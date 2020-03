Die Migros Luzern bekommt einen neuen Chef Guido Rast übernimmt die operative Verantwortung von Felix Meyer, der zum Präsidenten gewählt worden ist. Maurizio Minetti 31.03.2020, 13.38 Uhr

Guido Rast ist ab Juli neuer Geschäftsleiter der Migros Luzern. Bild: PD

Die operative Leitung der Migros Luzern wird neu besetzt: Guido Rast übernimmt am 1. Juli 2020 die Funktion des Geschäftsleiters von Felix Meyer, der in stiller Wahl zum Präsidenten der Verwaltung der Migros Luzern gewählt worden ist. Meyer übernimmt diese Funktion ebenfalls per 1. Juli 2020 von Anton Wechsler, der sich nach acht Jahren im Amt zurückzieht.