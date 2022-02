Milliardenverlust: Credit Suisse zahlt Preis für ihren Leichtsinn

Milliardenverlust Die Credit Suisse mutiert zum hässlichen Entlein: Während die Konkurrenz auftrumpft, bezahlt sie für ihren Leichtsinn Die Schweizer Grossbank hat es verpasst in einem Superjahr ihre Widerstandskraft zu verbessern. Jetzt muss sie dies in einem schlechter werdenden Umfeld nachholen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 10.02.2022, 16.41 Uhr

Das Logo der Credit Suisse am Hauptsitz am Zürcher Paradeplatz. Melanie Duchene / KEYSTONE

2021 war ein gutes, wenn nicht sogar ein sehr gutes Jahr für die internationale Kreditwirtschaft. So haben die weltweit 100 grössten Banken für ihre Aktionäre einen Mehrwert, bestehend aus Dividenden und Aktienkurssteigerung, von durchschnittlich 30 Prozent geschaffen.

Die Credit Suisse macht die Ausnahme von der Regel - und präsentiert sich somit als hässliches Entlein: Ihr Börsenwert ist im zurückliegenden Jahr um fast einen Viertel geschrumpft und beträgt inzwischen noch gut 23 Milliarden Franken oder ziemlich genau ein Drittel von jenem der UBS. Während Letztere ihre Dividende kontinuierlich zu steigern vermag, musste die Credit Suisse die Ausschüttung im vergangenen Jahr um zwei Drittel auf nur noch 10 Rappen pro Titel kürzen.

Archegos & Co. fordern ihren Tribut

Die Dividende soll auch heuer auf diesem tiefsten Niveau seit der Finanzkrise bleiben, wie der Verwaltungsrat am Donnerstag anlässlich der Bilanzpräsentation mitteilte. Die Credit Suisse beendet das Jahr wie schon früher angekündigt mit einem weiteren Milliardenverlust von 1,6 Milliarden Franken. Seit 2008 hat die Bank somit vier Jahre mit Milliardendefiziten durchgemacht und so insgesamt schon über 13 Milliarden Franken verloren.

Die Gründe für die jüngste Ergebnisenttäuschung sind hinlänglich bekannt. Die fehlgelaufene Finanzierung irrwitziger Börsenspekulationen des amerikanischen Hedge-Fonds Archegos schlagen in der vorliegenden Jahresrechnung mit weit über vier Milliarden Franken zu Buche. Der als Konsequenz dieser kolossalen Fehlleistung nötig gewordene Totalrückbau des sogenannten Prime-Brokerage-Geschäftes, in dem die Credit Suisse Hedge-Fonds mit Krediten und anderen Leistungen bedient, führte und führt zu einem herben Einnahmenverlust bei der vor 20 Jahren für umgerechnet 20 Milliarden Franken übernommen Wall-Street-Bank Donaldson Lufkin & Jenrette.

Greensill-Pleite: Der Bericht bleibt unter Verschluss

Der Aufpreis zum Eigenkapital (Goodwill), den die Credit Suisse damals für DLJ bezahlt hatte ist nun zu Lasten der Rechnung 2021 vollständig abgeschrieben worden. Dies drückte das Ergebnis um weitere 1,6 Milliarden Franken. Darüber hinaus musste Credit Suisse 2021 für mehr als eine Milliarden Franken zusätzlichen Rückstellungen bilden, die sie zur Begleichung teilweise sehr weit zurückliegender Rechtsstreitigkeiten benötigt. Dabei geht es insbesondere um den Verkauf von amerikanischen Hypothekenanleihen, die sich in der Finanzkrise als wertlos erwiesen hatten.

CEO Thomas Gottstein muss zeigen, wohin die Reise der Credit Suisse gehen soll. Gaetan Bally / KEYSTONE

In dieser Aufzählung noch nicht enthalten sind allfällige Schadenersatzleistungen in Milliardenhöhe, die Credit Suisse ihren Kunden im Zusammenhang mit der Greensill-Pleite dereinst noch zahlen könnte. Von den Zahlungsausständen in Höhe von über zwei Milliarden Franken, versucht die Bank zwar verzweifelt einen Teil via Versicherungen zurückzufordern.

