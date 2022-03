Jagd auf Oligarchen-Yachte beginnt - erste Schiffe konfisziert

Sanktionen gegen Russland Jagd auf russische Yachten: Jetzt werden die Luxusschiffe der Oligarchen gekapert Putin brachte seine Superyacht noch rechtzeitig in Sicherheit. Andere Oligarchen reagierten zu spät. Auch die Schweiz sperrt Vermögenswerte wie Villen oder Jets. Pascal Michel und Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 03.03.2022, 17.00 Uhr

Die «Dilbar» des milliardenschweren Oligarchen Alisher Usmanov. Wikimedia/ Uhooep

Um das Putin-Regime für den Angriffskrieg auf die Ukraine wirtschaftlich möglichst hart zu treffen, haben die USA historisch einmalige und umfassende Sanktionen beschlossen: So schneiden sie russische Banken vom internationalen Kapitalmarkt ab und blockieren das Vermögen der russischen Zentralbank. Neu nehmen die USA namhafte russische Oligarchen aus Putins Umfeld noch genauer ins Visier.

Bei diesen «Oligarchen und korrupten Führern, die Milliarden durch Putins gewalttätiges Regime angehäuft haben», kennt Biden kein Pardon, wie er an seiner Rede an die Nation am Dienstag klarstellte.

«Wir finden zusammen mit den europäischen Partnern ihre Yachten, ihre Luxusapartments und ihre Privatjets. Wir holen eure unehrlichen Profite», betont Biden. Dabei zielt die neu gegründete US-Taskforce darauf ab, Russen, die die Sanktionen umgehen wollen, zu bestrafen. Ein Sprecher des US-Justizdepartements sagte: «Wir werden jeden Stein umdrehen, um jene zur Rechenschaft zu ziehen, die durch kriminelle Taten den ungerechten Krieg Russlands mittragen.»

Es geht den USA auch darum, unter den russischen Oligarchen die Unterstützung für Wladimir Putin zu unterminieren. Darum sollen die Sanktionen auch ihre Unternehmen treffen und ihre Familienmitglieder. Die Oligarchen sollen Putin zur Aufgabe des Krieges zwingen.

Yacht in Südfrankreich beschlagnahmt

Wenig überraschend versuchen die betroffenen Oligarchen nun, ihre Vermögenswerte in Sicherheit zu bringen – allen voran ihre Superyachten. Das Magazin «Forbes» hat die Yachten von 32 russischen Oligarchen, die auf der US-Liste stehen, ausfindig gemacht. Es schätzt deren Wert auf 3,7 Milliarden US-Dollar.

Doch die sicheren Häfen für russische Schiffe werden spärlicher: So machen auch EU-Länder Jagd auf die Vermögenswerte der Oligarchen.

Am Donnerstagnachmittag schien es, als sei ein erstes Opfer der Jachten-Jagd der Milliardär Alisher Usmanov, der in Eisenerz, Stahl, Medien und Internetunternehmen investiert ist. Er lebte zwischenzeitlich in Lausanne und besitzt laut der «Bilanz» 12 bis 13 Milliarden Dollar. Seine Yacht Dilbar, mit einem Wert von 588 Millionen Dollar, eine der teuersten Yachten der Welt, hätten die Behörden im Hamburger Hafen beschlagnahmt, meldete «Forbes». Die Behörden dementierten dies Stunden später.

Härter durchgegriffen hat bereits Frankreich. Die Regierung von Emmanuel Macron hat am Donnerstag die 120-Millionen-Dollar-Yacht Amore Vero des Oligarchen Igor Iwanowitsch Setschin in Südfrankreich beschlagnahmt. Setschin ist unter anderem CEO des russischen Energieriesen Rosneft. Von russischen Medien hat er den Übernamen «Darth Vader» erhalten. Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Yacht Graceful bereits Mitte Februar aus der Werft beordert und nach Hause geholt.

Von der international koordinierten Konfiskation russischer Yachten ist auch der Milliardär Viktor Vekselberg, der in der Schweiz lebt, betroffen. Laut dem russischen Portal «Maritime Bulletin» haben die spanischen Behörden seine 78 Meter lange Yacht Tango, die im Hafen von Astilleros de Mallorca ankert, auf dem Radar. Ob sie bereits beschlagnahmt wurde, ist derzeit noch unklar.

