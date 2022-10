Raffinerie-Streik Die Benzin-Blockade in Frankreich zerrt an den Nerven der Betroffenen – darunter sind auch viele Schweizer Seit zwei Wochen sind viele Tankstellen in Frankreich leer. Selbst Polizisten, Ärzten und Bestattern geht bisweilen der Sprit aus. Schweizer geraten auch in die Mangel. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 19.10.2022, 14.30 Uhr

Wegen Streiks herrscht in Frankreich Benzinmangel. Bild: Keystone

Zapfsäulen unterscheiden nicht nach Nationalität. Dem Schweizer Daniel B. ging es deshalb nicht besser als den Franzosen, die seit Tagen unter den Raffineriesperren streikender Gewerkschafter leiden. Der Provence-Liebhaber geriet während seiner Ferien in Südfrankreich selbst in den Streik.

In Marseille musste er in einer Jugendherberge übernachten, weil sein Motorrad kein Benzin mehr hatte. Wie er der lokalen Fernsehstation France 3 erzählte, hörte er aber am Abend, am nächsten Morgen werde um sechs Uhr eine nahestehende Tankstelle versorgt. Um fünf Uhr stand Daniel weit vorne in einer rapide anschwellenden Autoschlange. Nur, um sechs Uhr kam kein Tanklaster. Viele Marseiller zogen enttäuscht ab.

Polizei musste eingreifen

Daniel harrte aus – und seine Intuition stimmte: Noch am Morgen wurde die Avia-Tankstelle versorgt. Nicht ganz unerwartet für die turbulente Hafenstadt am Mittelmeer stürzten sich die Auto- und Töfffahrer auf die Zapfsäulen. «Einige drängten sich vor, nicht alle hielten die Reihenfolge ein», erzählte der 54-jährige Basler dem Lokalsender. Eine Frau habe sogar versucht, die Einfahrt in die Tankstelle zu erzwingen. Die Polizei habe eingreifen müssen, um die Gemüter zu beruhigen.

Wegen Benzin-Mangel in Marseille steckengeblieben: Der Schweizer Daniel B. erzählt France 3 seine Tankstellen-Abenteuer. Screenshot

Das Schlimmste sei das stundenlange Schlangestehen, verbunden mit der Unsicherheit, ob sich das Warten überhaupt lohne, sagte der Schweizer mit dem graumelierten Dreitagebart. Das Anstehen kostet Nerven – und manchmal zerreissen sie, wie zu Beginn des Streiks in Saint-Julien-en-Genevois geschehen: Dort wurde wie schon vermeldet ein Genfer von einem Savoyer niedergestochen, weil er angeblich die Warteschlange vor der Tankstelle missachtete.

Gewerkschaften blockieren Raffinerien

Viele Handwerker, Transporteure, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, um arbeiten zu können, schimpfen lauthals über die «Egoisten der CGT». So heisst die Gewerkschaft, die seit zwei Wochen die Mehrheit der sechs französischen Raffinerien blockiert. Nach Angaben des Unternehmens TotalEnergies waren es am Montag nur 90 Streikende, die indirekt das halbe Land blockieren.

Sie verlangen zehn Prozent mehr Lohn; der Arbeitgeber hat sieben Prozent geboten. Die gemässigten Gewerkschaften CFDT und CFE, die die Mehrheit der Totalangestellten verkörpern, haben dies Angebot schriftlich angenommen.

Die Raffineriearbeiter verdienen laut dem Unternehmen mit allen Prämien 5000 Euro im Monat – für französische Verhältnisse ein Spitzenlohn. Er erklärt sich nicht zuletzt dadurch, dass die derzeit Streikenden wie etwa die Fluglotsen an einer strategischen Stelle arbeiten, weshalb oft schon eine Streikdrohung genügt, um ihre Forderungen durchzusetzen.

Jetzt kommt die Inflation dazu. Die CGT geniesst deshalb auch die Sympathien vieler Franzosen, die unter dem Kaufkraftverlust leiden. An Tankstellen erklären sogar Autofahrer nach dreistündigem Anstehen, sie stünden hinter der CGT. Sie hoffen, dass ihr eigenes Unternehmen die Löhne nun der Teuerung angleiche.

Solange TotalEnergies nur sieben Prozent mehr Lohn bietet, die CGT aber auf zehn Prozent beharrt, bleibt die Lage blockiert. Mit teilweise absurden Folgen: In Paris läuft diese Woche der Autosalon, doch viele Autofahrer vom Land können ihn wegen der Benzinknappheit gar nicht aufsuchen. Das Positive ist, dass sich viele Bürger erstmals wirklich überlegen müssen, wie sie auf die Bahn oder das Velo umsteigen können. In vielen Fällen ist es mit wenigen, vor allem zeitlichen Einschränkungen zumindest teilweise möglich, merken nicht wenige Autofahrer.

Chaos bei Ausnahmebewilligungen

Nicht alle sind aber in der Lage, auf das Auto zu verzichten. Das gilt vor allem für Nottransporte wie die Ambulanzen oder die Feuerwehr. Einzelne Departemente haben für sie Sonderkolonnen an den Tankstellen eingerichtet. Sie gelten für Polizisten, das Pflegepersonal oder auch Bestattungsunternehmen; vereinzelt – aber seltener – werden auch Taxis vorgelassen. Da aber nicht im ganzen Land die gleichen Ausnahmebewilligungen gelten, kommt es oft zu Streitereien über die Auslegung.

In Marseille durfte der Schweizer Daniel B. zum Beispiel nur 30 Liter Benzin tanken. Das genügt dem Motorradfahrer, um nach Basel zurückzukehren. Der französischen TV-Station erklärte er dennoch, er werde später nach Frankreich zurückkehren. Viele Franzosen wissen derweil nicht einmal, ob sie am Samstag in die beginnenden Herbstferien verreisen können.

