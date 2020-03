Der Fresenius-Kabi-Schweiz-Chef über die Vorzüge des neuen Standorts in Kriens und die Auswirkungen der Corona-Pandemie Fresenius Kabi hat seinen neuen Sitz im Mattenhof-Quartier in Kriens bezogen. Durch die Corona-Krise spürt der unter anderem auf klinische Ernährung spezialisierte Medtech-Konzern punktuell Mehreinkäufe. Interview: Christopher Gilb 19.03.2020, 05.00 Uhr

Dieter Hubmann im Empfangsbereich des neuen Sitzes in Kriens. Bild: Eveline Beerkicher (5. März 2020)

Am 1.Februar ist die Schweizer Vertriebsgesellschaft des internationalen Gesundheitsunternehmen Fresenius Kabi vom bisherigen Standort in Oberdorf (NW) ins neue Mattenhof-Quartier in Kriens umgezogen. Auf zwei miteinander verbundenen Stockwerken kümmern sich in moderner Büroatmosphäre 70 Mitarbeiter um den Vertrieb von Produkten der klinischen Ernährung, Infusionslösungen, oder intravenösen Arzneimitteln. Die restlichen 40 Angestellten sind im Aussendienst tätig und sorgen unter anderem für die persönliche Betreuung von Patienten in der ganzen Schweiz. Der 50-jährige Chemiker Dieter Hubmann leitet die Niederlassung seit zehn Jahren.

In der Medienmitteilung zum Bezug des neuen Standorts nimmt das neue Mobilitätskonzept viel Platz ein. Ist der Grund dafür vielleicht, das Nachhaltigkeit in Mode ist und sich gut verkauft?

Dieter Hubmann: Ich finde, jedes Unternehmen ist beim Umweltschutz in der Verantwortung, aber wir machen das nicht aus reinem Idealismus. Es ist auch eine unternehmerische Investition in die Zukunft. Mir hat beispielsweise immer ein Prototyp eines zukünftigen Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin vor Augen geschwebt. In einer jungen Produktmanagerin aus Bern haben wir kürzlich so jemanden gefunden. Auf unsere Frage, ob sie ein Geschäftsauto wolle, sagte sie, nein, sie habe ein GA. Junge hoch qualifizierte Leute verlangen einfach eine gute ÖV-Anbindung und die Förderung verschiedener Mobilitätsformen im Unternehmen.

Betrifft das auch die anderen Angestellten?

Am alten Standort konnten wir die Mitarbeiter, die mit dem ÖV gekommen sind, an einer Hand abzählen, jetzt ist es mehr als die Hälfte. Wir haben jetzt eine Bahnhaltestelle direkt vor der Türe, zudem fördern wir den Umstieg durch ein Anreizsystem. Wer mit dem ÖV kommt, erhält beispielsweise pro Jahr einen Zustupf von 500 Franken, zudem gibt es 700 Franken für die Anschaffung eines Velos oder Elektrovelos: Das wirkt.

Aber die alten Räumlichkeiten waren doch auch zu klein und konnten mit dem Wachstum des Unternehmens nicht mithalten.

Genau, vor 20 Jahren hatten die Niederlassung noch etwas über 20 Angestellte, inzwischen sind es über 100 und aktuell haben wir wieder drei Stellen ausgeschrieben. Hier haben wir genügend Platz, um weiter zu wachsen. Und noch etwas war mir sehr wichtig.

Was denn?

Das wir auch explizit mehr Platz zur Begegnung haben. Hubmann zeigt um sich, das Gespräch findet in der sogenannten Begegnungscafeteria statt, einem zentralen offenen Raum mit gemütlichen Tischen und Stühlen, wo Angestellte eine Pause machen aber auch ihren Laptop aufklappen können. Räumlichkeiten sind Verhältnisse, mit denen man das Verhalten und auch die Haltung von Angestellten weiterentwickeln kann. Ich kann niemandem sagen, er soll offen sein. Ich kann aber Räumlichkeiten schaffen, wo Mitarbeiter sich austauschen können. Wir haben Mitarbeiter, die haben immer alleine im Büro gegessen, jetzt setzten sie sich zu den anderen, weil sie durch die Räumlichkeit dazu eingeladen werden.

Wie kam Fresenius Kabi eigentlich in die Schweiz?

