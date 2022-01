Investitionen Diabetes, Ernährung und ganz viel ICT: Zentralschweizer Start-ups sammeln erneut mehr Kapital ein Im vergangenen Jahr sind 376,5 Millionen Franken in Zentralschweizer Start-ups investiert worden. Das ist ein Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 31.01.2022, 12.00 Uhr

Cequr-Finanzchef Douglas Günthardt zeigt die tragbare Insulinpumpe. Das Horwer Start-up konnte letztes Jahr die mit Abstand grösste Finanzierungsrunde der Zentralschweiz abschliessen. Bild: Pius Amrein (Horw, 28. April 2021)

Investoren stecken wieder mehr Geld in Schweizer Start-ups. Das geht aus dem aktuellen Swiss Venture Capital Report hervor, der vom Luzerner Online-Newsportal «Startupticker.ch» und der Zuger Investorenvereinigung Seca herausgegeben wird. Demnach sind letztes Jahr insgesamt 3,1 Milliarden Franken in technologiegetriebene Jungunternehmen aus der Schweiz investiert worden. Das entspricht einem Plus von 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2020 waren die Investitionen im Vorjahresvergleich um 7,4 Prozent auf gut 2,1 Milliarden Franken gefallen.

Grösstes Investment in Obwalden: Automatenhersteller Invenda in Alpnach. Bild: PD

Verantwortlich für den Anstieg im abgelaufenen Jahr war vor allem der ICT-Bereich inklusive Fintech: Diese Investitionen wuchsen gegenüber 2020 um nicht weniger als 799 Millionen Franken. Aber auch der Cleantech- und der Healthcare-IT-Bereich erreichten sowohl bei der Zahl der Finanzierungsrunden als auch bei den investierten Mitteln Rekorde. Die Biotech-Start-ups dagegen generierten für einmal weniger Kapital als im Vorjahr. Ein wesentlicher Grund für die guten Zahlen seien die Aktivitäten neuer Schweizer Risikokapitalfonds, schreiben die Autoren des Reports. Der Fondsradar listet für das vergangene Jahr 35 neue Investmentvehikel auf. 2021 gingen insgesamt elf Schweizer Start-ups an die Börse, ausserdem wurden 55 Wachstumsunternehmen an Grossfirmen verkauft.

Ein Blick auf die Standortkantone der Jungfirmen zeigt, dass die Schwergewichte Zürich und Waadt noch einmal markant zulegen konnten. Doch auch in der Zentralschweiz konnten Start-ups mehr Kapital einsammeln. Thomas Heimann von der Investorenvereinigung Seca sagt, im vergangenen Jahr seien 376,5 Millionen Franken in Zentralschweizer Start-ups investiert worden. Das ist ein Wachstum von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (siehe Grafik). «Seit es die Studie gibt, und das sind immerhin zehn Jahre, war die Summe noch nie höher», so Heimann.

Nur Nidwalden und Uri ohne grosse Finanzierung

Total gab es letztes Jahr 45 Finanzierungsrunden für Zentralschweizer Start-ups. Mit Blick auf die Sektoren, in denen die Start-ups tätig sind, lässt sich sagen, dass auch in der Zentralschweiz ICT und Fintech den Takt vorgeben mit Total 31 von 45 Runden. Zug dominiert die Szene weiterhin mit 29 Runden, bei denen insgesamt fast 150 Millionen Franken investiert wurden. In Zug gab es letztes Jahr mehrere mittelgrosse Investments.

In Luzern sammelten lediglich drei Start-ups 110,5 Millionen ein, wobei allein die Finanzierungsrunde für Cequr über 108 Millionen Franken ausmacht. Das Cequr-Investment war letztes Jahr die höchste Finanzierungsrunde eines Medtech-Unternehmens in ganz Europa und es ist mit Abstand die grösste Finanzierungsrunde eines Zentralschweizer Start-ups im Jahr 2021. Cequr mit Hauptsitz in Horw entwickelt seit über zehn Jahren ein Diabetespflaster, das nun endlich auf den Markt kommt, wie Finanzchef Douglas Günthardt im April sagte.

In Schwyz generierten zehn Runden 106,4 Millionen Franken. Zugpferd waren hier die über 73 Millionen Franken für Oviva. Das Start-up aus Altendorf bietet eine personalisierte Ernährungsberatung für Menschen mit ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen an.

In Obwalden – 2020 in der Studie nicht vertreten – waren es 2021 immerhin drei Runden mit einem Gesamtbetrag von rund zehn Millionen Franken, wobei die Invenda Group alleine zwei Runden in der Höhe von insgesamt neun Millionen abschliessen konnte. Der Hersteller und Betreiber von Verkaufsautomaten wurde 2017 in Luzern gegründet, zügelte aber kürzlich nach Alpnach. Zu den Kunden zählen unter anderem Coca-Cola, Lindt & Sprüngli oder der US-Foodkonzern Mars Wrigley. Für Nidwalden und Uri haben die Studienautoren keine Finanzierungen registriert.

