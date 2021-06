Die Nationalbank hat keine Angst vor der Inflation

Zinsentscheid Die Nationalbank hat keine Angst vor Inflation Eine Abweichung vom langjährigen Negativzins-Kurs ist auch in den nächsten Jahren nicht in Sicht - es sei denn, die Teuerung hält sich doch nicht an das Drehbuch der Notenbanken. Daniel Zulauf 17.06.2021, 16.45 Uhr

Die in der jüngeren Zeit in mehreren Ländern beobachtbaren Inflationsschübe sieht die Schweizerische Nationalbank nicht als Bedrohung der Preisstabilität. Die steigenden Preise seien die Folge eines pandemiebedingten Nachholkonsums, einer Normalisierung bestimmter Preise, die in der Zeit des Lockdowns besonders stark gefallen waren sowie von ebenfalls Corona-bedingten Lieferengpässen in einigen Gütern. «In ein paar Quartalen sollten diese Effekte nicht mehr ins Gewicht fallen», sagte Nationalbank-Chef Thomas Jordan anlässlich einer Medienkonferenz in Bern an der das Nationalbank-Direktorium das Ergebnis seiner zweiten ordentlichen geldpolitischen Lagebeurteilung in diesem Jahr kommunizierte.