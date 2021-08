Veranstaltungen Die Messe Luzern hat ein katastrophales Geschäftsjahr hinter sich – nun hofft sie auf Herbstevents Im letzten Geschäftsjahr schrieb die Messe Luzern Verlust. Trotzdem gab’s kein Härtefallgeld. Erste Grossveranstaltungen sind nun wieder in Planung. Und für die Luga 2022 gibt sich Geschäftsführer Markus Lauber zuversichtlich. Maurizio Minetti 14.08.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsführer Markus Lauber bei der Messe Luzern. Bild: Nadia Schärli (12. August 2021)

Es ist die grösste Eventlocation der Zentralschweiz, und doch blieben die Hallen der Messe Luzern in den letzten eineinhalb Jahren meistens dunkel. Die Pandemie hat allen Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Im vergangenen Geschäftsjahr, das von Juni 2020 bis Juni 2021 dauerte, gab es keinen einzigen Grossanlass bei uns», sagt Messe-Luzern-Chef Markus Lauber im Gespräch. Vereinzelt seien kleinere Veranstaltungen durchgeführt worden, aber unter dem Strich sei das soeben abgeschlossene Geschäftsjahr katastrophal gewesen.

Vor der Pandemie machte die Messe Luzern jährlich rund 15 Millionen Franken Umsatz. Im Geschäftsjahr, das nun geendet hat, war es nur noch ein Fünftel davon, also rund 3 Millionen Franken. Der angehäufte Verlust sei angesichts der Umstände «vertretbar», meint Lauber. Die Zahlen wären noch schlimmer, würde die Messe Luzern nicht für den Kanton das Impf- und Testzentrum betreiben. «Ohne Impfzentrum würden wir nur rund 10 Prozent des üblichen Umsatzes machen», so der Vorsitzende der Geschäftsleitung. Dank dieser Mieteinnahmen halte sich die Messe Luzern derzeit knapp über Wasser. Doch nun sei der Kanton dabei, das Impfzentrum für den Herbst neu zu planen. «Die Impfzahlen gehen zurück, ab Herbst wird der Kanton wohl weniger Fläche brauchen», glaubt Lauber.

Erste Messe nach dem 3G-Prinzip im September

Wird die Lage für die Messe Luzern damit prekär? In den letzten Monaten hatte Lauber gewarnt, die vorhandenen Mittel würden noch bis zum Sommer dieses Jahres reichen. Später hiess es, der Betrieb sei bis Herbst gesichert. Eine neue Frist mag Lauber nicht nennen. «Das Pendel kann derzeit in beide Richtungen schlagen; entweder kommt im Herbst eine weitere Welle – was natürlich das schlimmste Szenario wäre – oder die Lage beruhigt sich allmählich und es finden wieder vermehrt Veranstaltungen statt.» Man habe auf jeden Fall genug Eigenkapital, um in die nächste Phase der Herbstveranstaltungen zu gehen, gibt sich Lauber zuversichtlich.

Grund für Optimismus hat er, denn einige Grossveranstalter melden sich wieder zurück. Vor allem Fachmessen seien schon konkret in Planung. «Wenn es eine berufliche Notwendigkeit ist, dass man sich wieder trifft, ist die Chance hoch, dass ein Anlass stattfindet.» Im Geschäftsleben hätten die Kontakte gefehlt, darum sei hier das Bedürfnis hoch, wieder Messen zu veranstalten. «Es geht darum, neue Produkte vorzustellen und das Netzwerk zu pflegen», so Lauber.

Mitte September finden parallel die Swiss Medtech Expo und die AM Expo statt. Dies sind die ersten Veranstaltungen in der Messe Luzern nach dem sogenannten 3G-Prinzip: Hinein kann nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. «Unternehmen und Branchenverbände sind eher bereit, die 3G zu akzeptieren, bei den Publikumsmessen ist es schwieriger, weil das Publikum heterogener ist», sagt Lauber. Mit 3G könne man das Risiko minimieren, ohne 3G seien die Schutzkonzepte schwierig umzusetzen. «Als Veranstalter hat man de facto gar keine andere Wahl, als auf 3G zu setzen.»

Für Veranstaltungen wie die Swiss Medtech Expo werden bei der Messe Luzern derzeit Vorbereitungsarbeiten geleistet, «ohne dass wir wissen, ob wir damit auch etwas erwirtschaften», wie Lauber sagt. Doch dieses Risiko müsse man eingehen. Ausserdem hätten die Angestellten damit wieder etwas zu tun. Nur jene, die für den laufenden Betrieb zuständig seien, befänden sich noch in Kurzarbeit. Die Belegschaft ist trotz Kurzarbeit mittlerweile auf rund 35 Personen geschrumpft. Vor der Pandemie waren es rund 45. Lauber spricht nun aber bereits wieder davon, möglicherweise wieder Stellen zu schaffen – wenn es im Herbst gut kommt.

Kapitalerhöhung könnte eine Option sein

Abgesehen vom Kurzarbeitsgeld und vom Covid-Kredit habe die Messe Luzern keine staatliche Unterstützung erhalten. Auf Härtefallgelder muss die Messe Luzern verzichten, weil Stadt und Kanton indirekt beteiligt sind. Der Bund schliesst Unternehmen, an denen die öffentliche Hand zu mindestens zehn Prozent beteiligt ist, von der Härtefallregelung aus. Stadt und Kanton halten Anteile an der Lumag, der Luzerner Messe- und Ausstellungs-AG, welche das Messegebäude verwaltet. Lauber bedauert zwar, kein Härtefallgeld beziehen zu können, doch gleichzeitig betont er, dass sich diese Struktur während der Krise bewährt habe. Denn die Lumag habe der Messe den grössten Teil der Miete erlassen. «Dies konnte sie nur tun, weil sie in den letzten Jahren gute bis sehr gute Einnahmen generiert hat», so Lauber. Die eingeleiteten Sparmassnahmen hätten die Situation ebenfalls gelindert. Und wenn nun doch das Geld ausgeht? «Dann müssen wir weitere Massnahmen, wie beispielsweise eine Kapitalerhöhung, prüfen», sagt Lauber.

Viele Gedanken über die Finanzen will sich der Messe-Luzern-Chef aber nicht machen. «Ich habe während dieser Pandemie gelernt, dass es Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann. Wir können uns vorbereiten und das Beste hoffen, aber die Unplanbarkeit bleibt Teil unseres Geschäfts.»

Zumindest etwas mehr Planbarkeit für die Veranstaltungsbranche soll der sogenannte «Schutzschirm» bringen. Diesen hat das Parlament in der vergangenen Frühlingsession eingeführt, um die Durchführung von Anlässen mit überkantonaler Bedeutung zu unterstützen. Damit können Publikumsanlässe bewilligt werden, noch bevor klar ist, ob die epidemiologische Lage dereinst eine Durchführung erlaubt. Bund und Kantone beteiligen sich an den ungedeckten Kosten für Veranstaltungen, die aufgrund der epidemiologischen Lage abgesagt oder verschoben werden müssen. Für die Messe Luzern ist das eine Art Versicherung. Allerdings sind die genauen Modalitäten im Kanton Luzern noch nicht definiert.

Die mit Abstand grösste Publikumsmesse mit überkantonaler Bedeutung ist die Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga, die 2019 rund 120'000 Besucherinnen und Besucher auf die Luzerner Allmend gelockt hat. Die Ausschreibung für die Ausgabe 2022 sei draussen, man habe bereits einen guten Stand bei den Anmeldungen. Findet die Luga nächstes Jahr also endlich wieder statt? «Ich bin zuversichtlich», sagt Lauber.