Auch Oligarchen-Villen im Fokus

Neben den Yachten geraten auch die Immobilien der russischen Superreichen ins Visier der Behörden. Laut der «Financial Times» denkt Grossbritannien darüber nach, Immobilien der Oligarchen zu konfiszieren. Derzeit werde geprüft, wie man rasch Land und Eigentum, das sanktionierten Personen gehört, beschlagnahmt werden könne – ohne Kompensation, berichtet die Zeitung. Offenbar wäre gar denkbar, dass die Villen als Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge dienen könnten.

Die Schweiz, auf deren Banken Russen über 11 Milliarden Dollar Vermögen parkiert haben, hat sich jüngst den harten Sanktionen angeschlossen und ebenfalls Konten gesperrt. Hat die Schweiz zusätzlich bereits Vermögenswerte von Oligarchen eingezogen?

Schweiz hält sich bedeckt – sperrt aber auch Vermögenswerte wie Yachten

«Die Schweizer Behörden stehen in regelmässigem Kontakt mit den Behörden im Ausland», heisst es beim Staatssekretariat für Wirtschaft nur – mehr will man derzeit nicht sagen und verweist auf die bereits ergriffenen Sanktionen.

Diese umfassten «Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind. So werden beispielsweise Luxusgüter, Immobilien oder Kunstwerke ebenfalls als wirtschaftliche Ressourcen angesehen und müssen somit blockiert werden», sagt Seco-Sprecher Fabian Maienfisch zu CH Media.

Vermögenswerte, die in Zollfreilagern eingelagert seien, seien ebenfalls gesperrt. «Auch Häuser, Autos und Ähnliches sind gesperrt, sofern diese Personen gelistet sind. Konkret werden diese Vermögenswerte aber nicht eingezogen. Der Handel damit ist indes verboten.»

Strafanzeige gegen die Credit Suisse

Auch die Credit Suisse geriet in den Dunstkreis dieser Jagd nach den Jets und Yachten von Oligarchen. Jedoch sieht es derzeit danach aus, dass es bei Befürchtungen und Vermutungen bleibt - es ist aktuell nicht bekannt, ob die Grossbank wirklich beteiligt ist. Dennoch gab es bereits eine Strafanzeige, eingereicht vom Genfer SP-Ständerat Carlo Sommaruga. Und wie die «Financial Times» berichtete, sind einige Investoren heilfroh, nicht in bestimmte Wertpapiere der Credit Suisse investiert zu haben, weil sie sonst als Sicherheiten bloss Oligarchen-Yachten haben könnten, die von westlichen Regierungen beschlagnahmt wurden.

Carlo Sommaruga. Keystone

Die Geschichte geht so. Die Credit Suisse hat Geld verliehen an Ultrareiche, um diesen Unternehmern, Tycoons oder Oligarchen dabei zu helfen, ihre Privatjets oder Superyachten zu finanzieren. Als Sicherheit für diese Kredite dienen der Credit Suisse die gleichen Privatjets und Schiffe. Dabei geht es der Credit Suisse darum, ein positives Markenimage zu schaffen, zitiert die «Financial Times» aus einem Investorenprospekt. Darum finanziere sie den Ultrareichen ihre «bevorzugten Geschäftsinstrumente (Businessjets) und Luxusspielzeuge (Yachten)».

Dieses Geschäft ist nicht neu. Kredite mit Superyachten als Sicherheiten vergibt die Credit Suisse seit dem Jahr 2014. Neu ist hingegen, dass die Bank diese Kredite verbrieft und als Wertpapiere an Investoren verkauft, zum Beispiel an Hedgefonds. Das tat die Credit Suisse just Ende 2021. Diese Wertpapiere galten damals schon als hochriskant, die Credit Suisse musste den Käufern einen sehr hohen Zins bieten.

Das war bevor Russland die Ukraine angriffen und die USA zur Jagd auf Oligarchen-Yachten geblasen haben. Heute ist die Erleichterung gross unter Investoren, die diese Wertpapiere angeboten erhielten, aber ablehnten. Jedoch ist unbekannt, ob die Credit Suisse tatsächlich auch Yacht-Kredite an russische Oligarchen vergab, die nun von den USA ins Visier genommen werden.