Das ist eine schöne Geschichte, unser Mutterkonzern macht heute einen Umsatz von etwa 7 Milliarden Euro und die Fresenius-Gruppe ist börsenkotiert, war aber früher ein Familienunternehmen und diese Familie machte immer Ferien in Hergiswil, weil ihnen der Blick auf den See so gut gefiel. Dort, im ersten Stock einer Bäckerei, wurde dann in den 70er-Jahren die Niederlassung eröffnet. Ein Verbleib in Nidwalden war auch jetzt eine Option für uns, aus Gründen der Anbindung an den ÖV, des Preises sowie der Verfügbarkeit haben wir uns schliesslich für das Objekt am Mattenhof entschieden.

Wie stark wirkt sich die Corona-Pandemie und deren Folgen auf das Unternehmen aus?

Die beschäftigt uns natürlich. Spitäler wollen ihre Bestände ausbauen, und die Patienten, die wir versorgen, machen sich verständlicherweise Gedanken – das ist absolut nachvollziehbar. Dies führt als Reaktion zu punktuellen Mehreinkäufen, was wir mit grossem Aufwand abfedern und bewältigen. Zudem müssen wir als Team sehr genau darauf achten, dass wir weiter funktionieren können, um auch in dieser Situation mit Ruhe und Verlässlichkeit agieren zu können.

Fresenius Kabi Schweiz ist stark im Bereich klinische Ernährung tätig. Können Sie genauer erklären, was das bedeutet?

Hubmann fordert auf, sich ein Gipfeli vom Tisch zu nehmen, das diene seiner Ausführung. Wissen Sie, erst, wenn man sich selbst nicht mehr ernähren kann, sieht man, was für ein Privileg es ist zusammen zu sitzen und etwas zu essen. Wer nicht mehr alles essen kann, erhält von uns Trinknahrung, beispielsweise ein Fläschchen à 200 Milliliter mit 400 Kalorien. Wer nicht mehr schlucken kann, bei dem wird das Essen via Sonde in den Magen zugeführt. Gesetzt den Fall, dass der Magen-Darm-Trakt nicht mehr funktionstüchtig ist, werden die essenziellen Nährstoffe und Vitamine direkt über die Blutbahn verabreicht. Typischerweise von solchen Problemen betroffen sind eher ältere Patienten. Wir versorgen aber auch häufig Kinder und Säuglinge. Ein Unternehmen sollte Sinn geben. Patienten zu ermöglichen ihr Essen überhaupt, und noch besser mit anderen am Tisch einzunehmen, stiftet viel Sinn.

Fresenius Kabi in der Schweiz betreut die Patienten auch persönlich.

Das zeigt, wie gut das Schweizer Gesundheitssystem ist. In einigen anderen Ländern würden dem Patienten die Produkte vor die Haustüre gestellt und dann würde es heissen, helfe dir selbst. Wir jedoch können die Patienten und ihre Angehörige durch unsere Aussendienstmitarbeitenden instruieren und wenn mal etwas nicht funktioniert – das ist meist nicht am Dienstagnachmittag, sondern am Wochenende in der Nacht – stehen wir bereit und helfen.

Sie haben von den Stärken des Gesundheitssystems gesprochen, es ist auch teuer.

Ja, und der Druck auf die Kosten sollte da sein, darf aber nicht so weit gehen, dass Produkte nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gibt schon jetzt zwischen 200 und 600 Medikamente, bei denen Engpässe auftauchen. Ich bin im Vorstand der Vereinigung Pharmafirmen in der Schweiz, wir müssen uns immer mehr mit Fragen der Versorgungssicherheit auseinandersetzen.

Die Medtech-Branche macht sich bekanntlich grosse Sorgen wegen dem 26.Mai, dann setzt die EU neue Regeln für die Medikamentenzulassung in Kraft. Da aber die Gespräche zwischen der Schweiz und der EU blockiert sind, könnten Produkte aus der Schweiz dann nicht mehr automatisch zugelassen werden.

Da wir nur Produkte importieren und diese bereits in der EU zugelassen sind, betrifft uns das selber höchstens peripher. Aber die Verunsicherung bei den Kunden, etwa Spitälern, ist derzeit sehr gross und auch wir werden gefragt, ob wir sicher auch nach dem 26.Mai weiter liefern können.