Ein soeben abgeschlossener Untersuchungsbericht zu dem Debakel soll Credit Suisse dabei auch Chancen einräumen, wie CEO Thomas Gottstein während einer Telefonkonferenz mit Journalisten erklärte. Doch was in dem Bericht wirklich steht, bleibt der Öffentlichkeit vorenthalten. Man wolle das Dokument nicht veröffentlichen, um das eigene Vorgehen in der Angelegenheit nicht zu kompromittieren, erklärte Gottstein.

Talente sind rar und sie kosten etwas

Immerhin sind die vorgelegten Geschäftszahlen schlecht genug, dass sie zu einer substanziellen Kürzung der Boni führen. Die variablen Lohnkomponenten sinken für das zurückliegende Jahr um 950 Millionen Franken auf zwei Milliarden Franken, nachdem sie schon 2020 um sieben Prozent gekürzt worden waren.

Doch offenbar hat die Credit Suisse inzwischen Mühe gutes Personal zu finden, natürlich vor allem dort, wo die Bank noch die besten Wachstumschancen sieht, zum Beispiel in Asien. In der Not hat sie den meisten Angestellten im Direktionsrang nun zusätzliche Bonusversprechungen im Blick auf die kommenden drei Jahre in Höhe von 500 Millionen Franken abgegeben, was sich schon im laufenden Jahr in Form höherer Kosten in de Erfolgsrechnung bemerkbar machen wird.

Die Credit Suisse bezeichnet 2022 denn auch als «Übergangsjahr», das den Aktionären einmal mehr keinen substanziellen Mehrwert verspricht. Deshalb dürfte denn auch ein Teil der Erklärung dafür sein, dass die Credit-Suisse-Aktien am Donnerstag mehr als sechs Prozent auf unter 8,7 Franken gefallen sind.

Der andere Teil der Erklärung zielt aber deutlich weiter in die Zukunft. Die Bank muss nach den vielen Katastrophen und teilweise leichtfertigen verursachten Verlusten der vergangenen Jahre inzwischen sehr haushälterisch mit ihren Kapitalressourcen umgehen. Das zeigt sich nicht zuletzt in der Bilanz des Stammhauses, welche die bis 2028 geltenden Eigenkapitalanforderungen derzeit klar verfehlt.

Die Zukunft wird nicht einfacher

Das Stammhaus ist wichtig für die Aktionäre, weil es mittels Dividendenzahlungen die Holding finanziert, die ihrerseits wieder die Dividenden für die Publikumsaktionäre ausrichtet und den Gläubigern die Zinsen auf ihren Anleihen bezahlt. Zwar dürfte das Credit-Suisse-Stammhaus in der Lage sein, die fehlenden Eigenmittel durch eine Konzentration der finanziellen Ressourcen im Konzern in nützlicher Frist zu beschaffen, wie Finanzchef David Mathers beteuert.

Doch die Situation zeigt symptomatisch an welchem Punkt die Credit Suisse inzwischen angelangt ist: Die amerikanische Investmentbank muss auf Biegen und Brechen Dividenden in Milliardenhöhe in die Schweiz abführen und das gleiche gilt für alle anderen Tochtergesellschaften im Konzern.

Das verträgt sich nicht unbedingt gut mit der neuen Risikokultur, welche die Credit Suisse gerade erst einführen will. «Gib Vollgas, aber mach keinen Unfall» kommentiert ein nicht genannt sein wollender Beobachter die reichlich widersprüchlich anmutende Zielsetzung des Credit-Suisse-Managements. Die Zukunft der Bank verspricht auch mit Blick auf das sich nun möglicherweise rasch veränderte geldpolitische Umfeld nicht einfacher zu werden.

