Novartis will Sandoz abspalten - ein Kommentar

Kommentar Die Abspaltung von Sandoz ist eine Zellteilung mit offenem Ausgang Die Novartis-Tochter wird sich gleich wie der Mutterkonzern rasch weiter spezialisieren müssen, wenn sie als selbstständiges Unternehmen längerfristig bestehen will. Daniel Zulauf 25.08.2022

Bei Novartis kommt es zu grossen Umwälzungen. Georgios Kefalas/Keystone

Der Novartis-Verwaltungsrat hat entschieden, die auf die Herstellung von Nachahmermedikamenten spezialisierte Tochtergesellschaft vom Mutterkonzern abzuspalten, um das Unternehmen direkt in die Hände der Aktionäre zu legen.

Der Beschluss kommt nicht überraschend, zumal es in der Vergangenheit schon mehrere vergleichbare Transaktionen in der Basler Chemie- und Pharmabranche gegeben hat. Erst 2019 hatte Novartis den Augenheilmittelspezialisten Alcon auf die gleiche Weise abgetrennt, wie dies in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres nun mit Sandoz geschehen soll.

Vor 22 Jahren brachte Novartis in gleicher Weise ihr Agrochemiegeschäft unter dem Namen Syngenta an die Börse. Im Zuge der Fusion von Sandoz und Ciba, aus der 1996 Novartis hervorgegangen war, kam es zur Verselbstständigung des früheren Spezialchemiegeschäfts von Ciba. Sandoz hatte das eigene Chemiegeschäft ein Jahr vor der Fusion unter dem Namen Clariant abgespalten und an die Börse gebracht. Auch Roche trennte sich im Jahr 2000 vom Aromen- und Riechstoffgeschäft, das seither unter dem Namen Givaudan firmiert.

Diese Spin-offs machen sichtbar, was im Grunde jedes erfolgreiche Schweizer Industrieunternehmen tut: Es spezialisiert sich, um gegen aufstrebende Mitbewerber konkurrenzfähig zu bleiben. Genau das wird sehr bald auch Sandoz tun müssen. Bereits vor zwei Jahren wollte das Unternehmen das margenschwache, amerikanische Pillengeschäft an einen indischen Konkurrenten veräussern, was aus kartellrechtlichen Gründen nicht gelang. Sandoz wird aber Mittel und Wege finden müssen, um sich rasch und auf sein aussichtsreichstes Geschäftsfeld, die komplexe Nachahmung von biologischen Medikamenten und Therapien zu konzentrieren.

Der Erfolg der strategischen Weiterentwicklung von Sandoz wird letztlich auch darüber entscheiden, ob die Firma als eigenständiges Unternehmen eine Zukunft hat. Syngenta war nach 15 Jahren Selbstständigkeit vom Staatskonzern Chemchina geschluckt worden. Die Ciba Spezialitätenchemie ging zwölf Jahre nach ihrer Gründung im deutschen Basf-Konzern auf. Clariant ist zwar immer noch eigenständig, aber seit Jahren in Abwehrkämpfe mit einzelnen Grossinvestoren involviert. In der Natur sorgt die Zellteilung für die Vielfalt der Lebewesen. In der Wirtschaft passiert bisweilen das exakte Gegenteil.

