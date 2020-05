Die Menge neuer Bitcoins wird verknappt – das müssen Sie zum «Halving» wissen Am Montagabend steht das dritte «Halving» der Bitcoin-Geschichte an: Bisher führte es stets zu Kurssprüngen und veränderte auch die Mining-Industrie. So funktioniert es. Christopher Gilb 11.05.2020, 18.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Der Bitcoin ist endlich. Nur maximal 21 Millionen einzelne Bitcoins werden je existieren, das wurde so festgelegt, als die Kryptowährung vor elf Jahren ins Leben gerufen wurde. Rund 85 Prozent dieser 21 Millionen wurden bereits gemint, also durch Rechenleistung hergestellt. Dass dies nicht schneller gegangen ist und beispielsweise alle Bitcoins auf einmal verfügbar wurden, dafür hat das sogenannte Halving gesorgt:

Nach jeweils 210'000 erzeugten Blocks halbiert sich der Lohn, den die Miner für ihre Schürfaktivitäten erhalten. 2010 erhielten sie für das Schürfen eines sogenannten Blocks 50 Bitcoin, nach dem dritten Halving am Montagabend sind es nur noch 6,25. Mit diesem Vorgehen wird die Menge neuer Bitcoins künstlich verknappt. Täglich kamen zuletzt 1800 neu geschaffene Bitcoins im Wert von 17 Millionen Franken in Umlauf. Ab heute sind es dann noch die Hälfte.

In der Vergangenheit hat das Halving stets zu deutlichen Kursanstiegen geführt . Zum Zeitpunkt des ersten Halvings 2012 beispielsweise lag der Wert eines Bitcoins noch bei 12,35 US-Dollar. 150Tage danach erreichte er 127 US-Dollar. Und wie wird es dieses Mal? Etliche Experten nannten in den vergangenen Tagen horrende Kursziele, etwa, dass der Kurs des Bitcoins im Nachgang des Halvings auf 50'000 Dollar steige. Am Montagnachmittag lag er bei etwa 8900 Dollar:

Raffael Huber, Leiter Research beim Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse in Zug, rechnet indes nicht mit einer unmittelbaren Kursreaktion: «Der Bitcoin hat die Leute schon immer überrascht, ich denke, dass es kurzfristig ruhiger bleibt als erwartet.» Klar sei aber, dass sich die Kryptowährungen bisher besser als die Aktienmärkte von der Coronakrise erholt hätten. Der Bitcoin-Kurs war zwar von gut 10'000 Dollar im Februar auf kurzzeitig unter 4000 Dollar gefallen, konnte sich aber relativ schnell wieder erholen. Denn der Bitcoin gewinne Bedeutung als digitales Gold, so Huber. «Er ist ja im Zuge der Finanzkrise 2008 erdacht worden, mit der Idee, sich gegen allfällige Misswirtschaft der Notenbanken, also gegen Inflation, abzusichern.» Denn während diese gerade wieder so viel Geld wie nie in die Märkte pumpen würden, sei die Anzahl Bitcoins eben auf 21 Millionen limitiert. «Er ist ein attraktives Wertaufbewahrungsmittel», so Huber. Das könnte langfristig durchaus zu Kursanstiegen führen.

Raffael Huber von Bitcoin Suisse. Bild: PD

Raffael Huber, Leiter Research beim Kryptofinanzdienstleister Bitcoin Suisse in Zug zeigt sich überzeugt, dass das Halving Einfluss auf der Seite der Bitcoin-Schürfer haben wird. «Die Mining-Industrie wird noch einmal professioneller werden und nur die Grossen werden überleben.» Am Anfang sei es bei der Kryptowährung bewusst darum gegangen, viele Miner zu gewinnen. Jede Person, die ihre Rechenleistung eingesetzt habe, habe Bitcoin schürfen können. Jetzt, da man nur noch einen Bruchteil der Bitcoins erhält, lohne sich aber nur noch effizientes Schürfen. Und das werde auf Grund des heutigen Werts eines Bitcoins auch betrieben.

«Jemand, der aber einen Aufwand von 7000 Dollar gehabt hat, um Bitcoins für 9000 Dollar zu schürfen, hört jetzt damit auf, weil er für den gleichen Aufwand nur noch Bitcoins für beispielsweise 4500 Dollar bekommt», erklärt Huber. Und bei der Herstellung spiele der Strompreis eine wichtige Rolle. «Es macht nur noch Sinn, Bitcoins in grösseren Rechenzentren und in Regionen mit tiefen Strompreis zu schürfen, etwa in China, Nordamerika oder Georgien, wo die Zentren auch Abkommen mit den Kraftwerken haben», so Huber. Dies sei per se aber nicht schlecht. Da dies erneuerbare Energien einschliesse und 70 Prozent der Bitcoins mit solchen geschürft würden. «Und so kann ein Rechenzentrum auch in den ersten Jahren ein neues, nachhaltiges Kraftwerk mitfinanzieren.»