Wenig fasziniert das Publikum so sehr wie Erzählungen vom Aufstieg und Fall eines Helden. Markus Brauns Werdegang erfüllt das Schema nahezu perfekt: 2018 feierte die deutsche Wirtschaftspresse den Österreicher noch als Manager des Jahres. Zwei Jahre später, im Sommer 2020, wurde er festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft.

Anfang Dezember hat vor dem Landgericht München der Prozess gegen Braun begonnen; am Montag ergriff er dort erstmals das Wort. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 54-Jährigen und zwei weiteren Angeklagten Bandenbetrug, Marktmanipulation, Untreue und falsche Darstellungen in Jahresabschlüssen vor. Braun, der bis 2020 Vorstandschef des Finanzdienstleisters Wirecard war, weist alle Vorwürfe zurück.

Braun war es, der Wirecard gross machte

Das Unternehmen aus Aschheim bei München war im Sommer 2020 zusammengebrochen, nachdem es erklären musste, dass angebliche Erlöse in Höhe von 1,9 Milliarden Euro nicht auffindbar waren. Seither steht der Verdacht im Raum, Manager der Firma hätten Geschäfte in Asien erfunden, um die Bilanzsumme grösser erscheinen zu lassen. Von so etwas habe er keinerlei Kenntnis gehabt, sagte Braun am Montag.

Braun stand 20 Jahre lang an der Spitze des Unternehmens; in Personalunion war er Vorstandsvorsitzender und Technikchef. In der Öffentlichkeit wurde er so sehr mit der Firma identifiziert, dass die Presse ihn «Mr. Wirecard» nannte. Im Jahr 2000 war der Wiener bei Wirecards Vorgängerunternehmen Infogenie eingestiegen. Er kam als Krisenmanager, denn mit dem Platzen der sogenannten Dotcom-Blase war die Firma in Schwierigkeiten geraten.

Braun brachte das Unternehmen nicht nur zurück in die Erfolgsspur, sondern führte es in nie gekannte Höhen: 2018 wurde Wirecard in den Dax aufgenommen, Deutschlands wichtigsten Aktienindex. Dass der Finanzdienstleister, der Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr anbot, dort die altehrwürdige Commerzbank verdrängte, erschien manchen wie ein Symbol für den Strukturwandel zu sein. Analysten hielten Wirecard damals für wertvoller als die Deutsche Bank.

Jan Marsalek. Bild: Bundespolizei Deutschland

Der Zusammenbruch Wirecards am 18. Juni 2020 sei für ihn ein echter Schock gewesen, sagte Braun nun vor Gericht. Er sei immer davon ausgegangen, dass die Asien-Geschäfte und die 1,9 Milliarden Euro «vollständig existent» gewesen seien; das Geld sei in Schattenstrukturen versickert, die der damalige Wirecard-Vorstand Jan Marsalek zusammen mit Komplizen aufgezogen habe. Marsalek, ein Landsmann Brauns, ist untergetaucht; Gerüchten zufolge soll er sich in Moskau aufhalten. Laut Braun haben Marsalek und seine Helfer die Gewinne aus dem Asien-Geschäft seit 2015 oder 2016 abgeschöpft.

Das Urteil soll frühestens nächstes Jahr fallen

Bei den fraglichen Aktivitäten in Asien soll es sich um sogenannte Drittpartnergeschäfte gehandelt haben: Um für seine Kunden Zahlungen in Ländern abwickeln zu können, in denen Wirecard selbst keine entsprechenden Lizenzen hatte, beauftragte der deutsche Konzern lokale Partner. Laut den Bilanzen, die Wirecard vorlegte, spielten solche Geschäfte mit der Zeit eine immer grössere Rolle für das Unternehmen.

In Wahrheit sei das Drittpartnergeschäft aber «von Anfang an ein Schwindel» gewesen, behauptet Oliver Bellenhaus, der bis 2020 für Wirecard in Dubai arbeitete. Auf ihn, der in München ebenfalls angeklagt ist, stützt sich die Staatsanwaltschaft als Kronzeugen. Braun habe einer kleinen Gruppe von «Hasardeuren, Kriminellen und Verrätern» angehört, die «ein System des organisierten Betrugs» aufgezogen hätten, erklärte Bellenhaus letzte Woche. Dabei sei der damalige Vorstandschef «der Kern» gewesen, «auf den sich alles ausgerichtet hat».

Brauns Anwalt bezeichnete Bellenhaus daraufhin als «professionellen Lügner» und warf ihm vor, an Marsaleks Machenschaften beteiligt gewesen zu sein. Ob Markus Braun ein Milliardenbetrüger ist oder ob Jan Marsalek Wirecard systematisch ausgeraubt hat, ist die grosse Frage, die das Münchner Gericht beantworten muss. Einfach wird dies nicht werden: Mit einem Urteil wird frühestens 2024 gerechnet.