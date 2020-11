Die Marktmacht der Zentralschweizer Kantonalbanken im Hypothekargeschäft ist trügerisch Die Staatsbanken konnten in den letzten Jahren auf Kosten der Grossbanken wachsen. Doch digitale Plattformen könnten den hiesigen Hypothekarmarkt gehörig aufmischen. Maurizio Minetti 26.11.2020, 05.00 Uhr

Mindestens jede zweite Hypothek wird in der Zentralschweiz von den Kantonalbanken vergeben. In Obwalden zum Beispiel sind es sogar 65 Prozent. Gleichzeitig haben die Grossbanken UBS und Credit Suisse in den letzten 16 Jahren in der Zentralschweiz – mit Ausnahme des Kantons Zug – Marktanteile im Hypothekargeschäft verloren. Dies zeigt eine neue Studie der Hochschule Luzern.